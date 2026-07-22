Pilny komunikat w warszawskim metrze. Na stacji pojawił się nakaz natychmiastowej ewakuacji
Na stacji metra Dworzec Wileński pojawił się komunikat wzywający pasażerów do natychmiastowego opuszczenia obiektu. Na wyświetlaczach wyświetlono informację o ewakuacji, a podróżni zostali poproszeni o niezwłoczne opuszczenie terenu stacji.
Z relacji świadków wynika, że około godziny 13:30 na stacji Dworzec Wileński uruchomiono komunikat alarmowy. Na ekranach pojawił się napis:
„UWAGA! Proszę natychmiast opuścić teren stacji. EVACUATION”
Na tę chwilę nie są znane przyczyny ogłoszenia ewakuacji. Nie wiadomo również, czy zdarzenie wpłynęło na kursowanie pociągów metra.
Pasażerowie znajdujący się na stacji zostali poproszeni o opuszczenie jej zgodnie z poleceniami obsługi i służb. W takich sytuacjach należy zachować spokój oraz stosować się do wydawanych komunikatów.
Będziemy aktualizować artykuł, gdy pojawią się oficjalne informacje dotyczące przyczyn ewakuacji oraz ewentualnych utrudnień w kursowaniu metra.
[AKTUALIZACJA]
Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce załączyła się czujka w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawił się komunikat, ale dyżurny sprawdził sytuację i okazało się, że nie było zagrożenia. W związku z tym komunikat został odwołany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.