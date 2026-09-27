Warszawa stanie już dzisiaj. Zmiany w 7 dzielnicach. Trzy mosty i dziesiątki ulic będą nieprzejezdne
W niedzielę, 27 września, przejazd przez dużą część Warszawy będzie mocno utrudniony. Powodem jest 48. Maraton Warszawski, którego trasa poprowadzi przez 7 dzielnic. Zamknięte zostaną dziesiątki ulic, a ograniczenia obejmą także 3 przeprawy przez Wisłę: Most Poniatowskiego, Most Świętokrzyski oraz jezdnię Mostu Gdańskiego w kierunku Śródmieścia. Pierwsze niedzielne zamknięcia zaczną się już o godzinie 5:00, ostatnie mają zniknąć dopiero wieczorem, a fragment Świętokrzyskiej pozostanie nieprzejezdny aż do nocy z niedzieli na poniedziałek.
Maratończycy przebiegną przez 7 dzielnic. Start o godzinie 9:00 w centrum Warszawy
48. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski wystartuje o godzinie 9:00 z ulicy Świętokrzyskiej w rejonie Pałacu Kultury i Nauki. Trasa liczy tradycyjne 42,195 km i przebiega przez Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Część tych samych ulic zajmą również uczestnicy Warszawskiej Dychy, którzy wystartują godzinę później. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, ulice będą zamykane etapami przed dotarciem zawodników i otwierane możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego uczestnika oraz uprzątnięciu trasy.
W praktyce oznacza to jednak kilka godzin bardzo poważnych zmian w ruchu. Trasa przecina zarówno centrum miasta, jak i najważniejsze ciągi prowadzące pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły. Do tego dochodzą zamknięcia na Pradze, Bemowie, Bielanach i Żoliborzu. Kierowca, który w niedzielę rano pojedzie zwykłą trasą bez sprawdzenia ograniczeń, może trafić na zamkniętą ulicę nawet kilka kilometrów od miejsca, do którego chce dojechać.
Most Poniatowskiego i Świętokrzyski zostaną zamknięte. Na Gdańskim nie przejedziemy w stronę centrum
Największym problemem będą przeprawy przez Wisłę. Most Poniatowskiego zostanie zamknięty dla ruchu w godzinach od 8:30 do około 11:30. W tym samym czasie nieprzejezdne będą fragmenty Alej Jerozolimskich prowadzące do mostu, Aleja Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona i Aleja Waszyngtona. Biegacze przebiegną tą trasą zarówno podczas maratonu, jak i biegu na 10 km, dlatego w pierwszej części niedzielnego poranka będzie to jeden z najbardziej obciążonych fragmentów całej imprezy.
Od godziny 8:30 do 12:30 zamknięty będzie również Most Świętokrzyski. Wyłączenia obejmą także Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie i ulicę Zatylną. Kolejna duża zmiana zacznie się o godzinie 9:00 na północy miasta. Na Moście Gdańskim zamknięta zostanie jezdnia prowadząca w kierunku Śródmieścia. Ograniczenie ma obowiązywać do około godziny 13:00. Razem z mostem zamknięta będzie również jezdnia Słomińskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”.
Oznacza to, że przez kilka godzin równocześnie ograniczone będą 3 ważne połączenia obu brzegów Wisły. Nie wszystkie przeprawy zostaną zamknięte całkowicie, ale ruch przeniesie się na pozostałe mosty, gdzie można spodziewać się znacznie większej liczby samochodów. Szczególnie trudny może być okres pomiędzy godziną 9:00 a 11:30, kiedy zamknięcia na Poniatowskim, Świętokrzyskim i Gdańskim będą się nakładały.
Praga-Południe i Praga-Północ odcięte w kilku miejscach już od 8:30
Po przejeździe przez Most Poniatowskiego biegacze skierują się w stronę Grochowa. Od godziny 8:30 do 11:30 nieprzejezdne będą między innymi Aleja Waszyngtona, Aleja Zieleniecka, Zamoyskiego i Sokola. Zamknięta zostanie również jezdnia Grochowskiej prowadząca w stronę ronda Wiatraczna na odcinku od Zamoyskiego. Ograniczenia obejmą fragment Targowej w rejonie Teatru Powszechnego oraz ulice przy PGE Narodowym.
Od 8:30 do około południa zamknięta będzie także jezdnia Wału Miedzeszyńskiego od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego. Kierowcy jadący Mostem Łazienkowskim nie będą mogli zjechać na Wał Miedzeszyński w stronę PGE Narodowego. Dalej trasa pobiegnie Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim, następnie Jagiellońską przez rejon ronda Starzyńskiego do Mostu Gdańskiego. To oznacza, że objechanie pierwszej blokady lokalnymi ulicami może szybko doprowadzić kierowcę do kolejnego zamkniętego odcinka.
Od godziny 9:00 utrudnienia przeniosą się na Wolę, Bemowo i Bielany
Po przekroczeniu Wisły przez Most Gdański maratończycy pobiegną Słomińskiego w stronę Woli. Między godziną 9:00 a 13:00 zamykane będą między innymi Kłopot, Burakowska, Powązkowska i Tatarska. Później dojdą Ostroroga oraz Wawrzyszewska. Od około 9:30 ograniczenia obejmą Obozową w kierunku Bemowa oraz Księcia Janusza, a następnie Księcia Bolesława, Waldorffa, kolejne fragmenty Powązkowskiej i Obrońców Tobruku.
Jeszcze dłużej utrudnienia potrwają na Bemowie i Bielanach. Do około godziny 14:30 nieprzejezdne będą fragmenty Wrocławskiej, Powstańców Śląskich, Alei Reymonta, Kasprowicza, Lindego i Szubińskiej. Kolejne zamknięcia obejmą Marymoncką. W części tego rejonu ruch zacznie wracać dopiero około godziny 15:30. Nie będzie również wjazdu z Trasy Toruńskiej na Marymoncką, dlatego kierowcy jadący tranzytem przez północną Warszawę powinni szczególnie uważać na wskazania nawigacji.
Żoliborz i północne Śródmieście będą zablokowane do godziny 16:00
Końcowa część maratonu poprowadzi przez Żoliborz i z powrotem do centrum. Od godziny 10:00 zamykane będą Słowackiego oraz fragmenty Mickiewicza. Biegacze pobiegną następnie ulicą Andersa, Muranowską, Bonifraterską, przez Plac Krasińskich i Miodową. Na tych ulicach ograniczenia mają obowiązywać nawet do godziny 16:00. Na Mickiewicza część ruchu zostanie utrzymana tylko na wybranych odcinkach i kierunkach.
Trasa wróci następnie przez Krakowskie Przedmieście do Świętokrzyskiej i mety w centrum. To właśnie Śródmieście będzie dzielnicą, w której utrudnienia potrwają najdłużej. Sama Świętokrzyska w rejonie Pałacu Kultury została częściowo zamknięta już w piątek i na niektórych odcinkach pozostanie niedostępna aż do godziny 1:00 w poniedziałek. W niedzielę od godziny 5:00 zamknięte będą kolejne fragmenty Świętokrzyskiej oraz Marszałkowskiej. W rejonie startu i mety praktycznie przez cały dzień trzeba liczyć się ze zmienioną organizacją ruchu.
Zamknięcia obejmą również pieszych i rowerzystów. Nie będzie można po prostu przeciąć trasy
Utrudnienia nie dotyczą wyłącznie samochodów. Komenda Stołeczna Policji informuje, że przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na ulicach zajętych przez biegaczy będą zamknięte. Przejście na drugą stronę trasy będzie możliwe tylko w miejscach i momentach wskazanych przez policjantów lub służby porządkowe. To może być szczególnie istotne dla mieszkańców, którzy planują dostać się na przystanek po przeciwnej stronie ulicy albo przejść pieszo przez jedną z większych arterii.
Ulice dochodzące do trasy biegu będą w wielu miejscach kończyły się ślepo. Policjanci mają w miarę możliwości przepuszczać kierowców przez niektóre skrzyżowania pomiędzy grupami zawodników, ale nie można traktować tego jako gwarantowanego przejazdu. Takie rozwiązanie przewidziano między innymi na skrzyżowaniach Jasnej ze Świętokrzyską, Piaskowej z Burakowską, Alei Zjednoczenia z Marymoncką czy Długiej z Miodową.
Do szpitali i Zoo wyznaczono specjalne dojazdy
Miasto przewidziało możliwość dojazdu do kilku ważnych obiektów znajdujących się przy trasie. Do szpitala dziecięcego przy Kopernika będzie można dostać się od strony Tamki, natomiast do Szpitala Grochowskiego ulicą Grenadierów od Alei Stanów Zjednoczonych. Do warszawskiego Zoo dojazd pozostanie możliwy Ratuszową od strony Jagiellońskiej. Wyznaczone zostaną również lokalne wjazdy do ulic i osiedli, które w przeciwnym razie zostałyby odcięte przez trasę.
Nie oznacza to jednak normalnej przejezdności tych rejonów. Dojazdy mają przede wszystkim umożliwić mieszkańcom i służbom dotarcie do konkretnych obiektów, a nie stworzyć alternatywną trasę przez zamkniętą część miasta. Policja podkreśla, że sytuacja będzie dostosowywana do tempa biegu, a poszczególne odcinki mogą być otwierane wcześniej, jeżeli ostatni zawodnicy już je opuszczą i służby zdążą usunąć zabezpieczenia.
Komunikacja miejska pojedzie objazdami. Najpewniejszym rozwiązaniem będzie metro
Zamknięcia ulic oznaczają również duże zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Linie, których standardowe trasy przecinają maraton, będą kierowane na objazdy lub skracane w zależności od aktualnego etapu zawodów. Organizatorzy już wcześniej apelowali, aby w rejon startu przy Pałacu Kultury dojeżdżać metrem. Najbliżej znajdują się stacje Centrum oraz Świętokrzyska, gdzie krzyżują się obie linie metra.
W przypadku podróży z jednego końca Warszawy na drugi warto w niedzielę ograniczyć liczbę przesiadek na autobusy poruszające się po centrum i dzielnicach znajdujących się na trasie. Nawet linia, która sama nie jedzie ulicą zajętą przez maraton, może utknąć na objeździe albo zostać skierowana inną drogą z powodu zamknięcia mostu lub dużego skrzyżowania. Największa kumulacja zmian spodziewana jest między 8:30 a 15:30.
Samochód najlepiej zostawić poza trasą. Zakazy parkowania zaczęły się już przed biegiem
Zmiany obejmują również parkowanie. W rejonie Świętokrzyskiej ograniczenia obowiązują już od piątku, a w czasie maratonu zakaz postoju obejmie kolejne fragmenty ulic znajdujących się na trasie. Samochód pozostawiony wcześniej w miejscu objętym czasowym zakazem może utrudnić przygotowanie trasy i zostać usunięty zgodnie z obowiązującymi zasadami. Szczególnie powinni uważać mieszkańcy centrum oraz ulic, którymi biegacze przejdą przez Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.
Jeżeli w niedzielę trzeba przejechać przez Warszawę, najlepiej jeszcze przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację i nie polegać wyłącznie na zwyczajowej trasie. Zamknięcia będą przesuwały się wraz z maratonem, dlatego ulica niedostępna przed południem może być już otwarta kilka godzin później, podczas gdy utrudnienia pojawią się w kolejnej części miasta. Najtrudniejszy będzie poranek i wczesne popołudnie, kiedy jednocześnie zamknięte będą dziesiątki odcinków oraz 3 przeprawy objęte ograniczeniami. Jeśli podróż nie jest konieczna, samochód w tę niedzielę zdecydowanie lepiej zostawić na parkingu i wybrać metro albo kolej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.