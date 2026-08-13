Warszawa szykuje autobusy do ewakuacji mieszkańców. W kryzysie będą mogły przewozić osoby na noszach
Warszawski transport publiczny ma zyskać pojazdy, które w sytuacji kryzysowej będą mogły pełnić zupełnie inną funkcję niż podczas zwykłego kursu po mieście. Chodzi o 120 przegubowych autobusów Solaris przystosowanych do przewozu osób na noszach. To element znacznie większego systemu przygotowań do ewakuacji i ochrony ludności. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak coś innego: warto wcześniej ustalić, gdzie szukać schronienia i jak przygotować bliskich, którzy nie są w stanie ewakuować się samodzielnie.
120 nowych autobusów dla Warszawy. Mają mieć dodatkową funkcję
Nowe, 18-metrowe autobusy mają na co dzień wozić pasażerów tak samo jak pozostałe pojazdy komunikacji miejskiej. Ich konstrukcja przewiduje jednak możliwość wykorzystania również podczas sytuacji nadzwyczajnych.
Pojazdy mają zostać wyposażone w rozwiązania pozwalające na zamocowanie 4 noszy. Dzięki temu w razie potrzeby autobus będzie można dostosować do transportu osób, które nie są w stanie podróżować w standardowy sposób.
Dostawy 120 autobusów zaplanowano na okres od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku. Zamówienie pokazuje, że przy zakupach taboru Warszawa zaczyna uwzględniać nie tylko codzienne potrzeby komunikacyjne, lecz także wymagania związane z ochroną ludności.
Takie rozwiązanie może mieć szczególne znaczenie podczas ewakuacji szpitali, placówek opiekuńczych albo mieszkańców mających poważne problemy z poruszaniem się.
Autobus rano może wozić pasażerów, a w kryzysie pomagać w ewakuacji
Idea jest prosta. Miasto nie musi utrzymywać ogromnej floty pojazdów, które przez większość czasu pozostawałyby niewykorzystane i czekały wyłącznie na sytuację nadzwyczajną.
Ten sam autobus może pracować każdego dnia w komunikacji miejskiej, a gdy pojawi się zagrożenie, zostać wykorzystany do zadań ewakuacyjnych.
Ma to znaczenie zwłaszcza w tak dużym mieście jak Warszawa. W przypadku konieczności przemieszczenia znacznej liczby mieszkańców największym problemem nie musi być samo wyznaczenie trasy. Trzeba jeszcze znaleźć odpowiednią liczbę pojazdów i zapewnić transport osobom, które nie mogą po prostu wsiąść do samochodu.
Dotyczy to między innymi seniorów, osób z niepełnosprawnościami, pacjentów oraz mieszkańców wymagających pomocy przy przemieszczaniu.
Ewakuacja nie oznacza, że po każdego mieszkańca przyjedzie autobus
To jedna z najważniejszych informacji dotyczących całego systemu. Zorganizowana ewakuacja nie oznacza automatycznie podstawienia transportu pod każdy budynek.
Osoby zdolne do samodzielnego przemieszczania się mogą otrzymać polecenie samoewakuacji, natomiast zasoby służb i specjalistyczny transport powinny być kierowane przede wszystkim tam, gdzie pomoc jest rzeczywiście konieczna.
Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa opisuje zasady przygotowania do ewakuacji, rodzinny plan awaryjny, sygnały alarmowe oraz wyposażenie potrzebne podczas sytuacji kryzysowej. Publikację przygotowały MON, MSWiA i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Masz w rodzinie osobę, która nie poradzi sobie sama? Nie czekaj na kryzys
W przypadku seniora, osoby z niepełnosprawnością albo człowieka, który z innych przyczyn nie może samodzielnie opuścić mieszkania, warto wcześniej skontaktować się z właściwym urzędem miasta, gminy lub dzielnicy i ustalić lokalną procedurę pomocy podczas ewakuacji.
Nie należy natomiast zakładać, że samo spełnienie określonego kryterium oznacza automatyczne umieszczenie konkretnej osoby na imiennej liście i gwarantuje przyjazd autobusu pod jej adres. Procedury organizacyjne mogą być ustalane lokalnie.
To szczególnie ważne w Warszawie, gdzie warunki ewakuacji mogą wyglądać zupełnie inaczej w Śródmieściu, na Ursynowie czy na obszarach Wawra i Białołęki z dużym udziałem zabudowy jednorodzinnej.
Polska od kilku lat sprawdza miejsca, w których mieszkańcy mogą szukać ochrony
Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ogromną inwentaryzację obiektów, które potencjalnie mogą służyć ochronie ludności. W całym kraju zinwentaryzowano 234 735 obiektów. Wśród nich znalazły się miejsca doraźnego schronienia oraz budowle ochronne. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Trzeba jednak bardzo uważać na nazewnictwo. Obecność budynku w takiej bazie nie oznacza automatycznie, że jest to pełnowartościowy schron zapewniający najwyższy poziom ochrony.
W historycznej inwentaryzacji PSP zdecydowaną większość stanowiły miejsca doraźnego schronienia. To zasadnicza różnica, ponieważ piwnica lub garaż podziemny mogą zapewniać pewien poziom ochrony przed określonymi zagrożeniami, ale nie należy utożsamiać ich z profesjonalną budowlą ochronną.
Sprawdź miejsce schronienia wcześniej, a nie po ogłoszeniu alarmu
PSP udostępniła internetową mapę zinwentaryzowanych obiektów. Pozwala ona wyszukiwać miejsca w pobliżu wskazanej lokalizacji i rozróżniała m.in. miejsca doraźnego schronienia, ukrycia oraz schrony. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Najgorszym momentem na rozpoczęcie poszukiwań jest chwila, w której zagrożenie już wystąpiło. Warto wcześniej sprawdzić najbliższe potencjalne miejsca ochrony zarówno przy domu, jak i przy miejscu pracy czy szkole dzieci.
Należy również pamiętać, że dane dotyczące infrastruktury ochronnej są rozwijane wraz z nowym systemem ochrony ludności. Dlatego przed wykorzystaniem konkretnego obiektu trzeba kierować się aktualnymi komunikatami władz i służb.
Telefon nie powinien być jedynym źródłem informacji
Podczas zagrożenia jednym z podstawowych kanałów ostrzegania pozostaje Alert RCB. Nie trzeba instalować specjalnej aplikacji ani wcześniej zapisywać się do systemu.
Ale poważny kryzys może oznaczać również problemy z dostawami energii, siecią komórkową albo internetem. Dlatego rządowy Poradnik Bezpieczeństwa zaleca przygotowanie się również na sytuacje, w których standardowa infrastruktura przestaje działać. Publikacja zawiera instrukcje dotyczące zapasów, ewakuacji, alarmowania oraz wyposażenia awaryjnego. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Rząd zdecydował się również na masową dystrybucję poradnika. Pod koniec 2025 roku informowano o wydrukowaniu blisko 17 mln egzemplarzy, które miały trafić do gospodarstw domowych w całym kraju. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Plecak ewakuacyjny może czekać miesiącami. Ważne, żeby był gotowy wtedy, gdy będzie potrzebny
Przygotowanie do ewakuacji nie oznacza oczekiwania na najgorszy scenariusz. Ten sam zestaw może przydać się podczas powodzi, pożaru, rozległej awarii infrastruktury albo konieczności szybkiego opuszczenia budynku.
Rządowy poradnik wskazuje m.in. na potrzebę przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstawowego wyposażenia. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
W praktyce w domu dobrze mieć przygotowane dokumenty i ich kopie, potrzebne leki, wodę, żywność niewymagającą gotowania, latarkę, zapas baterii, powerbank, apteczkę, radio oraz podstawowe środki higieniczne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zakup warszawskich autobusów przystosowanych do zadań ewakuacyjnych nie oznacza, że miasto przygotowuje się do konkretnego, bezpośredniego zagrożenia. To element rozwijanego w Polsce systemu ochrony ludności, który ma działać zarówno podczas katastrof i poważnych awarii, jak i innych sytuacji kryzysowych.
Dla mieszkańca najważniejsze są jednak rzeczy, które można zrobić jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia.
Jeżeli opiekujemy się osobą starszą, z niepełnosprawnością albo niesamodzielną, sprawdźmy w swojej gminie lub dzielnicy, jak wygląda procedura pomocy takim mieszkańcom podczas ewakuacji. Nie zakładajmy, że służby automatycznie dysponują wszystkimi aktualnymi informacjami potrzebnymi do udzielenia indywidualnej pomocy.
Sprawdźmy również potencjalne miejsca schronienia w pobliżu domu i pracy oraz ustalmy z rodziną prosty plan: gdzie się spotykamy, kto odbiera dzieci, kto pomaga seniorowi i co robimy, jeśli telefony przestaną działać.
Warto też przygotować podstawowy zestaw ewakuacyjny i okresowo sprawdzać znajdujące się w nim produkty, baterie oraz leki.
120 warszawskich autobusów z możliwością przewozu osób na noszach pokazuje zmianę sposobu myślenia o komunikacji miejskiej. Ten sam pojazd, który jednego dnia przewozi mieszkańców do pracy, w sytuacji kryzysowej może stać się częścią systemu ewakuacji miasta. O skuteczności całego systemu zdecydują jednak nie tylko pojazdy i plany służb, lecz także przygotowanie samych mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.