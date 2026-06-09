Warszawa w strefie upału. IMGW wydał ostrzeżenie dla mieszkańców
Po chłodniejszych dniach do Polski wraca letnia aura. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla części kraju. We wtorek termometry mogą pokazać nawet 30 st. C, a synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie wśród seniorów, dzieci i osób przewlekle chorych.
Alerty IMGW dla pięciu województw
Ostrzeżenia I stopnia przed upałem obejmują większość województwa mazowieckiego oraz część województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Według prognoz IMGW najwyższe temperatury pojawią się we wtorkowe popołudnie. W wielu miejscach słupki rtęci mogą wskazać około 30 st. C.
Alerty mają obowiązywać od godziny 14:00 do 18:00.
Warszawa również objęta ostrzeżeniem
Wśród obszarów objętych alertem znalazła się także Warszawa. Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na gorące popołudnie i ograniczyć przebywanie na słońcu w najcieplejszych godzinach dnia.
IMGW ostrzega, że wysoka temperatura może powodować utrudnienia oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych na upały.
Kto jest najbardziej narażony?
Eksperci wskazują, że największe ryzyko występuje w przypadku niemowląt, małych dzieci, seniorów powyżej 65. roku życia oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe.
Szczególnie niebezpieczne mogą być schorzenia układu krążenia, cukrzyca oraz choroby neurologiczne.
Podczas upałów organizm szybciej się odwadnia, a przegrzanie może prowadzić do groźnego dla zdrowia udaru cieplnego.
Jak rozpoznać udar cieplny?
Do najczęstszych objawów należą bardzo wysoka temperatura ciała, silne zawroty głowy, przyspieszony puls, osłabienie oraz problemy z koncentracją.
W przypadku wystąpienia takich symptomów konieczne jest szybkie schłodzenie organizmu oraz kontakt z pomocą medyczną.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie przetrwać upał
1. Unikaj długiego przebywania na słońcu między 12:00 a 18:00.
2. Pij regularnie wodę, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia.
3. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie.
4. Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia.
5. Zwróć szczególną uwagę na seniorów i osoby przewlekle chore.
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.