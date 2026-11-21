Warszawa zamyka część centrum. Betonowe zapory na ulicach, autobusy pojadą objazdami
Duże zmiany w samym sercu Warszawy. Już od soboty, 21 listopada, kierowcy nie przejadą fragmentem Traktu Królewskiego, a pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na objazdy. Na Krakowskim Przedmieściu pojawią się betonowe zapory uniemożliwiające wjazd samochodom. Ograniczenia obejmą również okolice Starego Miasta. Decyzję podjęto zgodnie z rekomendacją służb. Utrudnienia zaplanowano co najmniej na dwa kolejne weekendy.
Warszawski ratusz poinformował o zmianach w organizacji ruchu w jednej z najbardziej rozpoznawalnych części stolicy. Ograniczenia obejmą Krakowskie Przedmieście, fragment Nowego Światu oraz ulice otaczające Starówkę. Kierowcy będą musieli korzystać z innych tras, natomiast autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na objazdy.
Zmiany rozpoczynają się w sobotę, 21 listopada 2026 roku. Oznacza to, że osoby planujące weekendowe zakupy, spotkania lub spacer po centrum powinny wcześniej sprawdzić dostępność ulic i tras komunikacji miejskiej.
Betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu. Samochody nie przejadą
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd m.st. Warszawy odcinek Traktu Królewskiego pomiędzy ulicami Miodową a Świętokrzyską zostanie czasowo wyłączony z normalnego ruchu samochodowego. Wjazd uniemożliwią ustawione zapory.
Ograniczenia zaplanowano na dwa kolejne weekendy: 21–22 listopada oraz 28–29 listopada. Miasto zaznacza, że deptak będzie funkcjonował co najmniej w tych terminach, co oznacza, że kierowcy powinni śledzić kolejne komunikaty dotyczące organizacji ruchu.
Dla pieszych zmiana oznacza możliwość spacerowania po znacznie większej części Traktu Królewskiego bez zwykłego ruchu samochodowego. Dla zmotoryzowanych to jednak konieczność zaplanowania alternatywnej drogi dojazdu do centrum.
Zapory i ograniczenia wjazdu mają związek z rekomendacjami służb oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w tej części miasta.
Zmiany obejmą również Starówkę. Wjazd tylko dla wybranych
Utrudnienia nie ograniczą się do samego Krakowskiego Przedmieścia. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać również na ulicach otaczających Stare Miasto.
Ograniczenia dotyczą między innymi ulic Podwale, Senatorskiej, Kapitulnej, Kilińskiego i Długiej. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne wjazd w objęte ograniczeniami rejony będzie możliwy wyłącznie dla określonych grup uprawnionych, w tym mieszkańców, taksówek i służb miejskich.
To istotna informacja dla kierowców, którzy regularnie korzystają z ulic wokół Starówki, aby ominąć bardziej zatłoczone fragmenty Śródmieścia. Dotychczasowa trasa może okazać się niedostępna, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić oznakowanie i obowiązujące ograniczenia.
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy korzystający z nawigacji. Przy czasowych zmianach organizacji ruchu wskazania aplikacji mogą nie zawsze odzwierciedlać aktualne zamknięcia.
Dziewięć linii autobusowych na objazdach
Zmiany odczują również pasażerowie komunikacji miejskiej. Zamknięcie fragmentu Traktu Królewskiego oznacza konieczność zmiany tras autobusów, które na co dzień korzystają z Krakowskiego Przedmieścia i sąsiednich ulic.
Objazdy obejmą linie:
- 106,
- 111,
- 116,
- 128,
- 175,
- 178,
- 180,
- 503,
- N44.
Autobusy będą omijać zamknięty odcinek, korzystając z tras prowadzących przez rejon placu Piłsudskiego.
Dla pasażerów może to oznaczać konieczność skorzystania z innych przystanków lub dłuższego dojścia do miejsca docelowego. Szczegółowy przebieg tras i wykaz przystanków należy sprawdzić w aktualnych komunikatach Warszawskiego Transportu Publicznego.
Zmiany są szczególnie istotne dla osób podróżujących do ścisłego centrum, w okolice Uniwersytetu Warszawskiego, Starego Miasta i Traktu Królewskiego.
Dlaczego Warszawa ustawia betonowe zapory?
Ratusz poinformował, że decyzja o zastosowaniu zapór została podjęta zgodnie z rekomendacją służb. Zabezpieczenia mają uniemożliwić wjazd pojazdom na wyznaczony odcinek Traktu Królewskiego, który zostanie przeznaczony dla pieszych.
Krakowskie Przedmieście i okolice Starówki należą do najbardziej uczęszczanych miejsc w Warszawie, szczególnie podczas weekendów. To przestrzeń, w której spotykają się mieszkańcy, turyści i uczestnicy wydarzeń organizowanych w centrum miasta.
Wprowadzenie fizycznych zabezpieczeń pozwala oddzielić ruch pieszy od samochodowego. Miasto nie poinformowało w przywołanym komunikacie o konkretnym, bezpośrednim zagrożeniu ani o zdarzeniu, które miałoby stanowić powód do alarmu. Podstawą zmian są rekomendacje służb dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa.
Kiedy obowiązują zmiany? Ważne daty
Pierwszy termin zamknięcia fragmentu Krakowskiego Przedmieścia przypada na sobotę i niedzielę, 21–22 listopada 2026 roku.
Drugi weekend z ograniczeniami zaplanowano na 28–29 listopada. Miasto zastrzega jednak, że deptak może funkcjonować również w kolejnych terminach.
Osobne ograniczenia dotyczące ulic wokół Starego Miasta mają obowiązywać w soboty, niedziele i dni świąteczne zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu.
Dlatego kierowcy nie powinni zakładać, że po pierwszym weekendzie wszystkie utrudnienia znikną.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak unikniesz problemów w centrum
Jeżeli w najbliższy weekend planujesz wizytę na Krakowskim Przedmieściu lub Starówce, najlepiej jeszcze przed wyjazdem sprawdź aktualną organizację ruchu. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób jadących samochodem z innych dzielnic Warszawy lub miejscowości podwarszawskich.
Kierowcy powinni uwzględnić brak możliwości przejazdu zamkniętym odcinkiem Traktu Królewskiego oraz ograniczenia na ulicach wokół Starego Miasta. Nie warto kierować się wyłącznie przyzwyczajeniem do dotychczasowej trasy, ponieważ fizyczne zapory uniemożliwią przejazd.
Osoby korzystające z autobusów powinny natomiast sprawdzić przebieg objazdów i lokalizację przystanków. Dotyczy to szczególnie pasażerów linii 175 i 180, popularnych wśród osób podróżujących do centrum Warszawy.
Aktualne informacje można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. To właśnie tam publikowane są szczegóły czasowych zmian w ruchu i komunikacji.
Najważniejsze: od soboty 21 listopada fragment Traktu Królewskiego zostaje czasowo zamknięty dla ruchu samochodowego, na ulicach pojawią się betonowe zapory, a dziewięć linii autobusowych pojedzie objazdami. Utrudnienia zaplanowano co najmniej na dwa listopadowe weekendy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.