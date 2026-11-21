Warszawa kontroluje kierowców kamerami. Tysiące kierowców trafia na listę. Brak kartki nie oznacza braku kary
Po powrocie do samochodu możesz nie znaleźć żadnego dokumentu, choć brak opłaty za postój został już zarejestrowany. W warszawskiej SPPN kamery skanują tablice rejestracyjne, a wezwanie do zapłaty może dotrzeć do właściciela pojazdu dopiero pocztą. ZDM udostępnia zdjęcia z kontroli przez internet, po zalogowaniu danymi z otrzymanego pisma.
System działa w Warszawie od 7 stycznia 2020 roku. Służy do sprawdzania, czy za konkretny samochód wniesiono opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Z punktu widzenia kierowcy zmienił przede wszystkim sposób uzyskiwania informacji o należności. Pusta wycieraczka nie potwierdza więc, że pojazdu nie sprawdzono. O tym, czy postój był opłacony, decydują dane dotyczące płatności i uprawnień, a nie obecność wydruku przy samochodzie.
Kamery odczytują tablice, a system sprawdza płatność
Samochody e-kontroli są wyposażone w kamery i czujniki umieszczone na dachu. Odczytany numer rejestracyjny trafia do bazy Zarządu Dróg Miejskich, gdzie jest zestawiany z informacjami o wniesionych opłatach. Jak wyjaśnia Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, kontrola wykonywana jest dwukrotnie w krótkim odstępie. Ma to ograniczać pomyłki i uwzględniać sytuacje, w których kierowca właśnie wysiadł oraz idzie do parkomatu. Tego rozwiązania nie należy jednak traktować jako przyznanego czasu na bezpłatne załatwianie spraw po zaparkowaniu.
Z elektronicznej weryfikacji korzystają również piesze patrole ZDM, które od 13 stycznia 2022 roku skanują tablice za pomocą smartfonów i odpowiedniej aplikacji. Brak przejeżdżającego samochodu z kamerami nie oznacza więc braku możliwości kontroli. Piesi kontrolerzy mogą dotrzeć także tam, gdzie przejazd pojazdem byłby utrudniony. ZDM opisuje ten sam zasadniczy mechanizm: numer jest odczytywany, dane weryfikowane, a informacja o należności może zostać przekazana później. Kierowca nie musi spotkać kontrolera przy swoim aucie.
300 zł opłaty dodatkowej. Przy szybszej zapłacie kwota spada do 200 zł
Za nieuiszczenie opłaty za postój w warszawskiej SPPN pobierana jest opłata dodatkowa wynosząca 300 zł. Obowiązek jej uiszczenia wynika z art. 13f ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Warszawskie stawki określa § 8 uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z 26 czerwca 2008 r., ze zmianami. Jest to należność związana z brakiem opłaty za postój, rozliczana według zasad strefy. Nie jest mandatem za wykroczenie drogowe i sama w sobie nie wiąże się z punktami karnymi.
Aktualne zasady przewidują obniżenie kwoty do 200 zł, jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku e-kontroli znaczenie ma otrzymanie wezwania, a nie dzień, w którym samochód z kamerami przejechał ulicą. ZDM wskazuje także ogólny termin wniesienia opłaty wynoszący 30 dni od wystawienia dokumentu lub otrzymania wezwania. Krótszy termin dotyczy możliwości zapłacenia pomniejszonej kwoty. Te dwa terminy nie powinny być ze sobą mylone.
Trzeba też rozróżnić pierwsze wezwanie od późniejszych pism dotyczących dochodzenia zaległości. ZDM zaznacza, że uprawnienie do obniżonej opłaty nie dotyczy należności, wobec których wystawiono już zawiadomienie, monit, upomnienie lub tytuł wykonawczy. Dlatego przy starszej sprawie nie należy samodzielnie przyjmować, że wystarczy przelać mniejszą kwotę. Najpierw trzeba odczytać rodzaj pisma, wskazaną należność i termin. Aktualne informacje urzędu mówią o 14 dniach na obniżoną opłatę, podczas gdy starsze materiały opisują wcześniejsze zasady.
Opłatę trzeba wnieść niezwłocznie. Krótki postój też może zostać sprawdzony
W warszawskiej strefie opłatę za postój wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu. SPPN działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem 2 maja, 24 i 31 grudnia. ZDM podkreśla również, że przekroczenie opłaconego czasu może skutkować opłatą dodatkową niezależnie od tego, czy kontrola nastąpiła kilka minut po jego upływie, czy znacznie później. Wizyta w sklepie lub urzędzie, która przedłużyła się o chwilę, nie przedłuża automatycznie ważności biletu.
Przy płatności mobilnej trzeba sprawdzić, czy uruchomiona sesja dotyczy właściwego pojazdu i odpowiedniego miasta lub strefy. Przy kilku samochodach zapisanych w aplikacji samo wykonanie płatności nie wystarcza do ustalenia, za który postój zapłacono. Po skorzystaniu z parkomatu warto zachować bilet jako dowód. W Warszawie nie ma obowiązku wykładania go za szybą ani umieszczania informacji o korzystaniu z aplikacji. Te zasady dotyczą miejskiej SPPN; na parkingu prywatnym trzeba zapoznać się z regulaminem jego operatora.
Zdjęcia są dostępne online. Na reklamację jest 7 dni
Wezwanie z e-kontroli zawiera numer PIN potrzebny do sprawdzenia sprawy w internetowym panelu ZDM „Opłata dodatkowa – informacja online”. Do zalogowania wymagany jest również numer rejestracyjny samochodu. W panelu można zobaczyć szczegóły i fotografie wykonane podczas kontroli. Nie trzeba więc opierać się wyłącznie na własnym wspomnieniu, gdzie auto stało i o której godzinie zostało zabrane. Materiał z kontroli należy porównać z biletem lub historią płatności, zwracając uwagę na czas oraz numer pojazdu.
Kierujący lub właściciel kwestionujący zasadność należności może złożyć reklamację. ZDM wskazuje termin 7 dni kalendarzowych, liczony od dnia następnego po doręczeniu wezwania, jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona. W piśmie powinny znaleźć się dane osoby reklamującej, adresy do korespondencji, numer rejestracyjny oraz numer opłaty dodatkowej lub przynajmniej data zdarzenia. Uzasadnienie trzeba poprzeć dokumentami dotyczącymi konkretnego postoju. Przydatne będą bilet, potwierdzenie płatności albo wyciąg z aplikacji z widocznym numerem rejestracyjnym i zakresem opłaconego czasu.
Reklamację można złożyć przez usługę reklamacje.zdm.waw.pl, pocztą tradycyjną albo osobiście w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120. Należy zachować kopię zgłoszenia i potwierdzenie jego wniesienia. Po otrzymaniu odpowiedzi odmownej można odwołać się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem ZDM, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Warto wówczas odnieść się do podanej przez urząd przyczyny odmowy i dołączyć istotne dokumenty, których wcześniej nie przekazano.
Reklamacja nie zatrzymuje terminu na obniżoną opłatę
Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu, w którym można zapłacić obniżoną kwotę. To szczególnie istotne, gdy kierowca ma potwierdzenie opłacenia postoju i zakłada, że wystarczy czekać na odpowiedź. ZDM informuje, że jeżeli należność zostanie uiszczona, a reklamacja następnie uznana, pieniądze zostaną zwrócone wpłacającemu. Decyzję o zapłacie trzeba więc podjąć z uwzględnieniem terminu z pisma i zasad utrzymania obniżki. Samo wysłanie formularza nie daje zapewnienia, że możliwość zapłaty 200 zł będzie trwała do zakończenia wyjaśnień.
Po odebraniu wezwania najlepiej od razu zanotować datę doręczenia i przejrzeć dane sprawy. Następnie można zestawić zdjęcia z historią transakcji: datą, godziną rozpoczęcia, końcem opłaconego postoju i numerem tablicy. Gdy problem dotyczy błędnie wybranego auta lub wpisanego numeru, należy opisać go wprost oraz załączyć dowody. Nie każda pomyłka oznacza automatyczne anulowanie należności. Dokumentacja daje jednak podstawę do wyjaśnienia zdarzenia zamiast ogólnego zapewnienia, że „parking był opłacony”.
Przed kolejnym odejściem od samochodu warto upewnić się, że płatność została prawidłowo rozpoczęta, a opłacony czas wystarczy na planowaną wizytę. Przy korzystaniu z funkcji start-stop trzeba również pamiętać o zakończeniu sesji po powrocie. Potwierdzenia najlepiej zachowywać tak, aby dało się później odtworzyć konkretny postój. To właśnie zapis płatności pomoże wyjaśnić ewentualną sprawę. Sprawdzenie wycieraczki po powrocie do auta nie dostarczy porównywalnej informacji o wyniku elektronicznej kontroli.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.