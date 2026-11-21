Śnieg przed domem może słono kosztować. Jest jeden szczegół, o którym właściciele nieruchomości zapominają
Po intensywnych opadach śniegu właściciele nieruchomości często wychodzą przed domy, aby odśnieżyć chodnik. Nie wszyscy wiedzą jednak, że obowiązek usuwania śniegu nie zawsze zależy wyłącznie od tego, czy chodnik przebiega obok posesji. Odpowiedzialność może zmienić nawet niewielki pas zieleni oddzielający chodnik od ogrodzenia. W określonych sytuacjach znaczenie ma również to, czy przy chodniku dopuszczono płatne parkowanie samochodów. Przepisy przewidują wyjątki, które mogą mieć istotne konsekwencje dla właścicieli domów i zarządców nieruchomości.
Właściciel posesji nie zawsze odpowiada za cały chodnik
Obowiązek uprzątnięcia śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania w odpowiednim stanie drogi dla pieszych położonej bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. Ustawodawca określa przy tym, że chodzi o wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych.
To szczególnie ważne, ponieważ obowiązek nie obejmuje automatycznie każdego ciągu pieszego widocznego z okna domu. Kluczowe znaczenie mają jego położenie, charakter prawny i sposób oddzielenia od nieruchomości.
Pas zieleni może zmienić odpowiedzialność za śnieg
Jednym z najważniejszych szczegółów jest to, czy chodnik przylega bezpośrednio do granicy posesji. Jeśli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się pas zieleni stanowiący element terenu drogowego, obowiązek jego odśnieżania może spoczywać na podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie drogi, a nie na właścicielu sąsiedniego domu.
Nie oznacza to jednak, że każdy wąski pas trawy automatycznie zwalnia z odpowiedzialności. Trzeba ustalić rzeczywisty przebieg granic działki oraz status chodnika. Znaczenie może mieć dokumentacja geodezyjna, a nie tylko wizualny wygląd miejsca. W razie wątpliwości warto skontaktować się z właściwym zarządcą drogi lub urzędem gminy.
Jest jeszcze jeden wyjątek. Chodzi o parkowanie
Ustawa przewiduje również wyjątek dotyczący dróg dla pieszych, na których dopuszczono płatny postój lub parkowanie samochodów. W takiej sytuacji właściciel przyległej nieruchomości nie jest zobowiązany na podstawie wskazanego przepisu do uprzątnięcia tej drogi dla pieszych. Odpowiedzialność za jej utrzymanie spoczywa wtedy na właściwym podmiocie publicznym.
To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w miastach, gdzie część chodników pełni jednocześnie funkcję miejsc postojowych. Nie należy jednak utożsamiać go z każdym chodnikiem, przy którym samochody parkują nieformalnie. Znaczenie ma prawnie dopuszczony płatny postój lub parkowanie.
Co grozi za zaniedbanie obowiązku?
Nieuprzątnięcie śniegu lub lodu z miejsca, za które odpowiada właściciel nieruchomości, może skutkować interwencją służb i odpowiedzialnością za wykroczenie. Sankcja zależy od ustalonego naruszenia oraz zastosowanej podstawy prawnej. W razie powstania zagrożenia dla pieszych problem może jednak być znacznie poważniejszy niż mandat.
Jeśli ktoś przewróci się na śliskim chodniku i dozna obrażeń, może dochodzić odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za jego utrzymanie. Sam upadek nie oznacza automatycznie obowiązku wypłaty pieniędzy. Konieczne jest ustalenie odpowiedzialności, szkody i związku pomiędzy zaniedbaniem a zdarzeniem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś właścicielem domu w Warszawie lub na Mazowszu, sprawdź, czy chodnik przed Twoją posesją rzeczywiście przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości. Jeśli oddziela go pas zieleni albo znajdują się tam miejsca płatnego parkowania, obowiązki mogą wyglądać inaczej, niż powszechnie się uważa.
Jeżeli odpowiadasz za odśnieżanie, zadbaj o regularne usuwanie śniegu oraz ograniczanie śliskości nawierzchni. W przypadku intensywnych opadów jednorazowe uprzątnięcie chodnika nie zawsze wystarczy. Warto również przechowywać informacje o zleceniu prac firmie sprzątającej i terminach ich wykonywania. Dokumentacja może mieć znaczenie w razie późniejszego sporu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.