Nie rób tego przy samochodzie przed blokiem. Sąsiad może wezwać straż miejską. Grozi mandat
Zimą wielu kierowców wykonuje przed odjazdem tę samą czynność. Wsiadają do samochodu, uruchamiają silnik, włączają ogrzewanie i dopiero wtedy zaczynają usuwać śnieg z szyb oraz karoserii. Wydaje się to wygodne, zwłaszcza podczas mroźnego poranka. Problem polega na tym, że takie zachowanie może naruszać przepisy. Co więcej, do interwencji straży miejskiej wcale nie musi dojść podczas kontroli drogowej. Wystarczy zgłoszenie od mieszkańca, któremu przeszkadza pracujący silnik.
Poranny rytuał kierowców może skończyć się mandatem
Wielu właścicieli samochodów uważa, że skoro pojazd stoi na parkingu, mogą pozostawić włączony silnik tak długo, jak zechcą. Często tłumaczą, że chcą ogrzać kabinę, usunąć lód z szyb albo ułatwić sobie odśnieżanie. Tymczasem Prawo o ruchu drogowym przewiduje ograniczenia dotyczące pracy silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Znaczenie ma nie tylko to, czy samochód porusza się po jezdni, ale także okoliczności jego unieruchomienia.
Podstawowe zasady wynikają z art. 60 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis zabrania między innymi pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Zabrania także oddalania się od pojazdu, gdy silnik pozostaje w ruchu, oraz używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem.
Jest jeden szczegół, który ma ogromne znaczenie
W prawie drogowym rozróżnia się zatrzymanie i postój. Zatrzymanie to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu, trwające nie dłużej niż minutę, a także każde unieruchomienie wynikające z tych warunków lub przepisów. Postojem jest natomiast unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu trwające dłużej niż minutę. To rozróżnienie ma znaczenie przy ocenie, czy kierowca naruszył zakaz pracy silnika podczas postoju.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy co kilkadziesiąt sekund przestawić samochód, aby bezpiecznie obejść przepisy. Takie zachowanie może wywoływać dodatkowe zagrożenie i nie zmienia faktu, że samochód powinien być przygotowany do jazdy w sposób zgodny z prawem. Również krótkotrwała praca silnika może powodować nadmierny hałas lub emisję spalin w określonych okolicznościach.
Czy straż miejska może interweniować na parkingu osiedlowym?
W Warszawie mieszkańcy mogą zgłaszać straży miejskiej zachowania, które ich zdaniem naruszają przepisy lub powodują uciążliwości. Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód przez dłuższy czas stoi z włączonym silnikiem pod oknami mieszkań. Samo zgłoszenie nie oznacza jednak automatycznego mandatu. Funkcjonariusze muszą ustalić okoliczności zdarzenia i odpowiednią podstawę prawną.
Znaczenie ma również status miejsca, w którym znajduje się pojazd. Inaczej ocenia się zdarzenie na drodze publicznej, w strefie ruchu lub strefie zamieszkania, a inaczej na terenie prywatnym, gdzie zakres stosowania poszczególnych przepisów drogowych może być odmienny. Nie można zatem zakładać, że każdy parking osiedlowy podlega identycznym zasadom.
Odśnieżanie samochodu to obowiązek, ale trzeba robić to prawidłowo
Drugą stroną problemu jest konieczność zapewnienia odpowiedniej widoczności przed rozpoczęciem jazdy. Kierowca powinien usunąć śnieg i lód z szyb, lusterek, świateł oraz innych elementów, których zasłonięcie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu. Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie grubej warstwy śniegu na dachu. Podczas hamowania może ona zsunąć się na przednią szybę, a w czasie szybszej jazdy oderwać się i uderzyć w pojazd jadący za nami.
W praktyce rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie samochodu przy wyłączonym silniku. Można wykorzystać skrobaczkę, szczotkę i odpowiednie preparaty przeznaczone do usuwania lodu. Należy unikać metod mogących uszkodzić szyby, uszczelki i lakier.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub na Mazowszu i zimą odśnieżasz samochód przed blokiem, zwróć uwagę na sposób jego przygotowywania. Sam fakt, że samochód znajduje się na parkingu i nie uczestniczy w ruchu, nie oznacza pełnej dowolności w korzystaniu z silnika. Szczególnie problematyczne może być pozostawienie pojazdu pracującego przez kilka lub kilkanaście minut pod oknami budynku mieszkalnego.
Najlepiej najpierw usunąć śnieg, oczyścić szyby, światła i tablice rejestracyjne, a następnie rozpocząć jazdę. W ten sposób można ograniczyć ryzyko naruszenia przepisów, uniknąć konfliktów sąsiedzkich i poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.