Zimno w mieszkaniu, choć ogrzewanie działa? Winny może być element ukryty pod pokrętłem
Za oknem coraz zimniej, sezon grzewczy trwa, a w mieszkaniu wciąż nie można się porządnie ogrzać. Kaloryfer pozostaje chłodny, mimo że pokrętło termostatu ustawione jest na najwyższą wartość. W takiej sytuacji wielu mieszkańców podejrzewa awarię instalacji albo zaczyna myśleć o wymianie grzejnika. Tymczasem przyczyna może znajdować się w niewielkim mechanizmie ukrytym tuż pod głowicą termostatyczną. Jego zablokowanie potrafi skutecznie ograniczyć dopływ gorącej wody.
Problem może pojawić się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach w blokach. Szczególnie łatwo zauważyć go na początku sezonu grzewczego albo po dłuższym okresie nieużywania ogrzewania. Co ważne, ustawienie pokrętła na cyfrze 5 nie gwarantuje, że kaloryfer natychmiast zrobi się gorący. Warto więc wiedzieć, co oznaczają poszczególne objawy i kiedy niewielka usterka wymaga pomocy specjalisty.
Przekręcasz kaloryfer na 5, a w pokoju nadal zimno? To nie musi być awaria całego ogrzewania
Głowica termostatyczna nie działa jak zwykły regulator mocy urządzenia elektrycznego. Cyfry na pokrętle odpowiadają orientacyjnym poziomom temperatury, które termostat ma pomagać utrzymać w pomieszczeniu. W zależności od modelu ustawienie 3 często odpowiada temperaturze około 20 stopni Celsjusza, natomiast wyższe wartości oznaczają wyższą temperaturę docelową. Nie oznacza to jednak, że nastawienie 5 sprawia, iż grzejnik automatycznie wytwarza więcej ciepła.
Termostat reguluje przepływ wody przez zawór. Kiedy temperatura w pobliżu głowicy osiąga ustawiony poziom, mechanizm ogranicza przepływ. Gdy robi się chłodniej, zawór powinien ponownie umożliwić dopływ ogrzanej wody. Jeżeli jednak mechanizm zablokuje się w położeniu ograniczającym przepływ, samo wielokrotne obracanie pokrętłem może nie przynieść oczekiwanego rezultatu.
Pod plastikowym pokrętłem znajduje się niewielki metalowy trzpień
Jedną z możliwych przyczyn problemu jest zablokowanie trzpienia zaworu termostatycznego. To mały metalowy element, który znajduje się pod głowicą i uczestniczy w sterowaniu przepływem wody przez grzejnik. Podczas normalnej pracy trzpień przesuwa się pod wpływem działania głowicy termostatycznej, a mechanizm zaworu odpowiednio reguluje dopływ czynnika grzewczego.
Producent armatury grzewczej Danfoss wyjaśnia, że w opisanych przez niego zaworach trzpień powinien dać się delikatnie wcisnąć na około 2–3 milimetry, a następnie samoczynnie powrócić do poprzedniego położenia. Jeżeli pozostaje nieruchomy albo nie wraca, może to wskazywać na zablokowanie mechanizmu. Do takiej sytuacji może dojść po długiej przerwie w pracy instalacji.
Nie oznacza to jednak, że każdy zimny grzejnik ma zablokowany zawór. Podobne objawy mogą powodować zapowietrzenie, problemy z przepływem w instalacji lub brak odpowiednio ciepłej wody dostarczanej do grzejnika. Dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności warto sprawdzić, czy pozostałe kaloryfery w mieszkaniu pracują prawidłowo.
Jest sposób na sprawdzenie zaworu. Trzeba jednak uważać
Danfoss opisuje procedurę sprawdzania zablokowanego trzpienia, która w określonych modelach polega na zdjęciu głowicy termostatycznej i delikatnym naciśnięciu odsłoniętego metalowego elementu płaskim końcem odpowiedniego narzędzia. Trzpień powinien lekko się przesunąć i sam wrócić. Sposób zdejmowania głowicy zależy jednak od konstrukcji termostatu, dlatego przed wykonaniem tej czynności należy zapoznać się z instrukcją konkretnego urządzenia.
Nie wolno mylić zdejmowania głowicy z odkręcaniem metalowego korpusu zaworu lub jego połączeń z instalacją. Takie działanie może spowodować wyciek gorącej wody i uszkodzenia w mieszkaniu. Nie należy również wyciągać trzpienia kombinerkami, obracać go na siłę ani uderzać w elementy instalacji bez odpowiedniej wiedzy. Jeżeli mechanizm nie reaguje na delikatny nacisk, pojawia się nieszczelność albo nie wiadomo, jak bezpiecznie zdjąć głowicę, najlepiej przerwać czynności i wezwać konserwatora.
Kaloryfer zimny u góry, a ciepły na dole? Przyczyna może być zupełnie inna
Nie każdy problem z ogrzewaniem wynika z niesprawnego termostatu. Producent grzejników Purmo wskazuje, że zimna górna część grzejnika przy ciepłym dole może świadczyć o zapowietrzeniu. Powietrze gromadzące się wewnątrz urządzenia utrudnia prawidłowy obieg wody, przez co grzejnik nie ogrzewa pomieszczenia tak skutecznie, jak powinien.
W takim przypadku potrzebne może być odpowietrzenie, ale sposób przeprowadzenia czynności zależy od rodzaju instalacji. Inne zasady mogą obowiązywać w domu jednorodzinnym z własnym źródłem ciepła, a inne w budynku wielorodzinnym. W bloku warto najpierw sprawdzić zalecenia administracji, szczególnie gdy odpowietrzenie wymaga ingerencji w elementy instalacji.
Odwrotna sytuacja, kiedy grzejnik jest ciepły na górze, a chłodniejszy na dole, nie zawsze oznacza usterkę. Podczas oddawania ciepła do pomieszczenia woda przepływająca przez grzejnik stopniowo się ochładza. Jeżeli jednak pomieszczenie stale pozostaje niedogrzane, a różnica temperatur jest wyraźna, warto zlecić ocenę przepływu w instalacji.
Mieszkasz w bloku? Sprawdź, czy sąsiedzi mają ten sam problem
Jeśli w jednym mieszkaniu wszystkie grzejniki są chłodne, a sąsiedzi zgłaszają podobne trudności, przyczyna może znajdować się poza konkretnym lokalem. Możliwe są problemy z instalacją wspólną, nieprawidłową regulacją przepływu lub dostarczaniem czynnika grzewczego. W takiej sytuacji próby naprawiania pojedynczego kaloryfera mogą okazać się bezskuteczne.
Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie problemu administracji budynku albo spółdzielni mieszkaniowej. Warto podać, które pomieszczenia pozostają niedogrzane, jak długo trwa problem oraz czy pozostałe grzejniki działają. Pomocne będą również pomiary temperatury wykonane termometrem pokojowym, ponieważ sam fakt, że kaloryfer jest chłodny w dotyku, nie przesądza jeszcze o awarii.
Uważaj na zasłony i zabudowę kaloryfera. One również mogą przeszkadzać
Istotne znaczenie ma także sposób ustawienia mebli oraz zasłon. Jeżeli głowica termostatyczna jest zasłonięta grubą kotarą albo zamknięta w ciasnej zabudowie, temperatura wokół niej może różnić się od temperatury w pozostałej części pokoju. W rezultacie termostat może ograniczać dopływ ciepła, mimo że mieszkańcy nadal odczuwają chłód.
Dlatego przed podejrzeniem poważniejszej usterki warto odsunąć przedmioty znajdujące się bezpośrednio przy grzejniku i sprawdzić, czy powietrze może swobodnie krążyć. Nie należy również zasłaniać termostatu ubraniami suszącymi się na kaloryferze. Niewielka zmiana ustawienia wyposażenia pokoju może poprawić działanie regulacji, choć nie zastąpi naprawy w przypadku uszkodzonego zaworu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te rzeczy, zanim wydasz pieniądze
Jeżeli grzejnik nie ogrzewa pokoju, mimo ustawienia termostatu na wysoką wartość, zacznij od zmierzenia temperatury w pomieszczeniu. Następnie porównaj działanie innych kaloryferów i upewnij się, że ogrzewanie w budynku rzeczywiście pracuje. Odsuń zasłony, sprawdź, czy głowica nie jest szczelnie zabudowana, i zwróć uwagę na sposób nagrzewania się powierzchni grzejnika.
Jeżeli tylko jeden kaloryfer pozostaje zimny, a pozostałe działają prawidłowo, problem może dotyczyć konkretnego zaworu, głowicy albo przepływu przez grzejnik. W przypadku podejrzenia zablokowania trzpienia sprawdź instrukcję producenta. Samodzielne czynności ogranicz do tych, które są wyraźnie dopuszczone dla użytkownika i które potrafisz wykonać bezpiecznie.
Mieszkańcy bloków powinni pamiętać, że nie każda naprawa należy do ich obowiązków. Zakres odpowiedzialności za grzejniki i zawory może wynikać z przepisów, tytułu prawnego do lokalu oraz dokumentów regulujących utrzymanie instalacji w danym budynku. Dlatego przed zamówieniem odpłatnej naprawy warto zapytać administrację, kto odpowiada za usunięcie konkretnej usterki.
Najważniejsze, aby nie ignorować utrzymującego się niedogrzania mieszkania. Zablokowany trzpień może być stosunkowo prostym problemem technicznym, ale podobne objawy zdarzają się także przy usterkach wymagających interwencji instalatora. Prawidłowa diagnoza pozwala uniknąć niepotrzebnego zakupu nowego grzejnika i przywrócić komfort cieplny bez ryzykownego rozkręcania instalacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.