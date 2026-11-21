Spółdzielnia podniosła opłaty? Mieszkańcy mogą zażądać czegoś, o czym wielu nie wie
Wyższy czynsz, kolejne opłaty eksploatacyjne i coraz większe kwoty przelewane co miesiąc na konto spółdzielni. Dla wielu mieszkańców bloków podwyżka oznacza konieczność znalezienia dodatkowych pieniędzy w domowym budżecie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że spółdzielnia musi przestrzegać konkretnych zasad, a lokatorzy mają prawo poznać sposób wyliczenia opłat.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek przedstawienia kalkulacji wysokości opłat na żądanie uprawnionych osób. Dotyczy to nie tylko członków spółdzielni, lecz również określonych kategorii właścicieli i osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Co więcej, podwyżki wymagają pisemnego uzasadnienia, a mieszkańcy mogą kwestionować ich zasadność.
Spółdzielnia musi wyjaśnić, skąd wzięła się kwota
Podstawą jest art. 4 ust. 6(4) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem spółdzielnia ma obowiązek przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem albo osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Oznacza to, że osoba uprawniona nie musi ograniczać się do informacji, że wzrosły koszty administracji, sprzątania, konserwacji lub utrzymania budynku. Może zażądać przedstawienia kalkulacji pozwalającej ustalić, jak określono wysokość poszczególnych należności. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy opłata wzrasta wyraźnie, a przedstawione uzasadnienie pozostaje ogólne.
Nie każdą podwyżkę można wprowadzić z dnia na dzień
Przepisy przewidują różne terminy zawiadamiania o zmianach. Zasadniczo spółdzielnia ma obowiązek poinformować o zmianie wysokości opłat co najmniej trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak energia, gaz, woda czy odbiór odpadów. Wówczas obowiązuje odrębny termin zawiadomienia określony w art. 4 ust. 7(1).
W obu przypadkach zmiana wysokości opłat wymaga pisemnego uzasadnienia. Dlatego po otrzymaniu nowego naliczenia warto ustalić, które pozycje wzrosły, z jakiego powodu oraz czy dochowano właściwego terminu zawiadomienia.
Mieszkaniec może zakwestionować podwyżkę
Art. 4 ust. 8 ustawy pozwala określonym kategoriom uprawnionych osób kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio przed sądem. Co istotne, ciężar udowodnienia zasadności podwyżki spoczywa na spółdzielni. Nie oznacza to automatycznie, że każde zwiększenie czynszu jest bezprawne. Oznacza natomiast, że zarządca powinien potrafić wykazać podstawy wprowadzonych zmian.
Przed podjęciem sporu warto jednak dokładnie rozróżnić opłaty zależne od spółdzielni i koszty dostaw niezależnych od niej. Ma to znaczenie również dla zasad regulowania należności podczas postępowania sądowego.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trzy rzeczy
Jeżeli otrzymałeś zawiadomienie o podwyżce, zachowaj poprzednie i nowe naliczenie. Porównaj wszystkie pozycje, a następnie zwróć się do spółdzielni o kalkulację tych, które wzrosły. Najlepiej zrobić to pisemnie, aby zachować potwierdzenie złożenia żądania.
Sprawdź również datę zawiadomienia i uzasadnienie podwyżki. Szczególną uwagę zwróć na pozycje opisane jako koszty eksploatacji, administracji, konserwacji i utrzymania nieruchomości. Jeżeli jesteś członkiem spółdzielni, ustawa przyznaje Ci ponadto szerokie prawo dostępu do określonych dokumentów, w tym faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z podmiotami zewnętrznymi.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza korzystający z lokali zarządzanych przez spółdzielnie mogą skorzystać z tych samych ogólnopolskich przepisów. Podwyżka nie musi być przyjmowana bez sprawdzenia jej podstaw. Najważniejsze jest uzyskanie konkretnych danych i ustalenie, czy naliczenia odpowiadają obowiązującym zasadom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.