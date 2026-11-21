Nowe fotoradary w Warszawie. Kierowcy muszą uważać w sześciu miejscach. Znamy dokładne lokalizacje
Warszawski ZDM poinformował o podpisaniu umów i zapowiedział pojawienie się pierwszych urządzeń jeszcze w 2026 roku. Wskazał także konkretne adresy, skrzyżowania i przystanek, przy których mają stanąć fotoradary.
Informacja o zawartych umowach pochodzi z komunikatu Zarządu Dróg Miejskich z 3 listopada 2026 roku. Sześć wymienionych lokalizacji dotyczy tradycyjnych fotoradarów, a dodatkowym przedsięwzięciem jest odcinkowy pomiar na Moście Poniatowskiego. Nowe punkty nie oznaczają przy tym, że wszystkie urządzenia zostaną kupione od podstaw. Miasto zamierza wykorzystać fotoradary przenoszone z Mostu Poniatowskiego i rejonu Wisłostrady, gdzie przygotowywana jest zmiana sposobu kontroli kierowców.
6 lokalizacji: dwa punkty na Mokotowie, kolejne na Pradze, Bielanach i w Śródmieściu
Na al. Wilanowskiej urządzenie ma stanąć na wysokości numeru 194. To doprecyzowanie wcześniejszej zapowiedzi, w której ZDM wskazywał odcinek między ul. Potoki a Doliną Służewiecką. W pomiarach przywołanych przez drogowców 15 proc. kierowców przekraczało tam około 80 km/h, przy wskazanym w analizie ograniczeniu do 50 km/h. Dane stanowią uzasadnienie wyboru miejsca kontroli. Nie opisują jednak automatycznie ruchu z dnia publikacji ani nie zwalniają kierowcy ze sprawdzenia aktualnego oznakowania.
Drugą mokotowską lokalizacją jest al. Niepodległości przy ul. Woronicza. ZDM powiązał decyzję z bezpieczeństwem skrzyżowania: w analizowanym przez urząd okresie 3 lat zostało tam rannych 6 osób, a 1 osoba zginęła. Drogowcy wskazali przede wszystkim problemy związane ze skrętami w lewo. Zapowiedzieli również przebudowę skrzyżowania w kolejnych latach, natomiast montaż fotoradaru ma wcześniej pomóc ograniczyć niebezpieczne zachowania. Instalację urządzenia w tym miejscu zalecała także Główna Inspekcja Transportu Drogowego.
Na Pradze-Północ fotoradar ma pojawić się na al. „Solidarności” przy ul. Szwedzkiej. ZDM podał, że w przywołanych pomiarach odnotowano tam prędkość sięgającą 156 km/h. Według drogowców to ponad 2,5 razy więcej niż dopuszczalny limit. Urząd wskazuje ten wynik jako jeden z powodów rozbudowy kontroli. Przy tak szybkiej jeździe kierowca ma mniej czasu na reakcję, a droga hamowania się wydłuża, co zwiększa ryzyko poważnych skutków błędu na miejskiej ulicy.
Kolejne urządzenie zaplanowano przy wschodnim przyczółku Mostu Gdańskiego, czyli po praskiej stronie przeprawy. To ważne rozróżnienie, ponieważ przy zachodnim przyczółku fotoradar działa już od kilku lat. Według ZDM w pomiarach na moście odnotowywano prędkości dochodzące do 135 km/h. Drogowcy zwracają uwagę na ryzyko szybkiego wjazdu na nieprzedzieloną jezdnię. Nowa lokalizacja ma rozszerzyć kontrolę o drugi koniec przeprawy, a nie zastąpić istniejący punkt po stronie zachodniej.
Na Bielanach fotoradar ma stanąć na ul. Wóycickiego przy ul. Pasterskiej. We wrześniowej zapowiedzi ZDM opisywał ten fragment jako odcinek między Pasterską a Jamki, a listopadowy komunikat wskazuje już Pasterską. Urząd podkreśla, że z okolicy korzystają również piesi i rowerzyści. O instalację wnioskowali mieszkańcy oraz dzielnicowi radni. To lokalizacja pokazująca, że rozbudowa kontroli obejmuje także ulice inne niż największe wielopasmowe arterie.
Szóstym miejscem jest al. Armii Ludowej przy przystanku „Rozbrat”, na śródmiejskim fragmencie Trasy Łazienkowskiej. W tym przypadku nazwa przystanku stanowi punkt odniesienia podany wprost przez ZDM. Drogowcy wiążą potrzebę kontroli z zagrożeniami wynikającymi z rozpędzania się na szerokiej, prostej trasie. Kierowcy powinni odróżniać tę lokalizację od planowanych pomiarów odcinkowych na innych stołecznych drogach. W al. Armii Ludowej zapowiedziano tradycyjny fotoradar.
Montaż w 2026 roku. Osobnych dat rozpoczęcia kontroli nie podano
ZDM zapowiada pojawienie się urządzeń jeszcze w 2026 roku, ale w przywołanym komunikacie nie wskazał osobnych dni uruchomienia kontroli dla każdej z 6 lokalizacji. Podpisanie umowy, ustawienie urządzenia i rozpoczęcie rejestrowania wykroczeń należy rozróżniać. Sama lista miejsc montażu nie jest potwierdzeniem, że wszystkie punkty jednocześnie prowadzą już pomiary. Przy sprawdzaniu kolejnych informacji znaczenie ma więc to, czy dotyczą przygotowań, prac instalacyjnych czy uruchomienia konkretnego urządzenia.
Warszawa finansuje rozbudowę systemu, natomiast zgody dotyczące lokalizacji i obsługa automatycznej kontroli należą do GITD. W ramach szerszych zmian na Moście Poniatowskiego ma powstać odcinkowy pomiar prędkości uwzględniający także wjazdy i zjazdy. Podobny system przygotowywany jest w tunelu Wisłostrady. Kontrola odcinkowa oblicza średnią prędkość na podstawie czasu przejazdu między punktami, podczas gdy tradycyjny fotoradar kontroluje prędkość w określonym miejscu. Przenoszenie dotychczasowych urządzeń wiąże się właśnie z tą reorganizacją.
Za przekroczenie o 31-40 km/h grozi 800 zł i 9 punktów
Nowa lokalizacja fotoradaru nie tworzy osobnego taryfikatora. Według zestawienia opublikowanego przez policję w czerwcu 2026 roku przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h oznacza 800 zł mandatu i 9 punktów karnych. Przy przekroczeniu o 41-50 km/h jest to 1000 zł i 11 punktów, a o 51-60 km/h – 1500 zł i 13 punktów. W warunkach recydywy kwoty w tych przedziałach wynoszą odpowiednio 1600, 2000 i 3000 zł. Chodzi o wielkość przekroczenia limitu, a nie o samą prędkość widoczną na liczniku.
Kwoty mandatów określa taryfikator wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, ze zmianami. Punktację zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z 29 maja 2026 roku w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, Dz.U. z 2026 r. poz. 724. Przykładowo jazda z prędkością 85 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h to przekroczenie o 35 km/h, czyli przedział 31-40 km/h. To przykład obliczenia, a nie informacja o progu ustawionym w warszawskich urządzeniach.
Oznakowanie i korespondencję CANARD trzeba sprawdzać na bieżąco
Przed przejazdem znaną trasą warto zwrócić uwagę na aktualne znaki, zwłaszcza po zmianie organizacji ruchu. Nazwa ulicy albo informacja o planowanym fotoradarze nie zastępuje oznakowania obowiązującego w konkretnym miejscu. Prędkość należy dostosować z wyprzedzeniem, płynnie, z uwzględnieniem odstępu od innych pojazdów i warunków na jezdni. Gwałtowne hamowanie tuż przed urządzeniem może zaskoczyć jadących z tyłu. Utrzymywanie dopuszczalnej prędkości na całej trasie usuwa potrzebę reagowania dopiero po zauważeniu masztu.
Po otrzymaniu pisma dotyczącego zarejestrowanego przejazdu trzeba sprawdzić rodzaj dokumentu i wskazany termin odpowiedzi. CANARD wyjaśnia, że po weryfikacji materiału prowadzone są czynności mające ustalić osobę kierującą. Do właściciela lub posiadacza pojazdu może zostać skierowane wezwanie do wskazania, komu powierzył samochód w oznaczonym czasie. Właściciel, który sam prowadził, oraz osoba wskazująca innego użytkownika wypełniają różne oświadczenia. Pismo należy więc przeczytać w całości i odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym, korzystając z oficjalnych instrukcji.
Przy samochodzie używanym przez kilka osób warto zachować możliwość ustalenia, kto korzystał z niego danego dnia. Po otrzymaniu wezwania trzeba zestawić datę, godzinę i miejsce przejazdu z rzeczywistym użytkowaniem pojazdu, zamiast odpowiadać na podstawie przypuszczenia. Wątpliwości dotyczące pisma należy wyjaśniać przez oficjalne kanały CANARD. Jeżeli dokument dotyczy innej osoby kierującej, samo opłacanie samochodu czy posiadanie go na własność nie jest podstawą do wpisania siebie jako sprawcy przekroczenia prędkości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.