Ważna wiadomość dla emerytów z KRUS. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2026 rok. Nowe przepisy umożliwią przekazanie nawet 1 mld zł dodatkowych środków na wypłatę rent wdowich obsługiwanych przez KRUS. To ważna wiadomość dla wdów i wdowców pobierających świadczenia rolnicze. Jednocześnie od 1 stycznia 2027 roku czeka ich kolejna zmiana – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Nie wszyscy otrzymają jednak taką samą podwyżkę.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu ustawy zmieniającej szczególne rozwiązania służące realizacji budżetu państwa na 2026 rok.
Dokument został podpisany 15 października. Jego najważniejszym założeniem jest zapewnienie dodatkowego finansowania Funduszowi Emerytalno-Rentowemu obsługiwanemu przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dodatkowe pieniądze mają zabezpieczyć wypłaty rent wdowich w 2026 roku.
Karol Nawrocki podpisał ustawę. Nawet 1 mld zł dla KRUS
Nowelizacja umożliwia zwiększenie dotacji budżetowej dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS o kwotę do 1 mld zł.
To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę renty wdowiej.
Po wprowadzeniu możliwości łączenia części renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalno-rentowym liczba uprawnionych okazała się trudna do precyzyjnego oszacowania.
W konsekwencji środki pierwotnie przewidziane w budżecie mogą nie wystarczyć na wszystkie należne wypłaty.
Według przedstawianych wcześniej szacunków KRUS do końca 2026 roku mogło zabraknąć co najmniej 400 mln zł.
Podpisana przez prezydenta nowelizacja ma umożliwić uzupełnienie finansowania i realizację świadczeń.
Warto podkreślić, że kwota 1 mld zł jest maksymalnym limitem dodatkowego finansowania. Nie oznacza to, że dokładnie tyle pieniędzy zostanie automatycznie przekazane ani że zostaną one podzielone bezpośrednio pomiędzy emerytów.
Skąd państwo weźmie dodatkowe pieniądze?
Środki na zwiększenie dotacji mają pochodzić z oszczędności powstałych w trakcie wykonywania budżetu państwa.
Chodzi między innymi o pieniądze, których wydatkowanie zostało zablokowane na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych.
Takie rozwiązanie pozwala ograniczać lub wstrzymywać określone wydatki, na przykład gdy pojawiają się oszczędności albo stwierdzono niegospodarność.
Dzięki nowelizacji część tych środków będzie mogła zostać skierowana na finansowanie świadczeń rolniczych.
Nie jest to zatem nowy dodatek wypłacany każdemu emerytowi, lecz mechanizm zapewnienia pieniędzy na zobowiązania KRUS.
Renta wdowia wzrośnie od 1 stycznia 2027 roku. Z 15 do 25 procent
Dla osób pobierających rentę wdowią równie istotna jest zmiana zaplanowana na początek przyszłego roku.
Obecnie, czyli do 31 grudnia 2026 roku, uprawniona osoba może otrzymywać:
- 100 proc. własnej emerytury lub renty i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo
- 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.
Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
Oznacza to, że wdowy i wdowcy będą mogli pobierać pełne jedno świadczenie oraz jedną czwartą drugiego.
Ta zmiana wynika z wcześniej przyjętych przepisów dotyczących renty wdowiej. Nie została ustanowiona dopiero październikową nowelizacją ustawy okołobudżetowej.
Ile pieniędzy więcej otrzymają wdowy i wdowcy?
Wysokość podwyżki będzie zależała przede wszystkim od kwoty drugiego świadczenia.
Im wyższa podstawa, od której naliczane jest 15 lub 25 proc., tym większa może być różnica w miesięcznej wypłacie.
Przykładowo osoba mająca własną emeryturę w wysokości 2500 zł oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku wynoszącą 2000 zł może otrzymywać:
|Zasady wypłaty
|Łączna kwota miesięcznie
|2026 r.: 2500 zł + 15 proc. z 2000 zł
|2800 zł
|2027 r.: 2500 zł + 25 proc. z 2000 zł
|3000 zł
|Różnica
|200 zł więcej
To przykład obliczeniowy, zakładający brak zmiany podstawowych kwot świadczeń i spełnienie warunków ustawowych.
KRUS podał również przykład najniższego drugiego świadczenia. Jego część wypłacana w ramach renty wdowiej ma wzrosnąć z 296,77 zł do 494,62 zł.
Oznacza to zwiększenie miesięcznej wypłaty o 197,85 zł.
Nie jest to jednak jednakowa podwyżka dla wszystkich uprawnionych.
Uwaga na limit. Nie każdy otrzyma pełną podwyżkę
Renta wdowia podlega ustawowemu ograniczeniu łącznej wysokości wypłacanych świadczeń.
W 2026 roku limit wynosi trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł miesięcznie.
KRUS poinformował, że samo zwiększenie udziału drugiego świadczenia do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku nie podniesie automatycznie tego limitu.
Jeśli suma świadczeń przekroczy dopuszczalny pułap, kwota wypłaty zostanie odpowiednio ograniczona.
Oznacza to, że niektórzy uprawnieni mogą otrzymać mniejszą podwyżkę, niż wynikałoby z prostego obliczenia dodatkowych 10 punktów procentowych.
W szczególnych przypadkach limit może całkowicie zniwelować wzrost wypłaty.
Dlatego ostateczna wysokość świadczenia będzie ustalana indywidualnie.
Czy trzeba złożyć nowy wniosek do KRUS?
Dla osób, które już pobierają rentę wdowią, najważniejsza wiadomość dotyczy formalności.
Podwyżka wynikająca ze zwiększenia udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. zostanie przeprowadzona automatycznie.
KRUS przeliczy wypłaty z urzędu.
Nie trzeba zatem składać kolejnego wniosku wyłącznie po to, aby uzyskać wyższy procent drugiego świadczenia od stycznia 2027 roku.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które spełniają warunki, ale jeszcze nie wystąpiły o przyznanie renty wdowiej.
W ich przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń.
Kto może otrzymać rentę wdowią?
Renta wdowia nie jest osobnym świadczeniem przysługującym automatycznie każdej osobie po śmierci małżonka.
To możliwość łącznej wypłaty dwóch świadczeń emerytalno-rentowych na określonych zasadach.
Aby skorzystać z rozwiązania, trzeba spełnić ustawowe warunki.
Przede wszystkim kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
Istotne są również następujące wymogi:
- pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;
- nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego;
- niepozostawanie obecnie w nowym związku małżeńskim;
- posiadanie prawa do własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
W przypadku kobiet prawo do renty rodzinnej musi zatem powstać nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat, a w przypadku mężczyzn – 60 lat.
Samo posiadanie statusu wdowy lub wdowca nie wystarcza do uzyskania renty wdowiej.
Nie tylko KRUS. Renta wdowia przysługuje również osobom z ZUS
Choć podpisana przez prezydenta nowelizacja dotyczy dodatkowego finansowania KRUS, mechanizm renty wdowiej obejmuje także osoby otrzymujące świadczenia z innych instytucji.
Wnioski rozpatrują między innymi:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- Wojskowe Biura Emerytalne;
- Biuro Emerytalne Służby Więziennej;
- Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Możliwa jest również sytuacja, w której jedna osoba ma prawo do świadczeń ustalonych przez różne organy.
Przykładowo może pobierać własną emeryturę z ZUS, a rentę rodzinną po małżonku mieć ustaloną przez KRUS.
W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednie zasady koordynacji wypłat.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.