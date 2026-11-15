Ważne ostrzeżenie. Popularny deser może zawierać fragmenty szkła. GIS apeluje: nie jedz tej partii!
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące popularnego puddingu proteinowego. W jednej z partii produktu mogą znajdować się fragmenty szkła, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Producent rozpoczął już wycofywanie wskazanego deseru ze sprzedaży, a polskie służby sanitarne monitorują całą procedurę. Jeśli kupujesz puddingi wysokobiałkowe, koniecznie sprawdź opakowanie w lodówce. GIS podał dokładny numer partii oraz datę minimalnej trwałości. Eksperci ostrzegają, że spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do uszkodzenia jamy ustnej.
Puddingi proteinowe w ostatnich latach stały się popularną przekąską wśród osób aktywnych fizycznie, dbających o dietę oraz poszukujących szybkich deserów o podwyższonej zawartości białka. Można je znaleźć w sklepach spożywczych i punktach oferujących produkty mleczne. Ich niewielkie opakowania sprawiają, że konsumenci chętnie zabierają je do pracy, na uczelnię lub zjadają po treningu. Najnowsze ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pokazuje jednak, dlaczego warto zwracać uwagę na komunikaty dotyczące wycofywania żywności. W tym przypadku zagrożenie nie wynika ze składu deseru, lecz z możliwości obecności niebezpiecznych ciał obcych.
GIS wydał ostrzeżenie. W puddingu mogą znajdować się fragmenty szkła
9 listopada 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące jednej partii puddingu proteinowego. Informacja o potencjalnym zagrożeniu dotarła do polskich służb za pośrednictwem systemu RASFF, czyli europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach.
Jak wynika z komunikatu, producent rozpoczął wycofywanie określonych puddingów proteinowych ze względu na możliwość obecności fragmentów szkła. Na polski rynek została dostarczona jedna partia produktu objętego ostrzeżeniem.
GIS wskazuje, że spożycie żywności zanieczyszczonej szkłem może prowadzić do uszkodzenia jamy ustnej. Zagrożenie ma charakter fizyczny i wiąże się z możliwością kontaktu ostrych fragmentów z tkankami podczas jedzenia.
Warto podkreślić, że komunikat mówi o możliwej obecności szkła, a nie o potwierdzonym znalezieniu odłamków w każdym opakowaniu. Nie należy jednak traktować tego jako powodu do lekceważenia ostrzeżenia. Służby zalecają jednoznacznie, aby nie spożywać wskazanej partii produktu.
Sprawdź nazwę, numer partii i datę. To właśnie ten produkt
Ostrzeżenie obejmuje pudding proteinowy konkretnej marki, o określonym smaku i gramaturze. Przedsiębiorca oraz służby sanitarne podały informacje pozwalające konsumentom ustalić, czy posiadany przez nich deser należy do wycofywanej partii.
- Nazwa produktu: Arla Protein Pudding Vanilla Cookie.
- Masa netto: 200 g.
- Numer partii: ES26271001.
- Data minimalnej trwałości: 25.04.2027.
- Producent: Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, Dania.
- Dystrybutor w Polsce: Arla Foods Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo.
Najważniejsze jest porównanie numeru partii i daty minimalnej trwałości z oznaczeniami znajdującymi się na opakowaniu. Sama nazwa marki nie wystarcza do stwierdzenia, że produkt podlega wycofaniu.
Jeśli masz pudding Arla Protein o innym smaku, z innym numerem partii albo inną datą minimalnej trwałości, nie oznacza to automatycznie, że został objęty omawianym polskim ostrzeżeniem. Komunikat GIS dotyczy wyraźnie wskazanej partii produktu Vanilla Cookie 200 g.
Producent rozpoczął wycofywanie. Służby monitorują sytuację
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu firma Arla Foods Spółka Akcyjna niezwłocznie wdrożyła działania mające na celu wycofanie wskazanej partii produktu z obrotu. Przedsiębiorca opublikował również własny komunikat informujący o problemie.
Przebieg wycofywania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Obie instytucje uczestniczą w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności znajdującej się na polskim rynku.
Wprowadzenie procedury wycofania nie oznacza, że wszystkie opakowania zostały już odebrane od konsumentów. Część produktów mogła zostać zakupiona przed opublikowaniem ostrzeżenia i nadal znajdować się w domowych lodówkach.
Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji o nazwie i oznaczeniu partii. Pozwala to osobom, które wcześniej kupiły deser, samodzielnie sprawdzić opakowanie i zastosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Dlaczego szkło w żywności jest niebezpieczne? Nie zawsze da się je zauważyć
Fragmenty szkła należą do fizycznych zagrożeń występujących w żywności. W przeciwieństwie do problemów związanych z niewłaściwą temperaturą przechowywania czy rozwojem drobnoustrojów, niebezpieczeństwo może wynikać bezpośrednio z obecności ostrego przedmiotu w jedzeniu.
Nawet niewielkie, twarde odłamki mogą spowodować skaleczenia jamy ustnej. W zależności od wielkości, kształtu i miejsca kontaktu mogą również stanowić zagrożenie dla gardła oraz dalszych odcinków przewodu pokarmowego.
Nie należy zakładać, że ewentualne fragmenty szkła zawsze będą łatwo widoczne. Deser ma gęstą, kremową konsystencję, która może utrudniać zauważenie drobnych ciał obcych. Samodzielne oglądanie lub mieszanie produktu nie daje więc gwarancji bezpieczeństwa.
Z tego powodu GIS nie zaleca przesiewania, sprawdzania łyżeczką ani usuwania ewentualnych zanieczyszczeń z deseru. Oficjalne zalecenie jest znacznie prostsze: produktu z zakwestionowanej partii nie należy spożywać.
Masz ten pudding w lodówce? Nie próbuj go nawet dla sprawdzenia
Jeżeli kupiłeś pudding Arla Protein Pudding Vanilla Cookie, zacznij od sprawdzenia gramatury. Ostrzeżenie dotyczy opakowania 200 g. Następnie odszukaj numer partii oraz datę minimalnej trwałości.
Jeżeli na opakowaniu widnieje numer ES26271001 i data 25.04.2027, nie otwieraj produktu w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście znajdują się w nim fragmenty szkła. Nie próbuj go również smakować ani podawać innym domownikom.
Najlepiej odłożyć zakwestionowany deser w takie miejsce, aby nikt przypadkowo go nie zjadł. Warto zachować opakowanie z widocznymi oznaczeniami, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem i uzyskać informacje dotyczące sposobu zwrotu produktu objętego wycofaniem.
Jeżeli deser został kupiony przez internet, pomocne może być sprawdzenie historii zamówienia i kontakt z obsługą sklepu. W razie potrzeby można również skorzystać z informacji udostępnionych przez producenta.
Najważniejsze, aby nie traktować produktu jako bezpiecznego tylko dlatego, że opakowanie jest fabrycznie zamknięte, a zawartość nie budzi widocznych zastrzeżeń.
Co zrobić, jeśli już zjadłeś pudding z tej partii?
Osoba, która wcześniej spożyła produkt objęty ostrzeżeniem, nie powinna automatycznie zakładać, że połknęła szkło. Komunikat dotyczy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia, a nie potwierdzenia obecności fragmentów w każdym kubeczku.
Jeżeli jednak podczas jedzenia pojawiło się skaleczenie, ból jamy ustnej, uczucie utknięcia ciała obcego w gardle lub inne niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku podejrzenia połknięcia ostrego fragmentu szkła potrzebna jest pilna ocena medyczna, nawet jeśli początkowe dolegliwości wydają się niewielkie.
Nie należy samodzielnie wywoływać wymiotów ani próbować przesuwać potencjalnego ciała obcego poprzez spożywanie kolejnych porcji jedzenia. Takie działania mogą być niebezpieczne.
W przypadku silnego bólu, krwawienia, trudności w przełykaniu lub oddychaniu należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej. Warto zachować opakowanie deseru, aby móc przekazać personelowi medycznemu dokładną nazwę produktu i oznaczenie partii.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie GIS ma znaczenie także dla konsumentów w Warszawie i województwie mazowieckim. Puddingi wysokobiałkowe są wybierane przez osoby aktywne fizycznie, pracowników biur, studentów oraz klientów sklepów spożywczych poszukujących szybkiej przekąski.
Na polski rynek trafiła jedna partia produktu objętego ostrzeżeniem. GIS nie wskazał jednak w komunikacie konkretnych sieci handlowych ani warszawskich placówek, do których została dostarczona. Nie ma więc podstaw, aby twierdzić, że zakwestionowany pudding był sprzedawany w określonym sklepie lub dzielnicy stolicy.
Mieszkańcy regionu, którzy mają w lodówce deser Arla Protein Pudding Vanilla Cookie, powinni sprawdzić oznaczenia niezależnie od tego, gdzie dokonali zakupu. Szczególną uwagę warto zwrócić na produkty przechowywane w lodówkach biurowych, szkolnych czy w pomieszczeniach socjalnych, gdzie opakowania mogą pozostawać przez kilka dni.
Właściciele punktów handlowych na Mazowszu, którzy posiadają taki produkt w ofercie, powinni zapoznać się z komunikatem producenta i realizować obowiązujące procedury wycofania. Należy również przestrzegać informacji przekazywanych przez właściwe organy kontrolne.
Jak sprawdzić, czy produkt naprawdę został wycofany?
W internecie regularnie pojawiają się alarmujące informacje dotyczące żywności. Nie wszystkie są aktualne albo przedstawiają pełną listę produktów objętych ostrzeżeniem. Dlatego warto korzystać przede wszystkim z oficjalnych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Na stronie gov.pl, w części poświęconej ostrzeżeniom publicznym dotyczącym żywności, publikowane są szczegółowe informacje o zagrożeniach, nazwach produktów, numerach partii oraz działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców.
W przypadku puddingu Arla komunikat został opublikowany 9 listopada 2026 roku. Podano w nim zarówno charakter zagrożenia, jak i jednoznaczne zalecenie dotyczące niespożywania wskazanej partii.
Przed udostępnieniem informacji bliskim warto upewnić się, że przekazujemy pełną nazwę deseru i prawidłowy numer partii. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego niepokoju u osób posiadających inne produkty tej samej marki.
GIS ostrzega: nie spożywaj wskazanej partii. Najważniejszy jest numer na opakowaniu
Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy konkretnego puddingu proteinowego, którego jedna partia została dostarczona na polski rynek. Producent rozpoczął wycofywanie produktu ze względu na możliwą obecność fragmentów szkła, a właściwe służby monitorują ten proces.
Nie ma informacji, które uzasadniałyby objęcie tym polskim ostrzeżeniem wszystkich produktów Arla. Decydujące znaczenie mają dokładna nazwa, gramatura, numer partii oraz data minimalnej trwałości.
Jeżeli masz w lodówce Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200 g z numerem partii ES26271001 i datą 25.04.2027, nie spożywaj produktu. Sprawdź opakowanie i przekaż tę informację bliskim. Fragmentów szkła nie zawsze można zauważyć, dlatego nie należy próbować samodzielnie oceniać bezpieczeństwa deseru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.