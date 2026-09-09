Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Od czwartku rozpoczną zrzuty z samolotów. Tego nie wolno dotykać

9 września 2026 22:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy województwa mazowieckiego powinni zwrócić szczególną uwagę podczas spacerów po lasach, polach i łąkach. Od czwartku 10 września rozpoczyna się akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne przynęty ze szczepionką będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie. Służby apelują: znalezionych kapsułek nie należy dotykać. Szczególne zasady dotyczą również właścicieli psów i kotów.

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Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce
Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał oficjalny komunikat dotyczący jesiennej akcji szczepień lisów. Obejmie ona całe województwo mazowieckie i potrwa od 10 do 16 września 2026 roku.

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Termin może zostać przesunięty, jeżeli przeprowadzenie akcji uniemożliwią niekorzystne warunki atmosferyczne.

Szczepionki będą zrzucane z samolotów

Do szczepienia wykorzystany zostanie preparat RABADROP przeznaczony do doustnego uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka znajduje się wewnątrz specjalnej przynęty. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii opisuje ją jako brunatno-zieloną i mającą zapach rybny.

Przynęty pojawią się przede wszystkim w kompleksach leśnych, na polach i łąkach. Część zostanie rozłożona ręcznie, natomiast pozostałe będą zrzucane z samolotów.

Akcja ma ominąć akweny wodne, drogi oraz tereny zabudowane. Nie oznacza to jednak, że spacerujący po terenach zielonych nie mogą natrafić na przynętę.

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Pod żadnym pozorem jej nie dotykaj

To jeden z najważniejszych punktów oficjalnego komunikatu.

Znalezionej przynęty nie należy podnosić, rozłamywać ani dotykać.

Powód jest bardzo praktyczny. Przynęty, których dotkną ludzie, pozostawiają ludzki zapach i mogą być później omijane przez lisy. W efekcie szczepionka nie spełni swojego zadania.

Szczególnej ostrożności wymagają sytuacje, w których człowiek zetknie się z płynną zawartością kapsułki.

W takim przypadku miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Oficjalne zalecenia zwracają uwagę, że płyn może dostać się do organizmu m.in. przez skaleczoną skórę, spojówki oraz błony śluzowe.

Właściciele psów i kotów muszą szczególnie uważać

Akcja oznacza również czasowe ograniczenia dla właścicieli zwierząt.

Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a koty trzymane w zamkniętych pomieszczeniach. Zalecane jest również ograniczenie polowań zbiorowych.

Chodzi przede wszystkim o niedopuszczenie do kontaktu zwierząt domowych z przynętami przeznaczonymi dla lisów.

Jeżeli pies, kot albo zwierzę gospodarskie zetknie się ze szczepionką, taki przypadek należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

Akcja obejmie całe Mazowsze

To nie jest lokalna akcja prowadzona w jednym powiecie. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii mówi o terenie województwa mazowieckiego.

Dlatego informacje są istotne również dla mieszkańców Warszawy wyjeżdżających na spacery do lasów i na tereny podmiejskie.

Szczególną ostrożność warto zachować podczas spacerów z psem, grzybobrania, wycieczek po terenach leśnych oraz pobytu na polach i łąkach.

W jednym z powiatów sytuacja jest jeszcze poważniejsza

Niezależnie od wojewódzkiej akcji szczepień pojawił się również bardzo świeży komunikat dotyczący wścieklizny w powiecie łosickim.

7 września Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania wścieklizny i wyznaczenia obszaru zagrożonego. Na wskazanym terenie obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne zasady.

Nakazano między innymi utrzymywanie psów w sposób uniemożliwiający im samodzielne opuszczenie nieruchomości, trzymanie kotów w zamknięciu oraz odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed kontaktem ze zwierzętami dzikimi.

Na granicach obszaru mają pojawić się tablice z napisem „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

Od czwartku trzeba zachować ostrożność

Jesienna akcja szczepień rozpocznie się 10 września i zgodnie z planem potrwa do 16 września.

Najważniejsza zasada dla mieszkańców jest prosta: jeżeli w lesie, na polu lub łące znajdziemy niewielką brunatno-zieloną przynętę o rybnym zapachu, zostawiamy ją w miejscu, w którym leży. Nie podnosimy jej i nie pozwalamy zwierzętom domowym jej zjadać.

Właściciele psów i kotów powinni pamiętać o zaleceniach również po zakończeniu samych zrzutów. Środki ostrożności wobec zwierząt należy zachowywać jeszcze przez 14 dni od wyłożenia szczepionki.

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