Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Od czwartku rozpoczną zrzuty z samolotów. Tego nie wolno dotykać
Mieszkańcy województwa mazowieckiego powinni zwrócić szczególną uwagę podczas spacerów po lasach, polach i łąkach. Od czwartku 10 września rozpoczyna się akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne przynęty ze szczepionką będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie. Służby apelują: znalezionych kapsułek nie należy dotykać. Szczególne zasady dotyczą również właścicieli psów i kotów.
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał oficjalny komunikat dotyczący jesiennej akcji szczepień lisów. Obejmie ona całe województwo mazowieckie i potrwa od 10 do 16 września 2026 roku.
Termin może zostać przesunięty, jeżeli przeprowadzenie akcji uniemożliwią niekorzystne warunki atmosferyczne.
Szczepionki będą zrzucane z samolotów
Do szczepienia wykorzystany zostanie preparat RABADROP przeznaczony do doustnego uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka znajduje się wewnątrz specjalnej przynęty. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii opisuje ją jako brunatno-zieloną i mającą zapach rybny.
Przynęty pojawią się przede wszystkim w kompleksach leśnych, na polach i łąkach. Część zostanie rozłożona ręcznie, natomiast pozostałe będą zrzucane z samolotów.
Akcja ma ominąć akweny wodne, drogi oraz tereny zabudowane. Nie oznacza to jednak, że spacerujący po terenach zielonych nie mogą natrafić na przynętę.
Pod żadnym pozorem jej nie dotykaj
To jeden z najważniejszych punktów oficjalnego komunikatu.
Znalezionej przynęty nie należy podnosić, rozłamywać ani dotykać.
Powód jest bardzo praktyczny. Przynęty, których dotkną ludzie, pozostawiają ludzki zapach i mogą być później omijane przez lisy. W efekcie szczepionka nie spełni swojego zadania.
Szczególnej ostrożności wymagają sytuacje, w których człowiek zetknie się z płynną zawartością kapsułki.
W takim przypadku miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Oficjalne zalecenia zwracają uwagę, że płyn może dostać się do organizmu m.in. przez skaleczoną skórę, spojówki oraz błony śluzowe.
Właściciele psów i kotów muszą szczególnie uważać
Akcja oznacza również czasowe ograniczenia dla właścicieli zwierząt.
Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a koty trzymane w zamkniętych pomieszczeniach. Zalecane jest również ograniczenie polowań zbiorowych.
Chodzi przede wszystkim o niedopuszczenie do kontaktu zwierząt domowych z przynętami przeznaczonymi dla lisów.
Jeżeli pies, kot albo zwierzę gospodarskie zetknie się ze szczepionką, taki przypadek należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
Akcja obejmie całe Mazowsze
To nie jest lokalna akcja prowadzona w jednym powiecie. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii mówi o terenie województwa mazowieckiego.
Dlatego informacje są istotne również dla mieszkańców Warszawy wyjeżdżających na spacery do lasów i na tereny podmiejskie.
Szczególną ostrożność warto zachować podczas spacerów z psem, grzybobrania, wycieczek po terenach leśnych oraz pobytu na polach i łąkach.
W jednym z powiatów sytuacja jest jeszcze poważniejsza
Niezależnie od wojewódzkiej akcji szczepień pojawił się również bardzo świeży komunikat dotyczący wścieklizny w powiecie łosickim.
7 września Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania wścieklizny i wyznaczenia obszaru zagrożonego. Na wskazanym terenie obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne zasady.
Nakazano między innymi utrzymywanie psów w sposób uniemożliwiający im samodzielne opuszczenie nieruchomości, trzymanie kotów w zamknięciu oraz odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed kontaktem ze zwierzętami dzikimi.
Na granicach obszaru mają pojawić się tablice z napisem „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.
Od czwartku trzeba zachować ostrożność
Jesienna akcja szczepień rozpocznie się 10 września i zgodnie z planem potrwa do 16 września.
Najważniejsza zasada dla mieszkańców jest prosta: jeżeli w lesie, na polu lub łące znajdziemy niewielką brunatno-zieloną przynętę o rybnym zapachu, zostawiamy ją w miejscu, w którym leży. Nie podnosimy jej i nie pozwalamy zwierzętom domowym jej zjadać.
Właściciele psów i kotów powinni pamiętać o zaleceniach również po zakończeniu samych zrzutów. Środki ostrożności wobec zwierząt należy zachowywać jeszcze przez 14 dni od wyłożenia szczepionki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.