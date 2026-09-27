Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Od poniedziałku wyłączenia prądu. Pod jednym adresem potrwają aż 9 godzin
Mieszkańcy Warszawy i kilku miejscowości na Mazowszu powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii. Wyłączenia rozpoczną się w poniedziałek 28 września. W niektórych miejscach prądu może nie być przez większą część dnia. Operatorzy opublikowali listę adresów objętych pracami.
Nie jest to zapowiedź awarii ani wyłączenia energii na całym Mazowszu. Przerwy dotyczą konkretnych ulic i są związane z konserwacją oraz modernizacją sieci. Dla części mieszkańców mogą jednak oznaczać kilka godzin bez oświetlenia, internetu, możliwości ładowania telefonu czy korzystania z kuchenki elektrycznej.
Wyłączenia prądu w poniedziałek 28 września
Najdłuższa z poniedziałkowych przerw została zaplanowana w Warszawie. Przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 12 zasilania może nie być od godziny 7:00 do 16:00, czyli nawet przez dziewięć godzin. Stoen Operator jako przyczynę wskazuje modernizację sieci niskiego napięcia.
Poza Warszawą na poniedziałkowej liście znalazły się:
- Borowa Góra, ul. Brzozowa – od 9:00 do 13:00,
- Dobrzyń, ul. Prosta – od 9:00 do 13:00,
- Dosin, ul. Zegrzyńska i Rumiankowa – od 9:00 do 13:00.
Podane godziny oznaczają planowany czas prowadzenia prac. Zasilanie może zostać przywrócone wcześniej, ale harmonogram może się również zmienić.
We wtorek kolejne adresy bez zasilania
Prace będą kontynuowane we wtorek 29 września. W Warszawie wyłączenia mają objąć:
- ul. Kwarty 13 i 15 oraz ul. Dźwigową 38 – od 8:00 do 16:00,
- ul. Bombardierów 11–18, 20–22 i 26 oraz ul. Strycharską 20, 24 i 62 – od 8:00 do 14:00.
Przerwy zaplanowano również w Pieńkowie przy ulicy Modlińskiej oraz w części Sadowej, między innymi przy ulicy Kolejowej. Tam prace mają potrwać od 16:00 do 18:00.
Komunikaty dotyczące wyłączeń 29 września opublikowano także dla Sulejówka. Planowany czas prac to godziny od 8:30 do 13:30. Przed rozpoczęciem wyłączenia należy sprawdzić dokładny wykaz adresów na stronie operatora.
Długa lista wyłączeń na środę
W środę 30 września prądu może zabraknąć pod kolejnymi warszawskimi adresami:
- ul. Marii Bohuszewiczówny 15 i 17 – od 9:00 do 15:00,
- ul. Tamka 4A – od 7:00 do 14:00.
Prace zaplanowano również w kilku miejscowościach pod Warszawą:
- Boża Wola – od 9:00 do 12:00,
- Dąbrowa Chotomowska, ul. Wiśniowa – od 9:00 do 12:00,
- Janówek Drugi, ul. Sosnowa i Żwirowa – od 9:00 do 13:00,
- Janówek Pierwszy, m.in. ul. Słoneczna, Bastionowa, Nowodworska i Kwiatowa – od 9:00 do 12:00,
- Skierdy, m.in. ul. Puszczyka, Drozda, Lokalna, Nadwiślańska, Wronia, Jaskółki i Rysia – od 9:00 do 13:00,
- Trzciany, m.in. ul. Kwarcowa, Bursztynowa, Granitowa, Koralowa, Żwirowa, Piaskowa, Rubinowa, Wydmowa, Turkusowa, Liściasta i Leśna – od 9:00 do 13:00,
- Wierzbica, ul. Źródlana – od 9:00 do 13:00.
Wyłączenia zaplanowano również na czwartek
W czwartek 1 października prace będą prowadzone między innymi w Warszawie:
- ul. Maryli 19 oraz ul. Bażancia 2–2B – od 9:00 do 15:00,
- ul. Styrska 15 – od 8:00 do 14:00.
Kolejną przerwę zapowiedziano również w Sulejówku. Mieszkańcy powinni sprawdzić aktualny harmonogram bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.
Jak przygotować mieszkanie na kilka godzin bez prądu?
Przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, zapisać wykonywaną pracę oraz przygotować latarkę. Osoby korzystające z elektrycznych bram garażowych powinny wcześniej sprawdzić możliwość ich ręcznego otwarcia.
Wrażliwe urządzenia elektroniczne można odłączyć od sieci. Lodówkę i zamrażarkę najlepiej otwierać możliwie rzadko, aby jak najdłużej utrzymały niską temperaturę.
Szczególnie ważne jest wcześniejsze przygotowanie awaryjnego źródła zasilania przez osoby korzystające ze sprzętu medycznego wymagającego stałego dostępu do energii.
Harmonogram może się zmienić
Operatorzy zastrzegają, że terminy prac mogą zostać zmienione, między innymi ze względu na pogodę albo problemy techniczne. Bezpośrednio przed zaplanowaną przerwą warto ponownie sprawdzić swój adres w oficjalnych wykazach PGE Dystrybucja lub Stoen Operator.
Nagłe awarie energetyczne można zgłaszać pod numerem 991. Jeśli jednak zasilanie zniknie pod adresem wskazanym w harmonogramie i w podanych godzinach, najprawdopodobniej będzie to efekt wcześniej zaplanowanych prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.