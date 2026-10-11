Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Od poniedziałku zabraknie wody. Sprawdź ulice i godziny wyłączeń

11 października 2026 23:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram wyłączeń na nadchodzące dni. Pierwsze rozpoczną się już w poniedziałek, 12 października 2026 roku. W niektórych budynkach woda może nie płynąć przez wiele godzin, a na liście znajdują się adresy w kilkunastu dzielnicach stolicy. Warto wcześniej sprawdzić, czy utrudnienia obejmą również nasz dom lub mieszkanie.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Od poniedziałku mieszkańcy zostaną bez wody. Są konkretne godziny

Z opublikowanego przez MPWiK harmonogramu wynika, że planowane wyłączenia obejmą zarówno lewobrzeżną, jak i prawobrzeżną Warszawę.

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Prace zaplanowano od poniedziałku do piątku, 12–16 października. W poszczególnych lokalizacjach mają potrwać od kilku do nawet dziesięciu godzin.

Ważne jest to, że przerwy dotyczą wskazanych posesji, a nie całych dzielnic.

Poniedziałek, 12 października. Gdzie zabraknie wody?

Bielany – godz. 8:00–12:00

  • Marymoncka 125, 127, 129 i 131.

Praga-Południe – godz. 8:00–11:00

  • ul. gen. Romana Abrahama 12.

Wawer – godz. 8:00–16:00

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  • Wał Miedzeszyński 70, 70A i 70B.

Wawer – godz. 15:00–23:00

  • ul. Błękitna – numery 68, 70, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 89A, 91 i 93,
  • Spółdzielcza 4,
  • Widoczna 61 i 65.

Ochota – godz. 16:00–20:00

  • ul. Andrzeja Krzyckiego – numery 5/7, 6, 8, 10 i 12,
  • ul. Jana Dantyszka – numery 8, 10, 12, 14, 16 i 18,
  • ul. Krzysztofa Warszewickiego – numery 3 i 4,
  • Marcina Kromera 3,
  • ul. Szymona Zimorowica – numery 2, 3, 4, 5, 7 i 9.

Mokotów – godz. 17:00–19:00

  • al. Wilanowska – numery 91, 91A, 93, 95, 97, 97A–97I, 97K–97N, 99, 103, 105, 111A, 113 i 115.

Włochy – godz. 11:00–15:00

Wyłączenia obejmą wskazane posesje przy ulicach Jantar, Pryzmaty, Światowej i Zagadki.

Wtorek, 13 października. Kolejne wyłączenia

We wtorek utrudnienia przewidziano między innymi na Bemowie, Mokotowie i w Wawrze.

Bemowo – godz. 13:00–16:00

  • Połczyńska 112A, 118, 118A, 120, 120B, 120C, 120D i 126.

Mokotów – godz. 11:00–15:00

  • Truskawiecka 1,
  • Zdrojowa 38, 40 i 42,
  • ul. Jeziorna – wybrane posesje od numeru 11 do 27,
  • Jodłowa 2,
  • Kąpielowa 4, 4A i 6,
  • ul. Kuracyjna – wybrane numery od 1 do 7.

Wawer – godz. 8:00–13:00

  • ul. Derkaczy – wybrane numery od 68 do 85A,
  • Halna 31,
  • Małowiejska 57 i 59.

Wawer – godz. 16:00–20:00

  • Rzeźbiarska 3 i 13,
  • XI Poprzeczna 3.

Środa, 14 października. Nawet 10 godzin bez wody

Wawer – godz. 8:00–18:00

Na liście znalazły się posesje przy ulicy Piechurów: 5, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40, 42, 44 i 48.

To jedno z najdłuższych zaplanowanych wyłączeń w opublikowanym harmonogramie.

Targówek – godz. 8:00–12:00

Wyłączenia dotyczą wskazanych posesji przy ulicy Pińskiej, od numeru 14 do 52.

Ursynów – godz. 8:00–13:00

  • Alternatywy 1, 3, 5 i 7,
  • Filipiny Płaskowickiej 40, 44 i 46,
  • rtm. Witolda Pileckiego 107, 109 i 111.

Wesoła – godz. 8:00–15:00

Wybrane posesje przy ulicy Brzozowej oraz Mazowiecka 47.

Wilanów – godz. 13:00–19:00

  • Rosy 41, 41A, 41C i 43.

Czwartek i piątek. Utrudnienia nie zakończą się w środę

Czwartek, 15 października

Na Pradze-Północ zaplanowano wyłączenie w godzinach 8:00–12:00. Obejmie ono posesje przy ulicach 11 Listopada, Lęborskiej, Letniej i Szwedzkiej.

W Wawrze od 8:00 do 13:00 utrudnienia dotyczyć mają wskazanych budynków przy ulicach Bysławskiej, Ciepielowskiej, Derkaczy, Jagienki i Malczyckiej.

Piątek, 16 października

Na Ursynowie od godz. 8:00 do 13:00 planowane są przerwy dla wybranych adresów przy ulicach Bekasów, Bocianiej, Makolągwy, Mysikrólika i Perkoza.

Warto przygotować zapas wody

Mieszkańcy budynków objętych planowanymi wyłączeniami powinni wcześniej przygotować wodę do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych.

Szczególnie istotne jest to w gospodarstwach domowych, w których mieszkają małe dzieci, osoby starsze lub osoby wymagające opieki.

Przed rozpoczęciem prac warto również zakończyć pranie i inne czynności wymagające stałego dopływu wody.

Nie należy zakładać, że wyłączenie zakończy się dokładnie o wskazanej godzinie. Harmonogram może ulec zmianie.

 

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