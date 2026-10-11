Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Od poniedziałku zabraknie wody. Sprawdź ulice i godziny wyłączeń
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram wyłączeń na nadchodzące dni. Pierwsze rozpoczną się już w poniedziałek, 12 października 2026 roku. W niektórych budynkach woda może nie płynąć przez wiele godzin, a na liście znajdują się adresy w kilkunastu dzielnicach stolicy. Warto wcześniej sprawdzić, czy utrudnienia obejmą również nasz dom lub mieszkanie.
Od poniedziałku mieszkańcy zostaną bez wody. Są konkretne godziny
Z opublikowanego przez MPWiK harmonogramu wynika, że planowane wyłączenia obejmą zarówno lewobrzeżną, jak i prawobrzeżną Warszawę.
Prace zaplanowano od poniedziałku do piątku, 12–16 października. W poszczególnych lokalizacjach mają potrwać od kilku do nawet dziesięciu godzin.
Ważne jest to, że przerwy dotyczą wskazanych posesji, a nie całych dzielnic.
Poniedziałek, 12 października. Gdzie zabraknie wody?
Bielany – godz. 8:00–12:00
- Marymoncka 125, 127, 129 i 131.
Praga-Południe – godz. 8:00–11:00
- ul. gen. Romana Abrahama 12.
Wawer – godz. 8:00–16:00
- Wał Miedzeszyński 70, 70A i 70B.
Wawer – godz. 15:00–23:00
- ul. Błękitna – numery 68, 70, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 89A, 91 i 93,
- Spółdzielcza 4,
- Widoczna 61 i 65.
Ochota – godz. 16:00–20:00
- ul. Andrzeja Krzyckiego – numery 5/7, 6, 8, 10 i 12,
- ul. Jana Dantyszka – numery 8, 10, 12, 14, 16 i 18,
- ul. Krzysztofa Warszewickiego – numery 3 i 4,
- Marcina Kromera 3,
- ul. Szymona Zimorowica – numery 2, 3, 4, 5, 7 i 9.
Mokotów – godz. 17:00–19:00
- al. Wilanowska – numery 91, 91A, 93, 95, 97, 97A–97I, 97K–97N, 99, 103, 105, 111A, 113 i 115.
Włochy – godz. 11:00–15:00
Wyłączenia obejmą wskazane posesje przy ulicach Jantar, Pryzmaty, Światowej i Zagadki.
Wtorek, 13 października. Kolejne wyłączenia
We wtorek utrudnienia przewidziano między innymi na Bemowie, Mokotowie i w Wawrze.
Bemowo – godz. 13:00–16:00
- Połczyńska 112A, 118, 118A, 120, 120B, 120C, 120D i 126.
Mokotów – godz. 11:00–15:00
- Truskawiecka 1,
- Zdrojowa 38, 40 i 42,
- ul. Jeziorna – wybrane posesje od numeru 11 do 27,
- Jodłowa 2,
- Kąpielowa 4, 4A i 6,
- ul. Kuracyjna – wybrane numery od 1 do 7.
Wawer – godz. 8:00–13:00
- ul. Derkaczy – wybrane numery od 68 do 85A,
- Halna 31,
- Małowiejska 57 i 59.
Wawer – godz. 16:00–20:00
- Rzeźbiarska 3 i 13,
- XI Poprzeczna 3.
Środa, 14 października. Nawet 10 godzin bez wody
Wawer – godz. 8:00–18:00
Na liście znalazły się posesje przy ulicy Piechurów: 5, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40, 42, 44 i 48.
To jedno z najdłuższych zaplanowanych wyłączeń w opublikowanym harmonogramie.
Targówek – godz. 8:00–12:00
Wyłączenia dotyczą wskazanych posesji przy ulicy Pińskiej, od numeru 14 do 52.
Ursynów – godz. 8:00–13:00
- Alternatywy 1, 3, 5 i 7,
- Filipiny Płaskowickiej 40, 44 i 46,
- rtm. Witolda Pileckiego 107, 109 i 111.
Wesoła – godz. 8:00–15:00
Wybrane posesje przy ulicy Brzozowej oraz Mazowiecka 47.
Wilanów – godz. 13:00–19:00
- Rosy 41, 41A, 41C i 43.
Czwartek i piątek. Utrudnienia nie zakończą się w środę
Czwartek, 15 października
Na Pradze-Północ zaplanowano wyłączenie w godzinach 8:00–12:00. Obejmie ono posesje przy ulicach 11 Listopada, Lęborskiej, Letniej i Szwedzkiej.
W Wawrze od 8:00 do 13:00 utrudnienia dotyczyć mają wskazanych budynków przy ulicach Bysławskiej, Ciepielowskiej, Derkaczy, Jagienki i Malczyckiej.
Piątek, 16 października
Na Ursynowie od godz. 8:00 do 13:00 planowane są przerwy dla wybranych adresów przy ulicach Bekasów, Bocianiej, Makolągwy, Mysikrólika i Perkoza.
Warto przygotować zapas wody
Mieszkańcy budynków objętych planowanymi wyłączeniami powinni wcześniej przygotować wodę do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych.
Szczególnie istotne jest to w gospodarstwach domowych, w których mieszkają małe dzieci, osoby starsze lub osoby wymagające opieki.
Przed rozpoczęciem prac warto również zakończyć pranie i inne czynności wymagające stałego dopływu wody.
Nie należy zakładać, że wyłączenie zakończy się dokładnie o wskazanej godzinie. Harmonogram może ulec zmianie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.