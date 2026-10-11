Od poniedziałku gigantyczna promocja w Biedronce! W promocji prawdziwe perełki. Jest limit
Biedronka przygotowała kolejną dużą akcję promocyjną, która rozpocznie się w poniedziałek, 12 października. Tym razem klienci będą mogli skorzystać z oferty 2+1 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Promocja potrwa tylko trzy dni, a sieć wprowadziła dzienny limit zakupów. Aby skorzystać z rabatu, trzeba spełnić określone warunki.
Wielka promocja w Biedronce od poniedziałku. Trzeci produkt gratis
Od 12 do 14 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie obowiązywać promocja obejmująca szeroki wybór produktów nieżywnościowych.
Klienci będą mogli kupić trzy artykuły objęte akcją, a najtańszy z nich otrzymają bez dodatkowej opłaty.
Promocja obejmuje cztery popularne kategorie:
- artykuły przemysłowe, w tym wybrane akcesoria do domu,
- tekstylia,
- zabawki,
- książki.
Co istotne, produkty można dowolnie mieszać w ramach oferty. Nie trzeba więc kupować trzech identycznych artykułów.
To okazja szczególnie interesująca dla osób planujących zakup wyposażenia domu, ubrań czy prezentów dla dzieci.
Kupujesz trzy, płacisz za dwa. Ile można zaoszczędzić?
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie trzech produktów promocyjnych rabat odpowiada cenie najtańszego z nich.
Przykładowo, jeśli klient wybierze artykuły kosztujące 40 zł, 30 zł i 20 zł, zapłaci łącznie 70 zł zamiast 90 zł.
Największą procentową korzyść można uzyskać wtedy, gdy wszystkie trzy produkty mają taką samą cenę. Wówczas rabat wynosi jedną trzecią wartości zakupów.
Warto jednak zwracać uwagę na ceny poszczególnych produktów. Najtańszy artykuł w zestawie jest objęty rabatem, a nie dowolnie wybrany przez klienta.
Biedronka wprowadza limit. Nie wszystko będzie objęte promocją
Sieć określiła maksymalną liczbę produktów, które można kupić w ramach akcji jednego dnia.
Limit wynosi 30 produktów promocyjnych dziennie na kartę Moja Biedronka. Oznacza to maksymalnie 10 najtańszych produktów gratis.
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji umożliwiającej identyfikację uczestnika programu lojalnościowego.
Nie wszystkie artykuły z wymienionych kategorii będą jednak objęte akcją.
Z promocji wyłączono między innymi produkty marek LEGO, Stanley, Carla Bonetti, Gatta, Dafi i Delta, a także skarpety i rajstopy Cleve, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B, samochodziki Hot Wheels 1-pak oraz Gang Zaradniaków.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów oraz szczegółowe warunki promocji.
Tylko trzy dni na zakupy. Akcja kończy się w środę
Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i zakończy w środę, 14 października 2026 roku.
To krótki termin, szczególnie dla osób planujących większe zakupy.
Oferta może zainteresować rodziców poszukujących zabawek i książek dla dzieci, a także klientów przygotowujących się do jesiennych zakupów do domu.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność konkretnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu.
Najważniejsze warunki promocji to zakup trzech produktów objętych akcją, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie dziennego limitu 30 artykułów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.