Gigantyczna promocja zniczy w Biedronce od poniedziałku! Kupujesz 6, kolejne 6 dostajesz gratis. Akcja potrwa tylko kilka dni
Biedronka rusza z dużą promocją przed Wszystkimi Świętymi. Już od poniedziałku, 12 października, klienci będą mogli skorzystać z oferty „6+6 gratis” na wybrane znicze. To oznacza, że przy zakupie 12 sztuk zapłacą tylko za sześć. Promocja potrwa do soboty, 17 października. Dla osób planujących odwiedzić groby bliskich to okazja do wcześniejszego przygotowania się do listopadowego święta.
Wielka akcja w Biedronce. Sześć zniczy za darmo
Przed dniem Wszystkich Świętych wiele rodzin rozpoczyna zakupy zniczy, wkładów i dekoracji nagrobnych. Biedronka przygotowała ofertę, która może zainteresować szczególnie osoby kupujące większe ilości.
Od poniedziałku, 12 października, w promocji znajdą się znicze z wkładem parafinowym o masie 80 g, dostępne w różnych rodzajach.
Mechanizm promocji jest prosty: kupując 12 zniczy objętych akcją, klient otrzyma rabat odpowiadający wartości sześciu sztuk.
Regularna cena jednego znicza wskazana w ofercie wynosi 6,99 zł.
Ile można zaoszczędzić? Konkretne wyliczenia
Przy zakupie 12 zniczy w regularnej cenie 6,99 zł za sztukę rachunek wyniósłby 83,88 zł.
Dzięki promocji „6+6 gratis” klient zapłaci 41,94 zł.
Oznacza to oszczędność wynoszącą aż 41,94 zł na jednym zestawie 12 zniczy.
W praktyce średnia cena jednej sztuki przy wykorzystaniu całej promocji spada do około 3,50 zł.
To obniżka o 50 procent w porównaniu z zakupem 12 sztuk po cenie regularnej.
Promocja tylko od 12 do 17 października
Oferta rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i potrwa do soboty, 17 października 2026 roku.
Na grafice promocyjnej sieć informuje, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Oznacza to, że na paragonie obniżka może zostać przypisana do poszczególnych zniczy, zamiast wykazania sześciu produktów z ceną zerową.
Warto pamiętać, że akcja dotyczy wskazanych w ofercie zniczy z wkładem parafinowym 80 g, a nie wszystkich zniczy dostępnych w sklepach.
Polacy przygotowują się do Wszystkich Świętych
Pierwszy listopada to dzień, w którym miliony Polaków odwiedzają cmentarze, porządkują groby bliskich i zapalają znicze.
Dla wielu gospodarstw domowych zakupy przed tym świętem oznaczają wydatek sięgający kilkudziesięciu, a niekiedy kilkuset złotych.
Dlatego promocje wielosztukowe mogą być szczególnie atrakcyjne dla rodzin, które odwiedzają kilka cmentarzy lub opiekują się większą liczbą grobów.
Październikowa akcja Biedronki pozwala rozłożyć przygotowania na wcześniejsze tygodnie, zamiast odkładać wszystkie zakupy na ostatnie dni miesiąca.
Co trzeba wiedzieć przed zakupami?
Najważniejsze warunki przedstawione w ofercie Biedronki:
- Termin: 12–17 października 2026 r.
- Produkt: znicz z wkładem parafinowym, 80 g, różne rodzaje.
- Cena regularna: 6,99 zł za sztukę.
- Promocja: 6+6 gratis.
- Cena 12 sztuk po rabacie: 41,94 zł.
- Oszczędność: 41,94 zł na 12 sztukach.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów i szczegółowy regulamin promocji w sklepie. Na przedstawionej grafice nie podano informacji o ewentualnym limicie liczby zestawów na klienta.
Promocja Biedronki może być jedną z okazji do uzupełnienia zapasu zniczy przed Wszystkimi Świętymi. Osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na termin akcji i warunki naliczania rabatu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.