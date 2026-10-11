Lidl szykuje niespodziankę od poniedziałku! Pluszaki za 1 zł dla klientów. Trzeba wykonać jedną rzecz w aplikacji
Od poniedziałku, 12 października, w Lidlu rusza nietypowa akcja dla właścicieli psów i kotów. Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus będą mogli zdobyć pluszową zabawkę za symboliczną złotówkę. Jest jednak warunek: trzeba zarejestrować swojego pupila w aplikacji i aktywować specjalny kupon. Promocja może zainteresować tysiące miłośników zwierząt.
Lidl zaskakuje klientów. Pluszowa zabawka za złotówkę
W nowej ofercie Lidla pojawi się akcja skierowana do właścicieli czworonogów. Od poniedziałku, 12 października, w sklepach dostępne będą pluszowe zabawki dla psów i kotów z kolekcji Max & Mila’s World.
Największą uwagę przyciąga możliwość zakupu wybranej zabawki za zaledwie 1 zł.
Oferta jest powiązana z aplikacją Lidl Plus, a uzyskanie promocyjnej ceny wymaga wykonania kilku prostych czynności.
To kolejny przykład akcji, w której sieć wykorzystuje swój program lojalnościowy, aby przygotować dodatkowe korzyści dla wybranej grupy klientów.
Jak zdobyć pluszaka za 1 zł? Oto instrukcja
Z udostępnionych materiałów dotyczących promocji wynika, że klienci powinni najpierw zarejestrować swojego pupila w aplikacji Lidl Plus.
Procedura wygląda następująco:
- Otwórz aplikację Lidl Plus.
- Przejdź do zakładki „Artykuły dla zwierząt”.
- Zarejestruj swojego psa lub kota.
- Sprawdź dostępne kupony, w tym kupon niespodziankę.
- Aktywuj kupon przed dokonaniem zakupów.
- Sprawdź szczegółowe warunki rabatu i wybierz zabawkę objętą promocją.
Dopiero aktywowany kupon umożliwia skorzystanie z odpowiedniej ceny, zgodnie z zasadami podanymi w aplikacji.
Warto pamiętać, że samo posiadanie Lidl Plus nie musi wystarczyć. Kluczowe jest przypisanie zwierzęcia do profilu i aktywowanie właściwej oferty.
Nowa kolekcja dla psów i kotów. Lidl stawia na właścicieli zwierząt
Promocja jest związana z asortymentem Max & Mila’s World.
W ofercie od 12 października pojawią się nie tylko pluszowe zabawki, ale również inne akcesoria dla zwierząt.
Wśród produktów przewidziano między innymi miski, maty do lizania, legowiska i drapaki.
To propozycja dla klientów, którzy przy okazji codziennych zakupów chcą zaopatrzyć się również w produkty dla swoich pupili.
Klienci powinni sprawdzić kupony już w poniedziałek
Osoby zainteresowane promocją powinny zajrzeć do aplikacji Lidl Plus po rozpoczęciu akcji.
Warto zwrócić uwagę na datę ważności kuponu, dostępność produktu oraz ewentualne dodatkowe warunki zakupu.
Nie wszystkie szczegóły akcji są widoczne na udostępnionym fragmencie regulaminu. Przed udaniem się do sklepu najlepiej sprawdzić pełną treść kuponu w aplikacji.
Promocyjne produkty mogą również podlegać ograniczeniom dostępności.
Nietypowa promocja może przyciągnąć miłośników zwierząt
Pluszowa zabawka za symboliczną złotówkę to oferta, która może wzbudzić zainteresowanie szczególnie wśród właścicieli psów i kotów.
Dodatkową zachętą jest prosty mechanizm promocji, oparty na rejestracji pupila w programie lojalnościowym.
Akcja rozpoczyna się w poniedziałek, 12 października. Klienci, którzy chcą skorzystać z oferty, powinni sprawdzić zakładkę dotyczącą zwierząt w Lidl Plus oraz upewnić się, że odpowiedni kupon został aktywowany.
Źródła: gazetka promocyjna Lidl na 12 października 2026 r., materiały dotyczące akcji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.