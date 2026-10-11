Ważne komunikaty dla milionów Polaków. Operatorzy energii podjęli decyzję w ostatniej chwili
Ważne informacje dla odbiorców energii elektrycznej w całej Polsce. Operatorzy sieci energetycznych poinformowali o ryzyku zakłóceń związanych z planowanym uruchomieniem ogólnopolskiego systemu informatycznego. Zmiany miały objąć około 20 milionów punktów pomiarowych już 19 października 2026 roku. Po analizie gotowości technicznej podjęto jednak decyzję o pozostaniu przy dotychczasowych zasadach obsługi rynku energii. Co to oznacza dla gospodarstw domowych?
Ważny komunikat operatorów. Wskazano konkretną datę
W piątek, 9 października 2026 roku, Stoen Operator, odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej w Warszawie, opublikował komunikat dotyczący Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).
Z przeprowadzonej oceny wynika, że uruchomienie systemu na pełną skalę 19 października mogłoby doprowadzić do zakłóceń w realizacji procesów rynkowych.
Podobny komunikat opublikowała Enea Operator. Spółki wskazały, że pełne wdrożenie systemu wymaga odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego.
W związku z tym procesy rynku energii po 19 października będą nadal realizowane na dotychczasowych zasadach.
System miał objąć 20 milionów punktów pomiarowych
CSIRE to centralny system informatyczny, którego zadaniem jest usprawnienie wymiany danych na polskim rynku energii elektrycznej.
Docelowo ma on ułatwić komunikację między operatorami sieci, sprzedawcami energii oraz innymi uczestnikami rynku.
Zmiany dotyczą między innymi sposobu przekazywania informacji pomiarowych oraz obsługi procesów związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii.
Skala przedsięwzięcia jest ogromna. System ma obsługiwać dane dotyczące około 20 milionów punktów pomiarowych w Polsce.
To właśnie dlatego jego uruchomienie wymaga współpracy wielu podmiotów i odpowiedniego przygotowania współpracujących systemów informatycznych.
Dlaczego operatorzy zdecydowali się na zmianę planów?
Z opublikowanych informacji wynika, że ocena gotowości CSIRE i powiązanych systemów wykazała ryzyko zakłóceń w realizacji procesów rynkowych.
Operatorzy zdecydowali więc, że po 19 października będą kontynuować obsługę tych procesów na dotychczasowych zasadach.
Pełne przyłączenie do CSIRE nastąpi dopiero wtedy, gdy operator informacji rynku energii oraz pozostałe podmioty uczestniczące we wdrożeniu osiągną odpowiedni poziom gotowości.
Nie podano w tych komunikatach nowej, konkretnej daty pełnego uruchomienia systemu.
Czy Polacy muszą obawiać się przerw w dostawie prądu?
To najważniejsza kwestia z punktu widzenia gospodarstw domowych.
Komunikaty operatorów nie oznaczają zagrożenia blackoutem ani zapowiedzi masowych wyłączeń energii elektrycznej.
Ryzyko wskazane przez spółki dotyczy procesów informatycznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii.
Nie należy więc utożsamiać go z awariami sieci elektroenergetycznej czy brakiem prądu w mieszkaniach.
Nie ma również podstaw, aby na podstawie tych komunikatów twierdzić, że 19 października mieszkańcy Warszawy lub innych miast stracą dostęp do internetu albo zasilania.
Co z rachunkami i umowami na energię?
Dla przeciętnego odbiorcy najważniejszą informacją jest kontynuacja dotychczasowego sposobu obsługi procesów rynkowych.
Sam komunikat nie wprowadza nowych opłat za energię elektryczną ani nie oznacza automatycznej zmiany obowiązujących umów.
Nie nakłada również na gospodarstwa domowe obowiązku wymiany liczników czy składania dodatkowych wniosków w związku z datą 19 października.
Zmiana terminu pełnego wdrożenia CSIRE ma przede wszystkim umożliwić bezpieczne przeprowadzenie transformacji systemów obsługujących rynek energii.
Warszawa i cała Polska. Co wydarzy się 19 października?
Zgodnie z komunikatami operatorów po tej dacie obsługa procesów rynkowych będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.
Oznacza to, że zapowiadane wcześniej przejście na pełną obsługę przez CSIRE nie nastąpi w pierwotnie zakładanym terminie.
Operatorzy podkreślają konieczność zapewnienia odpowiedniej gotowości systemów przed wdrożeniem zmian na tak dużą skalę.
Decyzja ma ograniczyć ryzyko problemów w funkcjonowaniu rynku energii, a nie przygotować odbiorców na wyłączenia prądu.
Dla milionów gospodarstw domowych to istotna informacja, ponieważ pokazuje, że ogólnopolska reforma wymiany danych energetycznych wymaga dodatkowego przygotowania.
Na razie odbiorcy nie muszą podejmować żadnych szczególnych działań w związku z opublikowanymi komunikatami.
Źródła:
- Stoen Operator, komunikat z 9 października 2026 r.
- Enea Operator, komunikat dotyczący CSIRE z 9 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.