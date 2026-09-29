Ważny komunikat dla milionów Polaków. ZUS zacznie wysyłać ponad 6 mln decyzji. Sprawdź, czego dotyczą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział ogromną akcję informacyjną. Już na początku października do ponad 6,29 mln osób trafią decyzje dotyczące dodatkowych pieniędzy. Dokumenty otrzymają emeryci i renciści, którym przyznano w tym roku czternastą emeryturę. ZUS zakończył już zasadniczą część wypłat, ale to nie koniec całej operacji.
Nadchodzący październik przyniesie ważną korespondencję dla milionów świadczeniobiorców. ZUS poinformował 25 września, że po zakończeniu wypłat czternastych emerytur rozpocznie wysyłanie decyzji o przyznaniu świadczenia.
Skala operacji jest ogromna. Zakład rozpatrzył 6 239 985 spraw dotyczących 6 298 632 osób pobierających świadczenia długoterminowe. Teraz ponad 6,29 mln decyzji ma zostać przekazanych osobom, którym przyznano dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.
ZUS ruszy z wysyłką na początku października
To ważne rozróżnienie: otrzymanie decyzji nie oznacza, że dopiero po jej dostarczeniu ZUS wypłaci pieniądze.
W przypadku zdecydowanej większości uprawnionych sytuacja jest odwrotna. Czternaste emerytury zostały już wypłacone razem z podstawowymi emeryturami i rentami we wrześniowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Dopiero po zakończeniu tej części operacji ZUS rozpoczyna wysyłanie formalnych decyzji.
Zakład podkreśla również, że seniorzy nie musieli składać żadnego wniosku o czternastkę. Świadczenie było przyznawane, obliczane i wypłacane automatycznie.
Ponad 9,2 miliarda złotych dla emerytów i rencistów
Tegoroczna akcja oznacza również ogromne kwoty.
Łączna wartość przyznanych czternastych emerytur przekroczyła 9,2 mld zł brutto, czyli ponad 7,5 mld zł netto. Największe grupy świadczeniobiorców otrzymały pieniądze 20 i 25 września – tylko w tych dwóch terminach dodatkowe świadczenia trafiły łącznie do prawie 2,45 mln osób.
Ile wynosiła czternasta emerytura w 2026 roku?
Pełna czternastka w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę przyznano osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tej granicy zastosowanie miała zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że im wyższe było podstawowe świadczenie powyżej 2900 zł, tym niższa była czternasta emerytura.
Jedna grupa jeszcze czeka na pieniądze
Choć ZUS informuje o zakończeniu wrześniowej akcji, pozostała jeszcze jedna grupa.
Chodzi o około 23,6 tys. osób pobierających świadczenia przedemerytalne. ZUS zapowiedział, że otrzymają one pieniądze najpóźniej 1 października. Łączna wartość świadczeń dla tej grupy przekracza 46,8 mln zł brutto.
Dopiero wtedy tegoroczna operacja wypłacania czternastych emerytur zostanie całkowicie zakończona.
Miliony osób dostaną decyzję z ZUS
Najważniejsza informacja na najbliższe dni dotyczy jednak dokumentów. Na początku października ZUS rozpocznie wysyłkę ponad 6,29 mln decyzji o przyznaniu czternastej emerytury.
Dlatego osoby, które otrzymały we wrześniu dodatkowe świadczenie, powinny spodziewać się informacji z Zakładu. Nie jest to wezwanie do składania nowego wniosku ani zapowiedź kolejnej dodatkowej wypłaty – to formalna decyzja dotycząca przyznanej już czternastej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.