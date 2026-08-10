Ważny komunikat dla ponad 160 adresów w Warszawie. Sprawdź, czy Twoja ulica jest na liście. Przygotuj powerbanki, internet mobilny, naładuj urządzenia

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Modernizacja sieci energetycznej w stolicy nie zwalnia tempa nawet w środku wakacji – Stoen Operator zaplanował na najbliższe dni kilkanaście przerw w dostawie prądu w różnych częściach Warszawy. Część z nich potrwa zaledwie kilka godzin, inne rozciągną się na cały dzień roboczy, a dla osób pracujących z domu może to oznaczać coś więcej niż tylko chwilowy dyskomfort.
Dlaczego w ogóle dochodzi do takich wyłączeń?
Zdecydowana większość zaplanowanych przerw w dostawie prądu wynika z tego samego, szerszego procesu – stopniowej wymiany starzejącej się infrastruktury energetycznej na nowszą i bardziej niezawodną. Najczęściej powtarzającą się przyczyną jest tak zwane skablowanie linii napowietrznej, czyli zastąpienie tradycyjnych przewodów rozwieszonych na słupach kablami ułożonymi pod ziemią – rozwiązanie mniej podatne na awarie spowodowane wiatrem, oblodzeniem czy uszkodzeniami mechanicznymi. Obok tego pojawiają się modernizacje stacji transformatorowych, podczas których konieczne jest krótkie, zwykle dwukrotne odłączenie zasilania na czas wykonania przełączeń, naprawy i przebudowy istniejących już linii kablowych i napowietrznych, wpięcia nowych złączy do sieci, a nawet wycinka drzew rosnących zbyt blisko linii energetycznych, która ze względów bezpieczeństwa wymaga uprzedniego wyłączenia prądu w danym rejonie.
Warto pamiętać, że każde z tych wyłączeń, zgodnie z zastrzeżeniem samego operatora, może zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia – jeśli prace uda się przyspieszyć, przełożyć albo okażą się niepotrzebne, prąd może wcale nie zniknąć w zapowiedzianym oknie czasowym. Nie warto jednak na tym polegać przy planowaniu ważnego dnia pracy – lepiej przygotować się na wyłączenie i ewentualnie miło się zaskoczyć, niż zostać zaskoczonym w drugą stronę.
Pełna lista zaplanowanych wyłączeń
|Ulice
|Data i godziny
|Przyczyna
|Konwisarska 14, 25
|11.08.2026, 8:00-14:00
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4kV
|Oś Królewska 28
|12.08.2026, 8:00-18:00
|Modernizacja stacji, dwie 30-minutowe przerwy podczas przełączeń
|Al. Słowiańska 16, 20; Brochowska 7; Chlewińska 4, 8, 13, 15, 18-19; Kolektorska 25, 33, 40A, 48, 50, 52; Kościańska 3-5A, 8; Marymoncka 10, 12; Opatowska 6-6A; Słowackiego 108; Zabłocińska 13, 15
|11.08.2026, 8:00-16:00
|Skablowanie fragmentu linii napowietrznej nN
|Dworcowa 75; Herbaciana 3, 5; Noworegulska 1-2; Stanisława Bodycha 73-73A, 75, 77-77D, 79, 81, 83, 85, 87-88, 90A-95B, 102-102A, 106-106A, 110, 118
|11.08.2026, 7:30-16:00
|Modernizacja linii SN
|Ananasowa 15-17; Gąsocińska 4, 7, 9, 12, 15; Kątna 4; Polska 4, 6-6C, 8, 12-13, 16, 19A-19C, 21, 23
|10.08.2026, 8:00-14:00
|Skablowanie fragmentu linii napowietrznej
|Sulejkowska 37, 48-48A, 50A
|11.08.2026, 8:00-14:00
|Naprawa linii kablowej 0,4 kV
|Kazimierza Pułaskiego 13-13A, 15-19, 21, 27-30, 37; Szałwiowa 32, 34A, 36, 39-41A, 43, 45; Wiklinowa 24; Żywiczna 28
|12.08.2026, 8:00-13:00
|Wplot złączy kablowych
|Rosy 41; Ruczaj 40, 42, 46-46F, 48B-48F, 50-50F, 57, 59, 67, 82-82A, 84-85, 87B-87C, 89
|10.08.2026, 7:30-15:00
|Wycinka zadrzewienia w pobliżu linii
|Strażacka 61, 75, 83
|11.08.2026, 7:30-16:00
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|Al. Rzeczypospolitej 24-24E
|17.08.2026, 8:00-18:00
|Modernizacja stacji, dwie 30-minutowe przerwy podczas przełączeń
|Bohaterów Warszawy 6; Walerego Sławka 4, 7
|11.08.2026, 7:30-16:00
|Wymiana słupa linii nN
|Ruczaj 40
|11.08.2026, 8:00-16:00
|Rozbudowa sieci
|Jana III Sobieskiego 35; Krymska 6
|12.08.2026, 8:00-14:00
|Przebudowa sieci kablowej 0,4kV
Dla pracujących zdalnie to ciężki orzech do zgryzienia
Wśród tych kilkunastu wyłączeń są takie, które dla przeciętnego mieszkańca w pracy poza domem przejdą praktycznie niezauważone, ale dla kogoś pracującego zdalnie z jednego z wymienionych adresów mogą oznaczać całkowicie stracony dzień roboczy – zwłaszcza te trwające osiem, dziewięć czy nawet dziesięć godzin, jak na Osi Królewskiej czy Alei Rzeczypospolitej. Bez prądu przestaje działać nie tylko komputer po wyczerpaniu baterii, ale zwykle także router – a to oznacza brak internetu nawet dla w pełni naładowanego laptopa.
Osoby, których adres znalazł się na liście, a które mają tego dnia zaplanowane spotkania, prezentacje czy inne zadania wymagające ciągłej dostępności, powinny zawczasu pomyśleć o planie awaryjnym. Warto naładować do pełna laptop, telefon oraz dodatkowo powerbank, który pozwoli podtrzymać zasilanie sprzętu, gdy zabraknie prądu w gniazdku. Router zasilany wyłącznie z sieci przestanie działać, więc dobrym zabezpieczeniem jest wcześniejsze skonfigurowanie internetu mobilnego – hotspotu z telefonu lub osobnego modemu LTE – jako zapasowego źródła połączenia, przetestowanego zanim będzie naprawdę potrzebny, a nie w ostatniej chwili. Dla osób, których praca danego dnia wymaga stabilnego, wielogodzinnego dostępu do prądu i internetu, najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje jednak fizyczna zmiana lokalizacji – powrót do biura na ten jeden dzień, jeśli pracodawca na to pozwala, albo skorzystanie z najbliższej przestrzeni coworkingowej, gdzie zasilanie i internet nie zależą od tego, co akurat dzieje się na lokalnej stacji transformatorowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.