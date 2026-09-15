Ważny komunikat Straży Pożarnej. Usłyszysz alarm? Nie ignoruj go i zrób to od razu
Państwowa Straż Pożarna opublikowała ważny komunikat dotyczący zachowania po usłyszeniu sygnału alarmowego. Służby przypominają, że w takiej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju, sprawdzenie oficjalnych informacji oraz szybkie znalezienie bezpiecznego miejsca. Strażacy pokazują również, co zrobić, gdy alarm zastanie nas w domu, a co w sytuacji, gdy jesteśmy na ulicy.
„Usłyszałeś alarm? Zachowaj spokój i działaj zgodnie z komunikatami służb” – przekazała Państwowa Straż Pożarna, udostępniając instrukcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Komunikat ma charakter informacyjny i prewencyjny. Nie oznacza, że w tej chwili na terenie Polski ogłoszono alarm ani że występuje bezpośrednie zagrożenie. Służby chcą jednak, aby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, gdyby syreny zostały uruchomione w związku z rzeczywistym niebezpieczeństwem.
Usłyszysz syreny? Najpierw sprawdź oficjalne komunikaty
Pierwsza zasada jest prosta: nie panikować i nie ignorować sygnału.
Syreny są elementem systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Mogą zostać wykorzystane zarówno podczas wcześniej zapowiedzianych ćwiczeń, jak i w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Jeśli nie było informacji o planowanym teście, należy sprawdzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, władz lokalnych, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Nie należy natomiast opierać decyzji na przypadkowych wpisach w mediach społecznościowych czy niesprawdzonych wiadomościach przesyłanych przez znajomych.
Jesteś w domu? Zostań w środku
Straż Pożarna wskazuje, że po ogłoszeniu alarmu osoby znajdujące się w budynku powinny przede wszystkim pozostać wewnątrz, jeżeli służby nie zarządzą ewakuacji.
Należy:
- zamknąć drzwi i okna,
- znaleźć możliwie bezpieczne miejsce,
- najlepiej zejść na najniższą kondygnację budynku,
- unikać przebywania bezpośrednio przy oknach,
- śledzić komunikaty i wykonywać polecenia służb.
W praktyce bezpieczniejsze są pomieszczenia położone wewnątrz budynku, oddalone od dużych przeszkleń.
Alarm zastanie cię na zewnątrz? Szukaj miejsca schronienia
Inne zalecenia dotyczą osób, które w chwili alarmu znajdują się poza domem.
PSP rekomenduje, aby poszukać najbliższego punktu schronienia. Pomóc może przygotowane przez strażaków narzędzie „Gdzie się ukryć”, które pokazuje lokalizacje miejsc mogących zapewnić tymczasową osłonę.
System może wskazać m.in. przejścia podziemne oraz części budynków nadające się do krótkotrwałego schronienia. Strażacy podkreślają jednak ważne rozróżnienie: punkt schronienia nie zawsze jest pełnoprawnym schronem ochronnym.
Narzędzie może działać również offline, jeżeli wcześniej pobrano odpowiednie dane.
Służby coraz częściej przypominają zasady
To kolejny w ostatnim czasie komunikat służb dotyczący reagowania na alarmy i sytuacje kryzysowe. Administracja prowadzi działania edukacyjne, aby mieszkańcy wiedzieli, co oznaczają syreny i gdzie szukać wiarygodnych informacji.
Najważniejsza zasada pozostaje niezmienna: syreny uruchomione bez wcześniejszej zapowiedzi należy potraktować poważnie, zachować spokój i natychmiast sprawdzić komunikaty służb.
W przypadku wcześniej zapowiedzianych ćwiczeń sytuacja wygląda inaczej – wtedy syreny są jedynie elementem testu systemu alarmowania i mieszkańcy nie muszą podejmować działań ochronnych. RCB stosowało już takie ogólnopolskie ćwiczenia, informując o nich mieszkańców z wyprzedzeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.