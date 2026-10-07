Weekend z utrudnieniami w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie muszą uważać

7 października 2026 15:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Najbliższe dni przyniosą kilka zmian na warszawskich ulicach. Drogowcy zajmą część Towarowej przy Placu Zawiszy, tramwajarze zamkną torowisko na Słomińskiego, a od poniedziałku utrudnienia pojawią się również na Jagiellońskiej. Najwięcej zmian przypadnie na weekend 10-11 października. Kierowcy powinni przygotować się na zwężenia i objazdy, a pasażerowie komunikacji miejskiej – na zmienione trasy tramwajów i komunikację zastępczą.

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Znak drogowy oznaczający remonty.
Znak drogowy oznaczający remonty. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Towarowa zwężona przy Placu Zawiszy

Pierwsze utrudnienia zaczną się już w piątek, 9 października około godz. 22:00.

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Drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na Towarowej w rejonie Placu Zawiszy. Zamknięte zostaną lewe pasy obu jezdni, czyli te znajdujące się najbliżej torowiska.

Do poniedziałku, 12 października, do około godz. 4:00 kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.

Miasto zaleca omijanie tego miejsca przez Prostą, Aleję Jana Pawła II, Aleję Niepodległości i Wawelską.

To nie koniec prac. W kolejny weekend drogowcy mają przenieść się na prawe pasy Towarowej.

Fot. Infoulice Warszawa

Tramwaje znikną ze Słomińskiego

Większe zmiany czekają pasażerów tramwajów.

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W sobotę i niedzielę, 10-11 października, ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią 2 zwrotnice przy Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. W tym czasie tramwaje nie pojadą ulicą Słomińskiego pomiędzy rondem a Międzyparkową.

Objazdem pojadą linie 1 i 28. Tramwaje będą kierowane między innymi Aleją Jana Pawła II, Stawkami i Międzyparkową.

Zmiany obejmą także linię 16. Na czas prac uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-5, która połączy Rondo Zgrupowania AK „Radosław” ze stacją Metro Trocka.

Na tory wyjadą też dodatkowe linie tramwajowe:

  • 71 – Plac Narutowicza – Metro Marymont,
  • 76 – Annopol – Miasteczko Wilanów.

Remont przy Rondzie „Radosława” jest jednym z ostatnich większych zadań torowych zaplanowanych w Warszawie na ten rok. Jeszcze w październiku tramwajarze przewidują tygodniowe wyłączenie ruchu na ulicy Stawki.

Od poniedziałku zmiany na Jagiellońskiej

Weekend minie, ale utrudnienia się nie skończą.

W poniedziałek, 12 października o godz. 7:00, drogowcy rozpoczną asfaltowanie Jagiellońskiej. To kolejny etap prac po zakończeniu przebudowy magistrali ciepłowniczej.

Zamknięta zostanie połowa jezdni pomiędzy ulicą Marcinkowskiego a budynkiem przy Jagiellońskiej 17.

Ruch będzie możliwy tylko w kierunku Okrzei. Kierowcy jadący Kępną od strony Targowej stracą możliwość bezpośredniego wjazdu w Jagiellońską.

Prace mają potrwać do 26 października.

Autobusy linii 135 jadące w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska nadal będą kursowały Targową.

Kilka remontów jednocześnie

W praktyce największych problemów można spodziewać się w rejonie Placu Zawiszy i Ronda „Radosława”. To miejsca, przez które każdego dnia przejeżdża duża liczba samochodów i pojazdów komunikacji miejskiej.

Towarowa będzie zwężona przez cały weekend, natomiast na Słomińskiego całkowicie zatrzyma się ruch tramwajowy.

Od poniedziałku kolejny front robót otworzy się na Pradze-Północ. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną trasę, szczególnie jeśli podróż prowadzi przez Towarową, Słomińskiego, Rondo „Radosława” lub Jagiellońską.

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