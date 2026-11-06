Weźmiesz dwa dni urlopu, a będziesz mieć dziewięć dni wolnego z rzędu. Świetny układ już niedługo
Dziewięć dni odpoczynku od soboty 19 do niedzieli 27 grudnia 2026 roku można uzyskać, wykorzystując tylko dwa dni urlopu. Jest jednak warunek: pracodawca musi wyznaczyć 21, 22 albo 23 grudnia jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia. Wtedy wystarczy poprosić o urlop w dwa pozostałe dni. Ten wariant dotyczy osób pracujących od poniedziałku do piątku, z wolnymi weekendami i świętami. Jeśli dzień wolny zostanie wyznaczony w innym terminie, do połączenia całego okresu potrzeba trzech dni urlopu.
Między weekendem a świętami są tylko trzy dni pracy
Grudniowy układ kalendarza sprzyja dłuższej przerwie przed Bożym Narodzeniem. Po weekendzie 19-20 grudnia do przepracowania pozostają poniedziałek 21 grudnia, wtorek 22 grudnia i środa 23 grudnia. Następnie przychodzi czwartek 24 grudnia, czyli ustawowo wolna Wigilia, oraz piątek 25 grudnia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Drugi dzień świąt, 26 grudnia, wypada w sobotę, a 27 grudnia jest niedzielą. Dla pracownika z takim rozkładem czasu pracy wystarczy więc połączyć trzy przedświąteczne dni z weekendami i świętami, aby otrzymać dziewięć dni bez przerwy.
Dwa dni urlopu wystarczą, jeśli pracodawca wybierze odpowiedni termin
Kluczowy jest dzień wolny związany ze świętem przypadającym w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o osiem godzin. Przy standardowej pracy po osiem godzin od poniedziałku do piątku, z sobotą wolną z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, oznacza to wyznaczenie innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli pracodawca wskaże jedną z dat od 21 do 23 grudnia, pracownik nie musi przeznaczać na nią urlopu. Potrzebuje go tylko na dwa pozostałe dni.
|Dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę
|Dni, na które trzeba uzyskać urlop
|Przerwa od pracy
|21 grudnia, poniedziałek
|22 i 23 grudnia
|19-27 grudnia: 9 dni
|22 grudnia, wtorek
|21 i 23 grudnia
|19-27 grudnia: 9 dni
|23 grudnia, środa
|21 i 22 grudnia
|19-27 grudnia: 9 dni
Bez takiego układu potrzebne będą trzy dni urlopu
Pracownik nie może sam zdecydować, że odbiera dzień wolny właśnie przed Wigilią. Termin ustala pracodawca, dlatego przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić firmowy harmonogram. Jeżeli wolne za 26 grudnia przypadnie poza przedziałem 21-23 grudnia, wszystkie trzy przedświąteczne dni pozostaną dniami pracy. Aby nadal odpoczywać nieprzerwanie od 19 do 27 grudnia, trzeba będzie uzyskać urlop na 21, 22 i 23 grudnia. Sam fakt, że drugi dzień świąt wypada w sobotę, nie gwarantuje więc dziewięciodniowej przerwy kosztem dwóch dni z puli urlopowej.
Najpierw sprawdź harmonogram, potem złóż wniosek
Najprostszy plan to ustalić w kadrach lub u przełożonego, kiedy firma wyznaczy dzień wolny za sobotnie święto, a następnie zawnioskować o urlop na brakujące daty. Przykładowo przy wolnej środzie 23 grudnia potrzebna będzie zgoda na urlop w poniedziałek i wtorek, 21-22 grudnia. Dopiero potwierdzenie tych terminów pozwala zaplanować całą dziewięciodniową przerwę. Przedstawiony wariant nie jest uniwersalnym rozkładem dla wszystkich zatrudnionych: przy pracy zmianowej oraz dopuszczalnej pracy w weekendy i święta decyduje konkretny grafik. Dla pracujących standardowo od poniedziałku do piątku może to być jednak okazja do długiego odpoczynku przy niewielkim wykorzystaniu urlopu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.