Wielka promocja w Biedronce. Cena kawy mocno spadła, klienci robią zapasy
Promocja rozpoczęła się 21 września i obejmuje wszystkie kawy marki Café d’Or dostępne w sklepach uczestniczących w akcji. Na materiałach sieci widoczne są między innymi kawy ziarniste, mielone oraz rozpuszczalne w różnych gramaturach.
To dobra okazja do zrobienia większego zapasu, ale przed podejściem do kasy trzeba spełnić warunek. Rabat jest przeznaczony dla posiadaczy karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej.
Druga kawa aż 60 proc. taniej
Zasada promocji jest prosta. Klient wkłada do koszyka dwie kawy Café d’Or, a tańszy z dwóch produktów zostaje przeceniony o 60 proc.
Jeżeli obie kawy kosztują tyle samo, oszczędność jest łatwa do policzenia. Przy dwóch opakowaniach w cenie 50 zł każde:
- pierwsze kosztuje 50 zł,
- drugie po rabacie kosztuje 20 zł,
- za komplet klient płaci 70 zł zamiast 100 zł,
- oszczędność wynosi 30 zł.
W przeliczeniu na jedno opakowanie wychodzi więc średnio 35 zł. Oznacza to efektywną obniżkę całego zestawu o 30 proc.
Przy kawie kupowanej regularnie taka różnica może być mocno odczuwalna w domowym budżecie.
Można mieszać dowolnie
Biedronka zaznacza, że produkty objęte akcją można łączyć dowolnie. Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.
Można więc zestawić na przykład:
- kawę ziarnistą z mieloną,
- dwa różne rodzaje kawy ziarnistej,
- większe opakowanie z mniejszym,
- kawę klasyczną z rozpuszczalną.
Trzeba jednak pamiętać, że 60-procentowa obniżka zostanie naliczona od tańszego produktu w danej parze. Największą oszczędność można zatem uzyskać, dobierając kawy o zbliżonych cenach.
Nawet trzy rabaty podczas jednych zakupów
Promocja ma limit dzienny wynoszący sześć produktów, czyli maksymalnie trzy rabaty na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy sześciu kawach kosztujących po 50 zł każda regularna wartość koszyka wyniosłaby 300 zł. Trzy tańsze opakowania zostałyby jednak objęte rabatem wynoszącym po 30 zł.
W takim przykładowym koszyku klient zapłaciłby:
210 zł zamiast 300 zł
Łączna oszczędność wyniosłaby więc 90 zł.
Rzeczywista kwota rabatu będzie zależała od cen i wielkości wybranych opakowań. Im droższy produkt zostanie zakwalifikowany jako tańszy w parze, tym wyższa będzie nominalna oszczędność.
Kawa nadaje się do zrobienia zapasu, ale trzeba właściwie ją przechowywać
Kawa jest produktem o stosunkowo długim terminie przydatności, dlatego takie akcje często skłaniają klientów do kupowania kilku opakowań jednocześnie.
Nie warto jednak otwierać ich wszystkich od razu. Ziarna i kawa mielona stopniowo tracą aromat pod wpływem tlenu, wilgoci, światła oraz wysokiej temperatury.
Zamknięte opakowania najlepiej przechowywać:
- w suchym i chłodnym miejscu,
- z dala od kuchenki oraz kaloryfera,
- bez bezpośredniego dostępu światła,
- zgodnie z terminem przydatności wskazanym przez producenta.
Po otwarciu opakowanie powinno być szczelnie zamykane. Jeżeli kawa została przesypana do pojemnika, powinien być on nieprzezroczysty i dobrze zabezpieczony przed dostępem powietrza.
Bez karty rabat może się nie naliczyć
Przed zapłatą trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub kod znajdujący się w aplikacji. Bez przypisania zakupów do konta klienta kasa może naliczyć ceny regularne.
Warto również sprawdzić paragon bezpośrednio po zakupach. Powinien zawierać informację o przyznanym rabacie. Jeżeli klient kupuje produkty w różnych cenach, przecena dotyczy tańszych sztuk zgodnie z mechanizmem promocji.
Oferta potrwa tylko do soboty
Promocja na wszystkie kawy Café d’Or obowiązuje od poniedziałku 21 września do soboty 26 września albo do wyczerpania produktów dostępnych w danym sklepie.
Sieć nie gwarantuje identycznego wyboru wszystkich wariantów w każdej placówce. Najpopularniejsze kawy i największe opakowania mogą znikać z półek szybciej, szczególnie pod koniec promocji.
Najważniejsze warunki akcji to:
- zakup co najmniej dwóch kaw Café d’Or,
- drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej,
- możliwość dowolnego łączenia wariantów,
- karta lub aplikacja Moja Biedronka,
- limit sześciu opakowań dziennie,
- maksymalnie trzy rabaty na konto,
- zakończenie promocji 26 września.
Dla osób, które piją kawę codziennie, możliwość zakupu sześciu opakowań z trzema dużymi rabatami może oznaczać oszczędność liczoną nawet w dziesiątkach złotych. To właśnie dlatego przed końcem akcji zainteresowanie może być szczególnie duże.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.