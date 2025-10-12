Wielka zmiana przed Wszystkich Świętych. Ten piątek może być dniem wolnym od pracy
W tym roku Wszystkich Świętych wypada w sobotę, co oznacza, że pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Coraz więcej firm rozważa, by udzielić go już w piątek 31 października. Czy w takim przypadku trzeba anulować złożone wcześniej wnioski urlopowe? Odpowiedź może zaskoczyć wielu zatrudnionych.
Ten piątek może być wolny od pracy. Co z wnioskami urlopowymi?
W tym roku 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych – przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to, że pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Coraz więcej firm rozważa więc, by wyznaczyć go w piątek 31 października. To rozwiązanie pozwoliłoby wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu i ułatwić przygotowania do świątecznych wyjazdów. Co na to prawo pracy i czy należy anulować wnioski urlopowe?
Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę
Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli uroczystość wypada w sobotę — dzień, który dla większości pracowników i tak jest wolny — pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
Dzięki temu zatrudnieni nie tracą przysługującego im odpoczynku, a pracodawca unika zarzutu naruszenia przepisów o czasie pracy.
Czy wolne może przypaść wcześniej, czyli w piątek 31 października?
Tak. Przepisy nie zabraniają, by dodatkowy dzień wolny przypadał przed samym świętem. W firmach z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym wolne powinno zostać udzielone w listopadzie, natomiast w tych z dłuższym – np. kwartalnym lub rocznym – można je zaplanować już w piątek 31 października.
Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który może określić termin w regulaminie pracy lub zarządzeniu. W wielu zakładach stosuje się rozwiązanie, w którym pracownicy sami mogą wybrać jeden z proponowanych dni wolnych.
Co z wnioskami urlopowymi?
Jeśli pracodawca oficjalnie wyznaczy 31 października dniem wolnym od pracy, nie trzeba będzie wykorzystywać w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Wnioski złożone wcześniej mogą zostać anulowane lub zmodyfikowane — najlepiej zrobić to po konsultacji z działem kadr.
Brak dnia wolnego to ryzyko kary
Jeśli pracodawca nie wyznaczy dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, może narazić się na karę finansową. Zgodnie z art. 281 §1 Kodeksu pracy, za naruszenie przepisów o czasie pracy grozi grzywna od 1000 do nawet 30 000 zł.
Państwowa Inspekcja Pracy regularnie kontroluje takie przypadki, dlatego firmy powinny odpowiednio wcześnie poinformować pracowników o dodatkowym dniu wolnym.
