Wielki remont w sercu Warszawy trwa. Które tramwaje zniknęły z ulic i jak teraz dojechać do centrum?
Od 30 maja Aleje Jerozolimskie na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona są zamknięte dla tramwajów. To jeden z najruchliwszych korytarzy komunikacyjnych w Warszawie – i przez kilka tygodni pasażerowie muszą poruszać się zupełnie inaczej niż zwykle. Dobra wiadomość: po remoncie tramwaje pojadą tędy szybciej. Zła: zanim to nastąpi, trzeba wiedzieć, co jedzie i dokąd.
Które linie zmieniły trasy – i co to oznacza w praktyce
Linia 25 jest zawieszona na czas całego remontu. Linia 7 kursuje wyłącznie po praskiej stronie – z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona, nie przekracza Wisły. Linie 9, 22 i 24 jadące z P+R al. Krakowska, Piasków i Nowego Bemowa kończą kursy na Placu Starynkiewicza – dalej na Pragę już nie dojeżdżają.
Linia 33 z Metra Młociny zamiast jechać przez Aleje Jerozolimskie, skręca z Alei Niepodległości w Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójeckią, kończąc na pętli Banacha. Efektem ubocznym tej zmiany jest nowe bezpośrednie połączenie z Ochoty do Dworca Centralnego – czego wcześniej nie było. Linia 13 kursuje bez zmian przez wszystkie dni tygodnia od około 5 rano do około 23.
Autobusy zastępcze – kursy nawet co 2 minuty
Na zamkniętym odcinku działają 3 linie zastępcze. Linia Z-9 obsługuje trasę między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona – w godzinach szczytu w dni robocze autobus przyjeżdża nawet co około 2 minuty. Linia 158 biegnie wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej przez centrum, kurs co około 7,5 minuty w szczycie. Linia Z21 łączy Wawer i Pragę-Południe ze stacją metra Stadion Narodowy – jedzie Aleją Waszyngtona, Aleją Księcia Józefa Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Kursy linii 521 do Dworca Centralnego pozostały bez zmian.
Tramwaj 79 uzupełnia „dziewiątkę” na Ochocie i ułatwia dojazd do centrum, a na Pradze zastępuje ją na Alei Waszyngtona i ulicy Grochowskiej. Trasa linii 79 prowadzi z P+R al. Krakowska przez Grójeckią, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Marszałkowską, Aleję Solidarności, Targową, Aleję Zieleniecką, Aleję Waszyngtona i Grochowską aż do Gocławka.
Dodatkowe utrudnienie: dwa weekendy bez tramwajów na Marszałkowskiej
Remont obejmuje również wymianę torów na skrzyżowaniu Ronda Dmowskiego – tzw. krzyżownicy. W związku z tym w 2 weekendy zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej. Pierwsze wyłączenie zaplanowano na 13-14 czerwca. Termin drugiego weekendowego wyłączenia nie został jeszcze ogłoszony.
Szybsza alternatywa: metro i pociągi z biletem WTP
Między Pragą a centrum Warszawy szybko i bez korków można dojechać metrem oraz pociągami SKM, Kolei Mazowieckich i PKP Intercity. Na wybranych odcinkach honorowane są bilety WTP – zarówno jednorazowe, jak i czasowe. W KM i SKM wspólne honorowanie obowiązuje m.in. na trasie Warszawa Zachodnia – Wschodnia – Wawer – Otwock. W pociągach PKP Intercity (TLK, IC, EIC, EIP – 2 klasa, bez strefy ciszy) bilet WTP jest ważny między stacjami Warszawa Zachodnia, Centralna, Śródmieście, Wschodnia, Gdańska i Główna.
Pasażerowie z papierowymi biletami WTP wsiadający do pociągu bez kasownika powinni zapisać na odwrocie datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Bilety na Warszawskiej Karcie Miejskiej muszą być wcześniej aktywowane w innym pojeździe WTP, bramce metra lub u kierownika pociągu KM.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę zanim wyjdziesz z domu
Jeśli codziennie dojeżdżasz do centrum liniami 9, 22, 24 lub 25 – Twoja trasa zmieniła się zasadniczo i wróci do normy dopiero po zakończeniu remontu. Przed każdym wyjazdem warto sprawdzić aktualny rozkład na wtp.waw.pl lub w aplikacji WTP – szczególnie w weekendy 13-14 czerwca, gdy dojdą utrudnienia na Marszałkowskiej. Remont Alei Jerozolimskich to inwestycja, która przez lata przyspieszy codzienne przejazdy przez centrum – ale zanim to nastąpi, wymaga cierpliwości i planowania z wyprzedzeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.