Wielkie okazje w Lidlu przed Wszystkimi Świętymi! Klienci mogą dostać chryzantemy niemal za darmo. Zostały tylko dwa dni
Lidl przygotował dużą promocję tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych. Klienci, którzy planują zakup chryzantem na groby bliskich, mogą sporo zaoszczędzić. Sieć uruchomiła akcję 2+1 za grosz na wszystkie chryzantemy doniczkowe. Oferta obowiązuje tylko do soboty, 31 października, dlatego na skorzystanie z niej zostało niewiele czasu.
Wielka promocja w Lidlu. Chryzantemy za grosz
Przed 1 listopada sklepy przeżywają wzmożone zainteresowanie zniczami, wkładami i kwiatami. Wiele osób przygotowuje groby bliskich na uroczystość Wszystkich Świętych, a zakup kilku doniczek chryzantem może oznaczać spory wydatek.
Lidl postanowił przyciągnąć klientów specjalną ofertą.
W ramach promocji przy zakupie trzech chryzantem doniczkowych najtańsza kosztuje zaledwie 1 grosz.
To oznacza, że klient płaci regularną cenę za dwa kwiaty, a trzeci otrzymuje za symboliczną kwotę.
Promocja obejmuje wszystkie chryzantemy doniczkowe wskazane w ofercie, niezależnie od odmiany.
Można mieszać różne odmiany. Lidl daje duży wybór
Dużą zaletą akcji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Klienci nie muszą kupować trzech takich samych chryzantem. Mogą wybrać różne kolory, wielkości i rodzaje kwiatów.
Wśród prezentowanych w gazetce odmian znajdują się:
- chryzantemy drobnokwiatowe,
- chryzantemy średniokwiatowe,
- chryzantemy wielkokwiatowe,
- chryzantemy samokrzewiące,
- chryzantemy samokrzewiące trójkolorowe.
Dzięki temu można skomponować dekoracje nagrobne w różnych kolorach, od bieli i żółci po róż, czerwień i fiolet.
Warto jednak pamiętać, że za 1 grosz naliczana jest najtańsza z trzech wybranych chryzantem.
Zostały tylko dwa dni. Promocja kończy się przed Wszystkimi Świętymi
Akcja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że ostatni dzień promocji przypada bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych.
Osoby planujące zakupy powinny pamiętać, że dostępność poszczególnych odmian i kolorów zależy od konkretnego sklepu.
W ostatnich dniach października zainteresowanie chryzantemami zwykle rośnie, dlatego nie wszystkie warianty muszą być dostępne przez cały czas trwania akcji.
Ile można zaoszczędzić?
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych kwiatów.
Przykładowo, gdyby trzy doniczki kosztowały po 20 zł, bez promocji klient zapłaciłby 60 zł.
W ramach akcji 2+1 za grosz rachunek wyniósłby 40,01 zł, czyli o 19,99 zł mniej.
To jedynie przykład obliczeniowy, a nie informacja o rzeczywistej cenie chryzantem w Lidlu.
Największą korzyść procentową można uzyskać, wybierając trzy rośliny w podobnych cenach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz udekorować kilka grobów albo kupić większą liczbę kwiatów, promocja Lidla może pomóc ograniczyć wydatki przed 1 listopada.
Wystarczy wybrać trzy chryzantemy doniczkowe, aby najtańszą kupić za grosz. Można przy tym dowolnie mieszać odmiany objęte akcją.
Warto sprawdzić stan kwiatów przed zakupem i odpowiednio zabezpieczyć je przed chłodem, szczególnie jeśli mają pozostać na zewnątrz przez kilka dni.
Oferta obowiązuje tylko do 31 października. W niedzielę, 1 listopada, promocja nie będzie już dostępna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.