Wielkie piłkarskie święto startuje już dziś! Mundial z dawką egzotyki i 48 drużynami. Tego w historii piłki nożnej jeszcze nie było

11 czerwca 2026 20:36 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Największy i najbardziej rewolucyjny mundial w historii staje się faktem. Już dziś wieczorem na legendarnym obiekcie w Ameryce Północnej rusza turniej z udziałem aż 48 reprezentacji. Kibiców czeka potężna dawka emocji, 104 spotkania oraz absolutny precedens w meczu inaugurującym imprezę.

Artykuły i relacje z mundialu na Warszawa w Pigułce. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.
Artykuły i relacje z mundialu na Warszawa w Pigułce. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.

Historyczny rewanż na Azteca. Pierwszy taki przypadek w dziejach mundiali

O godzinie 21:00 czasu polskiego oczy całego sportowego świata zwrócą się ku legendarnej stolicy Meksyku. Pojedynek współgospodarzy turnieju z reprezentacją RPA oficjalnie otworzy 23. edycję piłkarskich mistrzostw świata, które tym razem wspólnie organizują Meksyk, USA oraz Kanada. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii mecz otwarcia będzie dokładną kopią inauguracji sprzed lat – obie ekipy otwierały już mundial w 2010 roku w Johannesburgu (mecz zakończył się wówczas remisem 1:1).

Dzisiejsze starcie niesie ze sobą mnóstwo symboli i organizacyjnych nowinek:

  • Trzykrotny gospodarz: Legendarny stadion Azteca przejdzie do historii jako pierwszy obiekt na świecie, który gości uczestników mistrzostw świata już po raz trzeci.
  • Wielki powrót Afryki: Ekipa RPA wraca na światowy czempionat po 16-letniej przerwie, chcąc zmazać plamę z 2010 roku, gdy została pierwszym gospodarzem odpadającym w fazie grupowej.
  • Nocne emocje: Drugie spotkanie grupy A pomiędzy Koreą Południową a Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 rano czasu polskiego.

Mundialowy eksperyment: Legendarny polski bramkarz Jerzy Dudek określił tegoroczny turniej mianem „eksperymentu z dużą dawką egzotyki”. Rozszerzenie liczby uczestników do 48 drużyn i rozciągnięcie turnieju aż do 19 lipca (finał w East Rutherford koło Nowego Jorku) stawia przed sztabami szkoleniowymi zupełnie nowe wyzwania logistyczne i kondycyjne.

41-letni weteran idzie po rekord. Polscy kibice pamiętają go doskonale

W ekipie RPA nie ostał się już nikt z kadry pamiętającej turniej sprzed 16 lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w obozie meksykańskim. Szansę na grę ma bowiem 41-letni bramkarz-ikona, Guillermo Ochoa, który w 2010 roku oglądał mecz z RPA z ławki rezerwowych.

Dla meksykańskiego weterana jest to już szósty mundial w karierze. Tym samym Ochoa zrówna się w tej niesamowitej statystyce z takimi legendami światowego formatu jak Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, polscy fani pamiętają meksykańskiego golkipera z mistrzostw w Katarze w 2022 roku, gdzie w fazie grupowej w wielkim stylu obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.

To nie koniec powtórek. Dawne kolonie szykują się do walki

Terminarz tegorocznego czempionatu ułożył się w tak niebywały sposób, że w fazie grupowej dojdzie do jeszcze jednego powtórzenia historycznego meczu otwarcia. Już 16 czerwca na murawę wybiegną reprezentacje Francji oraz Senegalu. Te same drużyny inaugurowały mistrzostwa w 2002 roku w Korei i Japonii, co zakończyło się jedną z największych sensacji w historii futbolu – wygraną Afrykańczyków 1:0 i późniejszym odpadnięciem „Trójkolorowych” bez zdobytej bramki.

Tabela: Zestawienie historycznych powtórek meczów otwarcia na MŚ

Zestawienie drużyn Pierwotny mecz otwarcia (rok i wynik) Mecz w obecnym turnieju Podtekst i ciekawostka historyczna
Meksyk vs RPA 2010 r. (Remis 1:1) Dziś, godz. 21:00 Meksykański asystent trenera, Rafael Marquez, strzelił gola w meczu z 2010 roku. Meksyk inauguruje mundial po raz szósty.
Francja vs Senegal 2002 r. (Wygrana Senegalu 1:0) 16 czerwca Senegal to była francuska kolonia. Obecnie podopieczni Pape Thiawa to potęga Afryki, a ich wygrana nie będzie już sensacją.

Rywalizacja Francuzów z Senegalczykami od lat budzi olbrzymie emocje społeczne i polityczne. Ze względu na kolonialną przeszłość oraz fakt, że większość reprezentantów Senegalu na co dzień szlifuje formę w klubach francuskiej Ligue 1, mobilizacja w obozie afrykańskim jest tradycyjnie na najwyższym możliwym poziomie. Choć Senegal formalnie stracił niedawno tytuł mistrza Afryki po skandalu w finale z Marokiem, eksperci ostrzegają, że ekipa z Dakaru ma potencjał, by ponownie rzucić na kolana europejskich potentatów.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie depeszy PAP

 

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