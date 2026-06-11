Wielkie piłkarskie święto startuje już dziś! Mundial z dawką egzotyki i 48 drużynami. Tego w historii piłki nożnej jeszcze nie było

Największy i najbardziej rewolucyjny mundial w historii staje się faktem. Już dziś wieczorem na legendarnym obiekcie w Ameryce Północnej rusza turniej z udziałem aż 48 reprezentacji. Kibiców czeka potężna dawka emocji, 104 spotkania oraz absolutny precedens w meczu inaugurującym imprezę.

Historyczny rewanż na Azteca. Pierwszy taki przypadek w dziejach mundiali O godzinie 21:00 czasu polskiego oczy całego sportowego świata zwrócą się ku legendarnej stolicy Meksyku. Pojedynek współgospodarzy turnieju z reprezentacją RPA oficjalnie otworzy 23. edycję piłkarskich mistrzostw świata, które tym razem wspólnie organizują Meksyk, USA oraz Kanada. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii mecz otwarcia będzie dokładną kopią inauguracji sprzed lat – obie ekipy otwierały już mundial w 2010 roku w Johannesburgu (mecz zakończył się wówczas remisem 1:1). Dzisiejsze starcie niesie ze sobą mnóstwo symboli i organizacyjnych nowinek: Trzykrotny gospodarz: Legendarny stadion Azteca przejdzie do historii jako pierwszy obiekt na świecie, który gości uczestników mistrzostw świata już po raz trzeci.

Legendarny stadion Azteca przejdzie do historii jako pierwszy obiekt na świecie, który gości uczestników mistrzostw świata już po raz trzeci. Wielki powrót Afryki: Ekipa RPA wraca na światowy czempionat po 16-letniej przerwie, chcąc zmazać plamę z 2010 roku, gdy została pierwszym gospodarzem odpadającym w fazie grupowej.

Ekipa RPA wraca na światowy czempionat po 16-letniej przerwie, chcąc zmazać plamę z 2010 roku, gdy została pierwszym gospodarzem odpadającym w fazie grupowej. Nocne emocje: Drugie spotkanie grupy A pomiędzy Koreą Południową a Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 rano czasu polskiego. Mundialowy eksperyment: Legendarny polski bramkarz Jerzy Dudek określił tegoroczny turniej mianem „eksperymentu z dużą dawką egzotyki”. Rozszerzenie liczby uczestników do 48 drużyn i rozciągnięcie turnieju aż do 19 lipca (finał w East Rutherford koło Nowego Jorku) stawia przed sztabami szkoleniowymi zupełnie nowe wyzwania logistyczne i kondycyjne.

41-letni weteran idzie po rekord. Polscy kibice pamiętają go doskonale W ekipie RPA nie ostał się już nikt z kadry pamiętającej turniej sprzed 16 lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w obozie meksykańskim. Szansę na grę ma bowiem 41-letni bramkarz-ikona, Guillermo Ochoa, który w 2010 roku oglądał mecz z RPA z ławki rezerwowych. Dla meksykańskiego weterana jest to już szósty mundial w karierze. Tym samym Ochoa zrówna się w tej niesamowitej statystyce z takimi legendami światowego formatu jak Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, polscy fani pamiętają meksykańskiego golkipera z mistrzostw w Katarze w 2022 roku, gdzie w fazie grupowej w wielkim stylu obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.