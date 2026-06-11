Wielkie piłkarskie święto startuje już dziś! Mundial z dawką egzotyki i 48 drużynami. Tego w historii piłki nożnej jeszcze nie było
Historyczny rewanż na Azteca. Pierwszy taki przypadek w dziejach mundiali
O godzinie 21:00 czasu polskiego oczy całego sportowego świata zwrócą się ku legendarnej stolicy Meksyku. Pojedynek współgospodarzy turnieju z reprezentacją RPA oficjalnie otworzy 23. edycję piłkarskich mistrzostw świata, które tym razem wspólnie organizują Meksyk, USA oraz Kanada. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii mecz otwarcia będzie dokładną kopią inauguracji sprzed lat – obie ekipy otwierały już mundial w 2010 roku w Johannesburgu (mecz zakończył się wówczas remisem 1:1).
Dzisiejsze starcie niesie ze sobą mnóstwo symboli i organizacyjnych nowinek:
- Trzykrotny gospodarz: Legendarny stadion Azteca przejdzie do historii jako pierwszy obiekt na świecie, który gości uczestników mistrzostw świata już po raz trzeci.
- Wielki powrót Afryki: Ekipa RPA wraca na światowy czempionat po 16-letniej przerwie, chcąc zmazać plamę z 2010 roku, gdy została pierwszym gospodarzem odpadającym w fazie grupowej.
- Nocne emocje: Drugie spotkanie grupy A pomiędzy Koreą Południową a Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 rano czasu polskiego.
Mundialowy eksperyment: Legendarny polski bramkarz Jerzy Dudek określił tegoroczny turniej mianem „eksperymentu z dużą dawką egzotyki”. Rozszerzenie liczby uczestników do 48 drużyn i rozciągnięcie turnieju aż do 19 lipca (finał w East Rutherford koło Nowego Jorku) stawia przed sztabami szkoleniowymi zupełnie nowe wyzwania logistyczne i kondycyjne.
41-letni weteran idzie po rekord. Polscy kibice pamiętają go doskonale
W ekipie RPA nie ostał się już nikt z kadry pamiętającej turniej sprzed 16 lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w obozie meksykańskim. Szansę na grę ma bowiem 41-letni bramkarz-ikona, Guillermo Ochoa, który w 2010 roku oglądał mecz z RPA z ławki rezerwowych.
Dla meksykańskiego weterana jest to już szósty mundial w karierze. Tym samym Ochoa zrówna się w tej niesamowitej statystyce z takimi legendami światowego formatu jak Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, polscy fani pamiętają meksykańskiego golkipera z mistrzostw w Katarze w 2022 roku, gdzie w fazie grupowej w wielkim stylu obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.
To nie koniec powtórek. Dawne kolonie szykują się do walki
Terminarz tegorocznego czempionatu ułożył się w tak niebywały sposób, że w fazie grupowej dojdzie do jeszcze jednego powtórzenia historycznego meczu otwarcia. Już 16 czerwca na murawę wybiegną reprezentacje Francji oraz Senegalu. Te same drużyny inaugurowały mistrzostwa w 2002 roku w Korei i Japonii, co zakończyło się jedną z największych sensacji w historii futbolu – wygraną Afrykańczyków 1:0 i późniejszym odpadnięciem „Trójkolorowych” bez zdobytej bramki.
Tabela: Zestawienie historycznych powtórek meczów otwarcia na MŚ
|Zestawienie drużyn
|Pierwotny mecz otwarcia (rok i wynik)
|Mecz w obecnym turnieju
|Podtekst i ciekawostka historyczna
|Meksyk vs RPA
|2010 r. (Remis 1:1)
|Dziś, godz. 21:00
|Meksykański asystent trenera, Rafael Marquez, strzelił gola w meczu z 2010 roku. Meksyk inauguruje mundial po raz szósty.
|Francja vs Senegal
|2002 r. (Wygrana Senegalu 1:0)
|16 czerwca
|Senegal to była francuska kolonia. Obecnie podopieczni Pape Thiawa to potęga Afryki, a ich wygrana nie będzie już sensacją.
Rywalizacja Francuzów z Senegalczykami od lat budzi olbrzymie emocje społeczne i polityczne. Ze względu na kolonialną przeszłość oraz fakt, że większość reprezentantów Senegalu na co dzień szlifuje formę w klubach francuskiej Ligue 1, mobilizacja w obozie afrykańskim jest tradycyjnie na najwyższym możliwym poziomie. Choć Senegal formalnie stracił niedawno tytuł mistrza Afryki po skandalu w finale z Marokiem, eksperci ostrzegają, że ekipa z Dakaru ma potencjał, by ponownie rzucić na kolana europejskich potentatów.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.