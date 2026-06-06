Wielkie podwyżki od 1 lipca. Wynagrodzenia wzrosną nawet o kilkaset złotych
Od 1 lipca 2026 roku tysiące pracowników ochrony zdrowia otrzymają ustawowe podwyżki wynagrodzeń. Zmiany obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W przypadku części medyków minimalna pensja zasadnicza wzrośnie do co najmniej 8458 zł brutto, a najlepiej wynagradzane grupy przekroczą poziom 12,9 tys. zł miesięcznie. Wszystko dzięki corocznej waloryzacji zapisanej w przepisach.
Co najmniej 8458 zł od lipca. Ta grupa zawodowa dostanie ustawową podwyżkę
Od 1 lipca 2026 roku pracownicy ochrony zdrowia otrzymają nowe minimalne wynagrodzenia zasadnicze. Podwyżki wynikają z ustawowego mechanizmu, który co roku aktualizuje stawki na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla części medyków oznacza to gwarantowaną pensję zasadniczą na poziomie co najmniej 8458 zł brutto, a najlepiej wynagradzane grupy przekroczą próg 12,9 tys. zł brutto.
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca
Wynagrodzenia w ochronie zdrowia nie rosną wyłącznie na podstawie decyzji dyrektorów szpitali czy negocjacji z pracodawcą. W przypadku wielu pracowników medycznych działa specjalny ustawowy mechanizm, który określa najniższe wynagrodzenie zasadnicze.
Podstawą obliczeń jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Dla podwyżek od 1 lipca 2026 roku kluczowa jest kwota 8903,56 zł, podana dla 2025 roku. To od niej liczone są ustawowe współczynniki pracy dla poszczególnych grup zawodowych.
Kto dostanie co najmniej 8458 zł brutto?
Kwota 8458,38 zł brutto dotyczy m.in. lekarzy stażystów. To najniższe wynagrodzenie zasadnicze, a więc sama podstawa pensji. Nie obejmuje dodatków, dyżurów, premii, dodatku stażowego ani innych składników wynagrodzenia.
W praktyce ostateczny przelew może być wyższy, jeśli pracownik wykonuje dyżury, pracuje w godzinach nocnych albo ma prawo do innych dodatków.
Nowe minimalne stawki od lipca 2026
|Grupa zawodowa
|Najniższe wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026
|Lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją
|12 910,16 zł brutto
|Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz pielęgniarki lub położne z tytułem magistra i specjalizacją
|11 485,59 zł brutto
|Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz pielęgniarki lub położne z tytułem magistra bez specjalizacji
|9081,63 zł brutto
|Lekarze stażyści
|8458,38 zł brutto
|Pozostali medycy ze średnim wykształceniem
|8369,35 zł brutto
|Opiekunowie medyczni
|7657,06 zł brutto
Stawki wynikają z ustawowych współczynników przypisanych do poszczególnych grup zawodowych. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy i wymagane kwalifikacje.
To nie jest zwykła płaca minimalna
Warto podkreślić, że wskazane kwoty nie są powszechną płacą minimalną obowiązującą wszystkich pracowników w Polsce. To odrębny mechanizm dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Od 2026 roku ogólna płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, natomiast minimalne wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia są ustalane według osobnej ustawy i zależą od kwalifikacji oraz stanowiska.
Dlaczego podwyżki są automatyczne?
System został wprowadzony po to, aby wynagrodzenia w ochronie zdrowia rosły w sposób przewidywalny i nie wymagały corocznych, indywidualnych negocjacji. Mechanizm ma także ograniczać odpływ specjalistów z publicznego systemu i chronić pracowników przed spadkiem realnej wartości pensji.
Ochrona zdrowia od lat zmaga się z brakami kadrowymi. Dotyczy to lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych. Stałe podnoszenie ustawowych minimów ma być jednym ze sposobów stabilizacji zatrudnienia.
Nie każdy dostanie tyle samo
Różnice między grupami zawodowymi są duże, bo ustawa wiąże wynagrodzenie z kwalifikacjami wymaganymi na danym stanowisku. Najwyższe minimum obejmuje lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją, a niższe stawki dotyczą m.in. stażystów oraz osób z niższymi kwalifikacjami formalnymi.
Ważne jest również to, że chodzi o pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W konkretnych placówkach rzeczywiste zarobki mogą być wyższe, jeżeli regulaminy wynagradzania, dodatki lub dyżury przewidują dodatkowe składniki.
Warszawa: podwyżki odczują duże szpitale i przychodnie
W Warszawie zmiana może być szczególnie widoczna, bo stolica skupia wiele szpitali klinicznych, instytutów badawczych i dużych publicznych placówek ochrony zdrowia. To oznacza większą liczbę pracowników objętych ustawową siatką wynagrodzeń.
Dla pacjentów podwyżki mogą mieć pośrednie znaczenie. Lepsze warunki płacowe mają pomagać w zatrzymaniu personelu w publicznych placówkach, choć same w sobie nie rozwiązują wszystkich problemów systemu.
Co to oznacza dla Ciebie?
– od 1 lipca 2026 roku wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia;
– lekarze stażyści otrzymają co najmniej 8458,38 zł brutto podstawy;
– lekarze i dentyści ze specjalizacją mają mieć minimum 12 910,16 zł brutto;
– wskazane kwoty to wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatków i dyżurów;
– podwyżki wynikają z ustawy, a nie z indywidualnej decyzji pracodawcy;
– mechanizm obejmuje pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Dla tysięcy osób pracujących w ochronie zdrowia lipiec oznacza więc wyższe ustawowe minimum. Dla szpitali i przychodni to z kolei kolejne wyzwanie finansowe, które trzeba będzie uwzględnić w budżetach placówek.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.