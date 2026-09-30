Wielkie promocje od czwartku w Lidlu. 1+1 gratis, ceny w dół nawet o 57 proc. i 12 piw w cenie 6
Lidl rozpoczyna październik z mocnym zestawem promocji. Od czwartku, 1 października, klienci będą mogli skorzystać m.in. z akcji 1+1 gratis, dużych obniżek na mięso, owoce i nabiał. Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy piwa w puszkach – przy zakupie 12 sztuk klient zapłaci jak za 6. Część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nowa oferta pojawia się w momencie, gdy Lidl został oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Sieć wykorzystuje tę okazję do uruchomienia szeregu promocji, które rozpoczną się w czwartek 1 października.
Niektóre z nich potrwają tylko do soboty, 3 października.
Olej Kujawski 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na olej rzepakowy Kujawski 1 l.
Od czwartku do soboty obowiązuje akcja:
1+1 gratis.
Promocja wymaga aktywowania kuponu i zeskanowania aplikacji Lidl Plus. Oznacza to, że przy spełnieniu warunków akcji klient może zabrać dwa opakowania, płacąc za jedno.
Awokado Hass również 1+1 gratis
Podobną promocję przygotowano na awokado Hass. Tutaj również obowiązuje mechanizm 1+1 gratis.
Oferta jest dostępna od 1 do 3 października i wymaga aktywowania kuponu w aplikacji.
Banany aż 57 proc. taniej
Dużą przeceną objęto także banany sprzedawane luzem. Cena promocyjna wyniesie zaledwie:
2,99 zł za kilogram.
Na materiale Lidla wskazano obniżkę o 57 proc. względem ceny przed promocją wynoszącej 6,99 zł/kg. Oferta obowiązuje od czwartku do soboty i jest związana z Lidl Plus.
Mięso mocno przecenione
Od czwartku w dół pójdą również ceny wybranych produktów mięsnych.
Rzeźnik karkówka wieprzowa bez kości będzie kosztowała 20,99 zł/kg.
Rzeźnik Indyk filet z piersi XXL zostanie przeceniony aż o 41 proc. – do 19,99 zł/kg. Oferta na filet z indyka obowiązuje tylko w czwartek, 1 października, i wymaga aktywowania kuponu.
Z kolei Rzeźnik łopatka wieprzowa XXL będzie dostępna za 11,99 zł/kg, czyli o 35 proc. taniej.
Masło za 2,49 zł
Bardzo mocno wygląda również promocja na masło ekstra 83% Pilos, 200 g.
Od czwartku do soboty przy zakupie trzech opakowań cena jednej kostki wyniesie:
2,49 zł.
Lidl informuje o 50-procentowej obniżce względem ceny przed promocją wynoszącej 4,99 zł. Także w tym przypadku potrzebny jest Lidl Plus.
Złota Nioska – 30 jaj za 20,99 zł
W ofercie znajdzie się również duże opakowanie jaj. Złota Nioska – 30 polskich świeżych jaj ściółkowych w rozmiarze M będzie kosztować 20,99 zł za opakowanie.
To daje około 70 groszy za jedno jajko.
12 piw w cenie 6
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert Lidl zostawił na osobną akcję.
Od piątku 2 października do soboty 3 października wszystkie piwa w puszkach zostaną objęte promocją:
12 w cenie 6
Z materiału promocyjnego wynika, że szczegóły akcji dostępne są na stronie 6 gazetki. Przed zakupem warto więc sprawdzić jej dokładne warunki, w tym ewentualne limity i zasady naliczania rabatu.
Promocje ruszają już w czwartek
Najważniejsza data to 1 października. Właśnie wtedy rozpoczyna się większość pokazanych promocji. Część potrwa do soboty, ale niektóre – jak mocno przeceniony filet z piersi indyka – przewidziano tylko na jeden dzień.
W przypadku ofert wymagających Lidl Plus trzeba pamiętać o aktywacji odpowiedniego kuponu przed zeskanowaniem aplikacji przy kasie.
Początek października zapowiada się więc w Lidlu wyjątkowo intensywnie: 1+1 gratis na olej i awokado, banany za 2,99 zł/kg, masło za 2,49 zł przy zakupie trzech sztuk, duże przeceny mięsa, a od piątku także 12 piw w cenie 6.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.