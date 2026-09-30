Wielkie rabaty w Biedronce na Dzień Chłopaka. Drugi produkt za zaledwie 5 zł
Biedronka przygotowała specjalną promocję z okazji Dnia Chłopaka. Wody perfumowane Made in Lab o pojemności 100 ml można kupić w akcji, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 5 zł. Oferta trwa tylko do 3 października, a klienci mogą dowolnie mieszać dostępne warianty.
Dzień Chłopaka przypada 30 września, a sieć wykorzystała tę okazję do przygotowania promocji na produkty, które mogą sprawdzić się jako prezent.
Druga woda perfumowana za 5 zł
Promocją objęte są wody perfumowane Made in Lab o pojemności 100 ml.
Mechanizm akcji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 5 zł.
Co ważne, Biedronka informuje, że produkty można „mieszać dowolnie”. Nie trzeba więc wybierać dwóch takich samych zapachów.
Jest limit i ważny warunek
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Sieć wprowadziła również dzienny limit: maksymalnie 4 produkty, w tym maksymalnie dwa za 5 zł, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jednego dnia można skorzystać z mechanizmu promocji dwukrotnie.
Promocja nie kończy się wraz z Dniem Chłopaka
Choć Biedronka reklamuje ofertę hasłem związanym z Dniem Chłopaka, klienci mają nieco więcej czasu na zakupy.
Promocja obowiązuje od 28 września do 3 października. Osoby, które nie zdążą więc po prezent dokładnie 30 września, nadal będą mogły skorzystać z rabatu w kolejnych dniach.
To jedna z mocniejszych prezentowych ofert Biedronki na koniec września: kupując dwie wody perfumowane Made in Lab, za drugi, tańszy produkt klient zapłaci tylko 5 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.