Wielkie rabaty w Biedronce na Dzień Chłopaka. Drugi produkt za zaledwie 5 zł

30 września 2026 18:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała specjalną promocję z okazji Dnia Chłopaka. Wody perfumowane Made in Lab o pojemności 100 ml można kupić w akcji, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 5 zł. Oferta trwa tylko do 3 października, a klienci mogą dowolnie mieszać dostępne warianty.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Dzień Chłopaka przypada 30 września, a sieć wykorzystała tę okazję do przygotowania promocji na produkty, które mogą sprawdzić się jako prezent.

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Druga woda perfumowana za 5 zł

Promocją objęte są wody perfumowane Made in Lab o pojemności 100 ml.

Mechanizm akcji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 5 zł.

Co ważne, Biedronka informuje, że produkty można „mieszać dowolnie”. Nie trzeba więc wybierać dwóch takich samych zapachów.

Jest limit i ważny warunek

Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.

Sieć wprowadziła również dzienny limit: maksymalnie 4 produkty, w tym maksymalnie dwa za 5 zł, na jedną kartę Moja Biedronka.

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Oznacza to, że jednego dnia można skorzystać z mechanizmu promocji dwukrotnie.

Promocja nie kończy się wraz z Dniem Chłopaka

Choć Biedronka reklamuje ofertę hasłem związanym z Dniem Chłopaka, klienci mają nieco więcej czasu na zakupy.

Promocja obowiązuje od 28 września do 3 października. Osoby, które nie zdążą więc po prezent dokładnie 30 września, nadal będą mogły skorzystać z rabatu w kolejnych dniach.

To jedna z mocniejszych prezentowych ofert Biedronki na koniec września: kupując dwie wody perfumowane Made in Lab, za drugi, tańszy produkt klient zapłaci tylko 5 zł.

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