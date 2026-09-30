W czwartek rano ruszy wielka promocja w Aldi. Te produkty polecą z półek, ceny w dół nawet o 50 proc.

30 września 2026 19:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

ALDI mocno rozpoczyna październik. Już w czwartek, 1 października, ruszy nowa fala promocji na produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Banany będą o połowę tańsze, cena masła spadnie do 3,49 zł, a łopatkę wieprzową będzie można kupić za 7,99 zł za kilogram. Promocje potrwają tylko do soboty, 3 października.

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Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

Początek miesiąca przyniesie sporą rywalizację największych sieci handlowych. Swoje oferty przygotowały Biedronka i Lidl, ale ALDI również wchodzi do gry z bardzo dużymi obniżkami.

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Wśród przecenionych artykułów znalazły się przede wszystkim podstawowe produkty spożywcze: owoce, masło, mięso, sery i wędliny.

Banany o połowę taniej

Jedną z najmocniejszych promocji przygotowano na banany. Od czwartku będzie można kupić je za:

3,49 zł za kilogram

Regularna cena wskazana w ofercie wynosi 6,99 zł/kg. Oznacza to obniżkę aż o 50 proc.

Przy zakupie 2 kg klient zapłaci więc 6,98 zł zamiast 13,98 zł.

Masło Łaciate za 3,49 zł

Kolejna mocna oferta dotyczy produktu, którego cena jest szczególnie uważnie obserwowana przez klientów.

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Masło ekstra Łaciate 200 g zostanie przecenione z 5,99 zł do:

3,49 zł za kostkę

To 41 proc. taniej.

Przy większych zakupach różnica robi się znacząca. Cztery kostki w cenie promocyjnej kosztują 13,96 zł, podczas gdy przy cenie 5,99 zł byłoby to 23,96 zł.

Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg

Duża obniżka pojawi się również na stoisku mięsnym.

Łopatka wieprzowa będzie kosztowała 7,99 zł za kilogram. Cena przed promocją wynosi 13,49 zł/kg.

ALDI obniża ją więc o około 40 proc.

To jedna z tych ofert, które mogą zainteresować osoby kupujące mięso na kilka obiadów albo przygotowujące większe porcje do zamrożenia.

Hochland niemal o połowę taniej

Na liście przecen znalazł się również serek Hochland 150 g.

Cena spada z 6,49 zł do 3,49 zł, czyli o około 46 proc.

Promocja obejmuje jeden z produktów, które łatwo kupić na zapas, dlatego przy dużym zainteresowaniu poszczególne warianty smakowe mogą być szczególnie popularne.

Parówki Dolina Dobra za 4,99 zł

Kolejna przecena dotyczy parówek Dolina Dobra 200 g. W czasie promocji opakowanie będzie kosztowało 4,99 zł zamiast 7,99 zł.

To obniżka o około 37 proc.

Awokado także w promocji

W aktualnej ofercie ALDI znajduje się również awokado za 3,99 zł za sztukę zamiast 5,99 zł. To około 33 proc. mniej.

Oferta na awokado również obowiązuje do 3 października.

Promocje tylko przez trzy dni

Najważniejszy jest termin. Nowa fala promocji rozpocznie się w czwartek, 1 października, i potrwa do soboty, 3 października.

Wśród najmocniejszych ofert znalazły się więc:

  • banany – 3,49 zł/kg, 50 proc. taniej,
  • masło Łaciate 200 g – 3,49 zł, 41 proc. taniej,
  • łopatka wieprzowa – 7,99 zł/kg, około 40 proc. taniej,
  • serek Hochland 150 g – 3,49 zł, około 46 proc. taniej,
  • parówki Dolina Dobra 200 g – 4,99 zł, około 37 proc. taniej.

Promocje ruszają już w czwartek rano. Przy tak dużych przecenach na podstawowe produkty spożywcze część klientów może zdecydować się na większe zakupy, dlatego dostępność poszczególnych artykułów będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.

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