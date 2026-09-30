W czwartek rano ruszy wielka promocja w Aldi. Te produkty polecą z półek, ceny w dół nawet o 50 proc.
ALDI mocno rozpoczyna październik. Już w czwartek, 1 października, ruszy nowa fala promocji na produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Banany będą o połowę tańsze, cena masła spadnie do 3,49 zł, a łopatkę wieprzową będzie można kupić za 7,99 zł za kilogram. Promocje potrwają tylko do soboty, 3 października.
Początek miesiąca przyniesie sporą rywalizację największych sieci handlowych. Swoje oferty przygotowały Biedronka i Lidl, ale ALDI również wchodzi do gry z bardzo dużymi obniżkami.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się przede wszystkim podstawowe produkty spożywcze: owoce, masło, mięso, sery i wędliny.
Banany o połowę taniej
Jedną z najmocniejszych promocji przygotowano na banany. Od czwartku będzie można kupić je za:
3,49 zł za kilogram
Regularna cena wskazana w ofercie wynosi 6,99 zł/kg. Oznacza to obniżkę aż o 50 proc.
Przy zakupie 2 kg klient zapłaci więc 6,98 zł zamiast 13,98 zł.
Masło Łaciate za 3,49 zł
Kolejna mocna oferta dotyczy produktu, którego cena jest szczególnie uważnie obserwowana przez klientów.
Masło ekstra Łaciate 200 g zostanie przecenione z 5,99 zł do:
3,49 zł za kostkę
To 41 proc. taniej.
Przy większych zakupach różnica robi się znacząca. Cztery kostki w cenie promocyjnej kosztują 13,96 zł, podczas gdy przy cenie 5,99 zł byłoby to 23,96 zł.
Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg
Duża obniżka pojawi się również na stoisku mięsnym.
Łopatka wieprzowa będzie kosztowała 7,99 zł za kilogram. Cena przed promocją wynosi 13,49 zł/kg.
ALDI obniża ją więc o około 40 proc.
To jedna z tych ofert, które mogą zainteresować osoby kupujące mięso na kilka obiadów albo przygotowujące większe porcje do zamrożenia.
Hochland niemal o połowę taniej
Na liście przecen znalazł się również serek Hochland 150 g.
Cena spada z 6,49 zł do 3,49 zł, czyli o około 46 proc.
Promocja obejmuje jeden z produktów, które łatwo kupić na zapas, dlatego przy dużym zainteresowaniu poszczególne warianty smakowe mogą być szczególnie popularne.
Parówki Dolina Dobra za 4,99 zł
Kolejna przecena dotyczy parówek Dolina Dobra 200 g. W czasie promocji opakowanie będzie kosztowało 4,99 zł zamiast 7,99 zł.
To obniżka o około 37 proc.
Awokado także w promocji
W aktualnej ofercie ALDI znajduje się również awokado za 3,99 zł za sztukę zamiast 5,99 zł. To około 33 proc. mniej.
Oferta na awokado również obowiązuje do 3 października.
Promocje tylko przez trzy dni
Najważniejszy jest termin. Nowa fala promocji rozpocznie się w czwartek, 1 października, i potrwa do soboty, 3 października.
Wśród najmocniejszych ofert znalazły się więc:
- banany – 3,49 zł/kg, 50 proc. taniej,
- masło Łaciate 200 g – 3,49 zł, 41 proc. taniej,
- łopatka wieprzowa – 7,99 zł/kg, około 40 proc. taniej,
- serek Hochland 150 g – 3,49 zł, około 46 proc. taniej,
- parówki Dolina Dobra 200 g – 4,99 zł, około 37 proc. taniej.
Promocje ruszają już w czwartek rano. Przy tak dużych przecenach na podstawowe produkty spożywcze część klientów może zdecydować się na większe zakupy, dlatego dostępność poszczególnych artykułów będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.