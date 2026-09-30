Wielkie promocje wystartowały w Action. Ceny w dół nawet o 33 proc. Tylko teraz można kupić je taniej
Action wystartował z kolejną dużą serią promocji tygodnia. Przeceniono produkty dla domu, dzieci i zwierząt. Niektóre ceny spadły o ponad 30 proc. Wśród ofert znalazły się m.in. saszetki dla kotów, piżamy, zestawy kreatywne oraz kosze na pranie popularnej marki Curver.
Sieć ponownie postawiła na bardzo różnorodną ofertę. Dzięki temu wśród promocji są zarówno produkty kosztujące mniej niż 10 zł, jak i większe artykuły do wyposażenia domu.
50 saszetek dla kotów za 29,90 zł
Właścicieli kotów może zainteresować duże opakowanie saszetek Purrfections Kurczak i Łosoś.
Zestaw zawiera aż 50 sztuk, a jego promocyjna cena wynosi 29,90 zł, czyli około 60 groszy za jedną saszetkę.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 34,90 zł. Action informuje więc o 14-procentowej przecenie.
Zestaw do robienia kolczyków aż 33 proc. taniej
Jeszcze większą obniżką objęto kreatywny zestaw Crafts & Co do samodzielnego wykonywania kolczyków.
Teraz można go kupić za zaledwie 7,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 11,95 zł.
Oznacza to przecenę aż o 33 proc.
Piżamy za 24,95 zł
W aktualnych promocjach znalazły się również piżamy dostępne w różnych wariantach i rozmiarach 98–128.
Cena promocyjna to 24,95 zł. Wcześniejsza najniższa cena z 30 dni wynosiła 34,49 zł, dlatego obniżka sięga 27 proc.
Curver mocno przeceniony
Promocje objęły również produkty znanej marki Curver.
Duży kosz na pranie Curver o pojemności 57 litrów kosztuje teraz 49,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 69,95 zł. To 28 proc. taniej.
Mniejszy, 40-litrowy kosz na pranie Curver został przeceniony do 27,95 zł. Najniższa wcześniejsza cena wynosiła 34,95 zł, co oznacza obniżkę o 20 proc.
Walizka z organizerami za 49,90 zł
Majsterkowiczów może zainteresować walizka Werckmann z pojemnikami-organizerami, dostępna w różnych wariantach.
Jej aktualna cena wynosi 49,90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 64,90 zł, a więc produkt jest teraz 23 proc. tańszy.
Action wystartował z nową falą przecen
Aktualne „Promocje tygodnia” obejmują więc bardzo różne kategorie. Największa widoczna obniżka sięga 33 proc., ale w kilku przypadkach przeceny przekraczają 20 proc.
Wśród wyróżniających się ofert są 50 saszetek dla kotów za 29,90 zł, zestaw kreatywny za 7,95 zł, piżamy za 24,95 zł, kosze Curver od 27,95 zł oraz organizer Werckmann za 49,90 zł.
Jak zwykle w przypadku Action warto pamiętać, że dostępność konkretnych produktów i wariantów może zależeć od danego sklepu, a szczególnie popularne artykuły mogą zostać wykupione wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.