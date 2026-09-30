Ogromna promocja zacznie się w czwartek w Biedronce. Cena spada aż o 60 procent

30 września 2026 18:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała bardzo mocną promocję na początek października. Od czwartku, 1 października, polskie pomidory malinowe będzie można kupić aż 60 proc. taniej. Cena spadnie z 14,99 zł do zaledwie 5,99 zł za kilogram. Oferta potrwa tylko trzy dni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pomidory malinowe należą do produktów, których ceny potrafią mocno zmieniać się w ciągu roku. Tym razem Biedronka zdecydowała się na znaczącą obniżkę i reklamuje produkt jako 60 proc. tańszy.

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Promocją objęty będzie polski pomidor malinowy układany, sprzedawany na wagę.

Od 1 do 3 października cena wyniesie:

5,99 zł za kilogram, czyli około 60 groszy za 100 gramów.

Cena przed obniżką wskazana przez sieć to 14,99 zł/kg. Tyle samo ma wynosić cena po zakończeniu promocji.

Oznacza to różnicę aż 9 zł na każdym kilogramie.

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Skala przeceny jest szczególnie widoczna przy zakupie kilku kilogramów. Przy cenach podanych przez Biedronkę:

  • 1 kg kosztuje 5,99 zł zamiast 14,99 zł,
  • 2 kg – 11,98 zł zamiast 29,98 zł,
  • 3 kg – 17,97 zł zamiast 44,97 zł.

Przy trzech kilogramach różnica wynosi więc aż 27 zł.

Biedronka odpala promocję w czwartek

Oferta rozpocznie się w czwartek, 1 października, i zgodnie z materiałem promocyjnym potrwa do soboty, 3 października.

To krótka, trzydniowa akcja. Osoby, które regularnie kupują pomidory malinowe, mogą więc szczególnie zainteresować się początkiem października.

Najważniejsze: od czwartku polskie pomidory malinowe w Biedronce będą kosztować 5,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg. Sieć informuje o obniżce aż o 60 proc. Promocja obowiązuje od 1 do 3 października.

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