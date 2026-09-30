Od czwartku wielkie promocje w Lidlu. Napoje w supercenach, a trzeci można dostać niemal za darmo

30 września 2026 19:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczyna październik kolejną falą dużych promocji. Już od czwartku, 1 października, mocno przecenione zostaną popularne napoje. W ofercie znalazły się Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, 7UP oraz napoje Freeway. W przypadku tych ostatnich działa wyjątkowo mocna akcja 2+1 za grosz.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe promocje mogą zainteresować szczególnie osoby, które kupują napoje w większych ilościach. Lidl przygotował zarówno wielopaki w specjalnych cenach, jak i akcję pozwalającą dowolnie mieszać produkty.

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Coca-Cola – czteropak za 27,96 zł

Od czwartku w promocji znajdzie się Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w butelkach 1,5 l.

Przy zakupie czteropaku cena jednej butelki wyniesie 6,99 zł, a za cały zestaw trzeba będzie zapłacić:

27,96 zł

To łącznie 6 litrów napoju.

Pepsi, Mirinda i 7UP – dwupak za 7,98 zł

Jeszcze niższą cenę jednostkową Lidl przygotował na wybrane napoje w butelkach 1 l.

Promocja obejmuje Pepsi, Pepsi Zero, Mirindę oraz 7UP. Przy zakupie dwóch butelek każda kosztuje 3,99 zł.

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Za dwupak klienci zapłacą więc 7,98 zł.

Oferta startuje w czwartek, 1 października.

Pepsi 2 l za 5,99 zł przy zakupie dwóch

Osobna promocja obejmuje większe butelki Pepsi. Przy zakupie dwóch butelek o pojemności 2 l cena jednej wyniesie 5,99 zł.

Za łącznie cztery litry napoju trzeba będzie zapłacić 11,98 zł.

Najmocniejsza akcja: 2+1 za grosz

Szczególnie zwraca uwagę promocja na wszystkie napoje Freeway.

Od czwartku 1 października do soboty 3 października obowiązuje akcja:

2+1 za grosz

Klient wybiera trzy produkty objęte promocją, a najtańszy z nich kosztuje tylko 1 grosz.

Co ważne, napoje można dowolnie mieszać. Promocja obejmuje różne warianty napojów Freeway dostępne w ofercie.

Lidl wprowadził limit 4 opakowań za grosz na jeden paragon. Rabat nie obejmuje wartości kaucji za opakowania.

Lidl mocno zaczyna październik

Nowa akcja startuje już w czwartek, 1 października. W przypadku promocji Freeway klienci mają czas tylko do 3 października.

To kolejna duża fala obniżek przygotowana przez Lidl na początek miesiąca. Coca-Cola w czteropakach, Pepsi i inne popularne napoje w dwupakach oraz wszystkie napoje Freeway w akcji 2+1 za grosz mogą przyciągnąć klientów robiących większe zakupy na weekend.

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