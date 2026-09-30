Od czwartku wielkie promocje w Lidlu. Napoje w supercenach, a trzeci można dostać niemal za darmo
Lidl rozpoczyna październik kolejną falą dużych promocji. Już od czwartku, 1 października, mocno przecenione zostaną popularne napoje. W ofercie znalazły się Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, 7UP oraz napoje Freeway. W przypadku tych ostatnich działa wyjątkowo mocna akcja 2+1 za grosz.
Nowe promocje mogą zainteresować szczególnie osoby, które kupują napoje w większych ilościach. Lidl przygotował zarówno wielopaki w specjalnych cenach, jak i akcję pozwalającą dowolnie mieszać produkty.
Coca-Cola – czteropak za 27,96 zł
Od czwartku w promocji znajdzie się Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w butelkach 1,5 l.
Przy zakupie czteropaku cena jednej butelki wyniesie 6,99 zł, a za cały zestaw trzeba będzie zapłacić:
27,96 zł
To łącznie 6 litrów napoju.
Pepsi, Mirinda i 7UP – dwupak za 7,98 zł
Jeszcze niższą cenę jednostkową Lidl przygotował na wybrane napoje w butelkach 1 l.
Promocja obejmuje Pepsi, Pepsi Zero, Mirindę oraz 7UP. Przy zakupie dwóch butelek każda kosztuje 3,99 zł.
Za dwupak klienci zapłacą więc 7,98 zł.
Oferta startuje w czwartek, 1 października.
Pepsi 2 l za 5,99 zł przy zakupie dwóch
Osobna promocja obejmuje większe butelki Pepsi. Przy zakupie dwóch butelek o pojemności 2 l cena jednej wyniesie 5,99 zł.
Za łącznie cztery litry napoju trzeba będzie zapłacić 11,98 zł.
Najmocniejsza akcja: 2+1 za grosz
Szczególnie zwraca uwagę promocja na wszystkie napoje Freeway.
Od czwartku 1 października do soboty 3 października obowiązuje akcja:
2+1 za grosz
Klient wybiera trzy produkty objęte promocją, a najtańszy z nich kosztuje tylko 1 grosz.
Co ważne, napoje można dowolnie mieszać. Promocja obejmuje różne warianty napojów Freeway dostępne w ofercie.
Lidl wprowadził limit 4 opakowań za grosz na jeden paragon. Rabat nie obejmuje wartości kaucji za opakowania.
Lidl mocno zaczyna październik
Nowa akcja startuje już w czwartek, 1 października. W przypadku promocji Freeway klienci mają czas tylko do 3 października.
To kolejna duża fala obniżek przygotowana przez Lidl na początek miesiąca. Coca-Cola w czteropakach, Pepsi i inne popularne napoje w dwupakach oraz wszystkie napoje Freeway w akcji 2+1 za grosz mogą przyciągnąć klientów robiących większe zakupy na weekend.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.