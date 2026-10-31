Wielkie promocje w ALDI w sobotę! 1+1 gratis, masło i banany o połowę taniej. Tylko do końca dnia
ALDI przygotowało mocne promocje na ostatnią sobotę października. 31 października klienci mogą kupić kawę ziarnistą w ofercie 1+1 gratis, banany za 3,49 zł za kilogram oraz masło za 3,99 zł przy zakupie czterech kostek. To jednak nie wszystko. Sieć przeceniła również mięso, wędliny, owoce i słodycze. Część okazji dostępna jest wyłącznie w sobotę, dlatego warto sprawdzić warunki przed wyjściem na zakupy.
ALDI rusza z wielkimi promocjami. Kawa 1+1 gratis tylko w sobotę
Jedną z najciekawszych sobotnich ofert jest promocja na kawę ziarnistą Eduscho Family.
W sobotę, 31 października, klienci mogą kupić dwa opakowania w cenie jednego. Cena podana w gazetce wynosi 69,99 zł, a drugie opakowanie jest gratis.
To okazja szczególnie dla osób, które regularnie kupują kawę i chcą uzupełnić domowe zapasy.
Promocja obowiązuje tylko jednego dnia, dlatego nie warto odkładać zakupów na kolejny tydzień.
Masło za 3,99 zł. Trzeba kupić cztery kostki
ALDI przygotowało także obniżkę na jeden z podstawowych produktów spożywczych.
Masło polskie extra Mlekovita o gramaturze 200 g kosztuje 3,99 zł za sztukę przy zakupie czterech opakowań.
Cena pojedynczej kostki przed obniżką wynosiła 5,99 zł.
Oznacza to, że kupując cztery kostki, klienci zapłacą 15,96 zł zamiast 23,96 zł. Oszczędność wynosi 8 zł.
Sieć wprowadziła limit czterech sztuk na klienta.
Banany 50 procent taniej. Kilogram za 3,49 zł
Dużą uwagę zwraca również promocja na owoce.
Banany kosztują 3,49 zł za kilogram zamiast 6,99 zł. To obniżka o 50 procent.
W ofercie znalazły się także polskie śliwki w cenie 4,99 zł za kilogram.
To propozycja dla osób, które chcą zrobić zakupy na weekend i jednocześnie ograniczyć wydatki na świeże owoce.
Filety z piersi kurczaka za 14,99 zł. Jest limit zakupowy
ALDI obniżyło również ceny mięsa.
Filety z piersi kurczaka marki Mięsne Specjały dostępne są za 14,99 zł za kilogram.
Oferta obowiązuje od czwartku do soboty, a sieć wprowadziła limit 2,5 kg na klienta.
W promocji znalazł się także kurczak zagrodowy w cenie 16,79 zł za kilogram zamiast 20,99 zł.
Dzięki temu osoby przygotowujące rodzinny obiad mogą skorzystać z obniżek na kilka różnych produktów.
Szynka Sokołów za 8,99 zł. Promocja tylko 31 października
Wśród jednodniowych sobotnich okazji znalazła się szynka konserwowa premium Sokołów.
Opakowanie o gramaturze 455 g kosztuje 8,99 zł. Według gazetki oznacza to obniżkę o 40 procent.
Oferta obowiązuje wyłącznie w sobotę, 31 października.
Tego samego dnia przeceniono również włoską babkę panettone Gourmet Finest Cuisine. Jej cena spadła o 40 procent, do 17,99 zł.
Jajka, ser i kawa Jacobs również w promocji
W aktualnej gazetce znalazły się także oferty na produkty, które często trafiają do codziennych koszyków zakupowych.
Jaja z wolnego wybiegu marki Wesoły Kurnik w rozmiarze L objęto promocją na drugie opakowanie. Drugie kosztuje 6,99 zł, czyli jest tańsze o 46 procent.
Na sery żółte Milsani w plastrach przygotowano rabat 64 procent na drugi, tańszy produkt. Można dowolnie mieszać wybrane warianty.
Kawa rozpuszczalna Jacobs Krönung o gramaturze 200 g kosztuje 27,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed promocją wynosiła 41,99 zł. Obowiązuje limit sześciu opakowań na klienta.
Lista najciekawszych promocji w ALDI na sobotę, 31 października
|Produkt
|Cena lub promocja
|Kawa ziarnista Eduscho Family
|1+1 gratis, cena 69,99 zł
|Masło Mlekovita 200 g
|3,99 zł przy zakupie 4 szt.
|Banany
|3,49 zł/kg
|Polskie śliwki
|4,99 zł/kg
|Filety z piersi kurczaka
|14,99 zł/kg
|Kurczak zagrodowy
|16,79 zł/kg
|Szynka konserwowa Sokołów 455 g
|8,99 zł
|Panettone Gourmet Finest Cuisine
|17,99 zł
|Kawa Jacobs Krönung 200 g
|27,99 zł przy zakupie 2 szt.
|Jaja z wolnego wybiegu L
|Drugie opakowanie za 6,99 zł
|Sery Milsani w plastrach
|Drugi, tańszy produkt 64% taniej
Ostatni dzień promocji. Klienci muszą się pospieszyć
Większość opisanych promocji obowiązuje do soboty, 31 października 2026 roku.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na oferty jednodniowe, takie jak kawa Eduscho 1+1 gratis, szynka Sokołów oraz panettone.
Dostępność produktów może różnić się w poszczególnych sklepach, a część artykułów sprzedawana jest do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy przed Wszystkich Świętych, sobota może być dobrą okazją do uzupełnienia zapasów podstawowych produktów spożywczych.
Największą uwagę przyciągają kawa 1+1 gratis, banany przecenione o połowę oraz masło za 3,99 zł. Warto jednak pamiętać, że część rabatów wymaga zakupu określonej liczby opakowań.
Promocje kończą się 31 października, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia swojego sklepu ALDI.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.