Wielkie wyłączenia prądu w Warszawie i regionie od 30 marca. Mamy listę ulic i godziny [HARMONOGRAM]
Operatorzy sieci dystrybucyjnych zaplanowali w tym tygodniu prace modernizacyjne w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie Mazowsza. Najwięcej wyłączeń przypada na wtorek 31 marca. Poniżej pełne harmonogramy z podziałem na operatora – Stoen Operator (Warszawa), Energa Operator (rejon Płock i okolice) oraz wskazówki, gdzie sprawdzić PGE Dystrybucja.
Warszawa – Stoen Operator
Stoen Operator jest jedynym dystrybutorem energii na terenie Warszawy. Planowane wyłączenia na bieżąco publikuje na portalu awaria.stoen.pl. Poniżej wyłączenia potwierdzone dla okresu 30.03–5.04.2026.
Poniedziałek 30 marca 2026
- 7:30–17:00: ul. Szeligowska 11, 13, 15
Wtorek 31 marca 2026
- 7:00–13:00: ul. Seweryna Goszczynskiego 38, Al. Niepodległości 74A
- 7:00–13:00: ul. Solec 2B
- 7:00–16:00: ul. Grzybowska 50, ul. Icchoka Lejba Pereca 16
- 7:30–17:00: ul. Bruzdowa 20–20A, 22C, 24–26, 32–32M, 35–38, 41, 43, 45–45A, 49, 51, 53–53B; ul. Grabalówki 1A–1E, 3–4A; ul. Marowa 1, 5, 13; ul. Syta 1G–1J, 3–4, 6, 10
- 7:30–17:00: ul. Bruzdowa 32–32Z, 32W/2
- 7:30–17:30: ul. Akacjowa 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Brzozowa 40A, 42, 44, 46; ul. Klonowa 1–12; ul. Sosnowa 9, 11; ul. Szeligowska 6, 8, 17; ul. Czeremchy 1
- 8:00–13:00: ul. Kamykowa 13, 36–36C; ul. Ostródzka 70B, 73–93, 95–95F, 97–101A, 103–104, 107–109, 111B–111C, 119–119A, 89H/1; ul. Piasta Kołodzieja 26, 36–37B, 39–41A, 44–44A; ul. Staropolska 4D, 6, 10, 12–13B, 17
- 8:00–13:00: ul. Modlińska 325–325A, 327, 329, 331A, 333; ul. Pochyła 8; ul. Poetów 17, 19, 21, 23–23A, 25, 27–29, 32–32A; ul. Sprawna 29, 31A, 33–34A, 36–39
- 10:00–17:00: Trakt Lubelski 275
Środa 1 kwietnia 2026
- 7:30–17:00: ul. Brzozowa 18, 23, 27A–28, 32, 34, 48; ul. Szeligowska 3–5, 5B; ul. Czeremchy 2, 4, 6, 12; ul. Franciszki Marii Witkowskiej 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18C
- 8:00–13:00: ul. Zawiślańska 31B–31D, 35–35C
Czwartek 2 kwietnia 2026
- 9:00–13:00: ul. Strzygłowska 39A, 41B
- 9:30–13:30: ul. Karczunkowska 82–82E
Powiat Wołomiński – PGE Dystrybucja
Poniedziałek 30 marca 2026
- 6:00–11:00: Ceranów, Lubiesza
Region Płock i okolice – Energa Operator
Energa Operator obsługuje zachodnią część Mazowsza – okolice Płocka, Gostynina, Ciechanowa i Sierpca. Poniżej wyłączenia ze zweryfikowanego harmonogramu.
Poniedziałek 30 marca 2026
- 8:00–11:00: Łąck, ul. Kwiatowa, Promienna 3–4, Różana 16, Warszawska 63, 65, 67, 67/1, 69, 71, 73, 75, 77
- 8:30–13:30: Słubice, ul. Szkolna 3, 17
- 9:00–13:00: Pobyłkowo Małe (wybrane numery, m.in. 50, 52, 57, 58)
- 9:15–13:15: Płock, ul. Chabrowa 22, 24, 41, 47; ul. Studzienna 9; ul. Wyszogrodzka 73, 81, 84
- 9:30–12:30: Płock, ul. Dobrzyńska 32–46 (parzyste); ul. Juliusza Słowackiego 17, 19; ul. Kredytowa 24, 41, 45; ul. Marii Dąbrowskiej 8–24 (parzyste); ul. Marii Konopnickiej 4, 6
- 11:00–14:00: Nowe Radzikowo 1A, 2, 2A, 8D
Wtorek 31 marca 2026
- 7:45–13:45: Pobyłkowo Małe 55, 55A, 56, 56A
- 8:30–11:30: Czermno 30/A, 51, 51C, 52–55, 58–62, 73, 73/a, 74, 76, 77a, 78–81
- 8:45–10:45: Strupczewo Duże 24, 24A, 24D, 25, 25A, 26, 27, 29, 29A, 30B, 39, 40, 40A, 41
- 9:00–12:00: Stare Radzikowo 27 oraz Stary Boguszyn 23, 23/a, 24–26, 29–32, 32a, 34, 35B, 36–39
- 9:00–13:00: Chruszczewo, ul. Miła 2A, 4
- 10:30–13:30: Helenów 12, 16, 17
- 10:30–13:30: Helenów 14, 15, 20–22
Środa 1 kwietnia 2026
- 7:45–15:45: Pobyłkowo Małe 3, 50K, 54, 54/B, 77F
- 8:00–14:00: Gąski, ul. Leśna, Olchowa 1, Partyzantów 2, Sosnowa 1, 3; Rutki-Marszewice 14
- 8:30–13:00: Świniary 1, 4, 6, 7, 10, 32, 36–40
- 8:30–13:30: Zaborów Nowy 25–31, Zaborów Stary 27
- 8:30–14:00: Janoszyce 13–17
- 8:30–13:30: Wola Brwileńska (całość)
- 9:00–12:00: Podlasie 30
- 9:00–12:00: Kicin 33B
Czwartek 2 kwietnia 2026
- 8:00–14:00: Gąski, ul. Leśna 51, 53, 57, Olchowa 1, Partyzantów 2, Sosnowa 1, 3
Jak sprawdzić PGE Dystrybucja dla całego Mazowsza
PGE Dystrybucja obsługuje rozległą część Mazowsza poza Warszawą – m.in. okolice Garwolina, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Otwocka, Pruszkowa, Siedlec, Legionowa i Wyszkowa. Portal planowanych wyłączeń działa na stronie pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia – należy wybrać oddział Warszawa, a następnie konkretny rejon energetyczny (np. Legionowo, Wołomin, Siedlce, Ostrołęka). Pogotowie energetyczne PGE dla aglomeracji warszawskiej: 22 340 41 00, linia ogólnopolska: 991.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj dzień zanim ekipa wyłączy zasilanie
Większość wyłączeń startuje między 7:00 a 9:30 i trwa do południa lub wczesnego popołudnia – dokładnie w godzinach szczytu dla osób pracujących zdalnie. Jeśli Twój adres jest na liście, naładuj wcześniej telefon, laptopa i powerbanki, zrób zapas wody (jeśli korzystasz z hydroforu) i weź pod uwagę, że prace mogą się przedłużyć ponad planowany czas.
Swój konkretny adres najszybciej sprawdzisz bezpośrednio u operatora: Stoen na portalu awaria.stoen.pl, PGE na pgedystrybucja.pl, Energa na energa-operator.pl. Harmonogramy są aktualizowane na bieżąco – nowe wyłączenia mogą pojawiać się nawet kilka dni przed planowaną datą.
