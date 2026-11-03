Wielkie zmiany PGE. Ważny komunikat dla klientów. Sprawdź to przed przelewem
Miliony Polaków płacą rachunki za energię elektryczną, ale nie wszyscy wiedzą o zmianach wprowadzanych przez PGE. Spółka wdraża nowy system rozliczeniowy, który oznacza nowe numery kont bankowych, inny wygląd faktur i możliwe opóźnienia w ich wystawianiu. Co więcej, nawet opłacony rachunek może przez pewien czas widnieć jako niezapłacony. Zmiany dotyczą również odbiorców obsługiwanych przez warszawski oddział.
PGE przekazała ważne informacje dla swoich klientów. Chodzi o sposób rozliczania energii elektrycznej i dokonywania płatności.
Operator wdraża nowy system, który ma usprawnić obsługę odbiorców i sprawić, że faktury będą bardziej przejrzyste.
Jednak zanim wszystko zacznie działać zgodnie z założeniami, część klientów może napotkać utrudnienia.
Najważniejsza zmiana dotyczy indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy wpłacać pieniądze za prąd.
PGE zmienia numery kont bankowych. Sprawdź fakturę
Klienci objęci nowym systemem otrzymują nowe indywidualne numery rachunków bankowych do opłacania faktur za energię elektryczną.
Oznacza to, że numer konta wskazany na najnowszym rachunku może różnić się od tego, którego używaliśmy przez ostatnie lata.
To szczególnie ważna informacja dla osób, które mają zapisane dane odbiorcy przelewu w bankowości elektronicznej.
Wiele gospodarstw domowych opłaca rachunki, korzystając z gotowych szablonów płatności.
Przed wykonaniem kolejnego przelewu warto porównać zapisany numer rachunku z numerem widocznym na aktualnej fakturze.
Nowe dane można również sprawdzić po zalogowaniu do PGE eBOK lub aplikacji Moje PGE.
Zapłaciłeś na stary numer konta? PGE wyjaśnia, co stanie się z pieniędzmi
Zmiana numerów rachunków może wywoływać obawy.
Co się stanie, jeśli ktoś przez przyzwyczajenie zapłaci rachunek na dotychczasowy numer konta?
PGE zapewnia, że takie wpłaty będą automatycznie przeksięgowywane na właściwy rachunek.
Nie oznacza to więc, że klient musi ponownie zapłacić tylko dlatego, że skorzystał ze starego numeru.
Warto jednak zachować potwierdzenie przelewu i sprawdzić, czy płatność została prawidłowo zaksięgowana.
Rachunek opłacony, a w systemie nadal zaległość? To możliwe
To jedna z najbardziej niepokojących sytuacji, na które zwraca uwagę PGE.
Podczas wdrażania nowego systemu mogą pojawiać się przejściowe trudności z aktualizacją salda.
W praktyce oznacza to, że klient opłaci fakturę, pieniądze zostaną przelane, ale w elektronicznym systemie rachunek przez pewien czas może nadal widnieć jako niezapłacony.
Spółka tłumaczy, że takie nieprawidłowości mogą wynikać z procesu przenoszenia danych.
Samo wyświetlanie nieaktualnego salda nie oznacza, że trzeba zapłacić drugi raz.
Najpierw należy sprawdzić historię płatności i zachować potwierdzenie przelewu.
Jeżeli rozbieżność się utrzymuje, warto zgłosić ją operatorowi.
Niektórzy klienci od miesięcy czekają na rachunki
Problemy związane z nowym systemem nie ograniczają się do zmiany wyglądu faktur.
Część klientów zgłaszała również znaczne opóźnienia w otrzymywaniu dokumentów.
We wrześniu PGE informowała, że około 5 proc. klientów objętych migracją do nowego systemu doświadczyło opóźnień w dostarczeniu faktur.
Spółka obsługuje niemal 6 milionów odbiorców, dlatego nawet stosunkowo niewielki odsetek oznacza dużą liczbę gospodarstw domowych.
Niektórzy klienci obawiają się, że po kilku miesiącach bez rachunków otrzymają kilka faktur jednocześnie.
To mogłoby oznaczać konieczność zapłacenia większej kwoty w krótkim czasie.
Kilka rachunków naraz? Można wystąpić o raty
PGE zapewnia, że terminy płatności faktur wystawionych z opóźnieniem są odpowiednio dostosowywane.
Klienci mają otrzymać czas na uregulowanie należności.
Co ważne, jeśli skumulowane rachunki stanowią duże obciążenie dla domowego budżetu, można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty.
Każda taka sytuacja ma być rozpatrywana indywidualnie.
Nie oznacza to automatycznego umorzenia należności ani przyznania rat wszystkim zainteresowanym. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Zmiany również w Warszawie. Kogo dotyczą?
Wdrażanie nowego systemu rozpoczęło się etapami.
Pierwsze zmiany objęły klientów rozliczanych przez oddziały w Rzeszowie i Zamościu oraz część odbiorców w Skarżysku-Kamiennej.
Od maja 2026 roku system jest wdrażany również w oddziałach w Białymstoku, Warszawie i Lublinie.
Oznacza to, że zmiany dotyczą także części mieszkańców Warszawy i Mazowsza korzystających z usług PGE.
Nie każdy mieszkaniec stolicy jest jednak klientem tej spółki. Osoby rozliczające się z innymi sprzedawcami energii powinny kierować się informacjami otrzymywanymi od własnego dostawcy.
PGE ostrzega przed oszustami. Nie klikaj w takie SMS-y
Zmiany w systemie płatności mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.
Oszuści często wysyłają wiadomości sugerujące, że klient ma zaległy rachunek, grozi mu odłączenie prądu albo musi natychmiast zapłacić niewielką kwotę.
W treści pojawia się link prowadzący do fałszywej strony płatności.
PGE przypomina, że nie wysyła SMS-ów zawierających linki do płatności.
Dlatego jeśli otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie numeru konta i prośbą o kliknięcie w link, zachowaj szczególną ostrożność.
Nie podawaj danych logowania do banku ani numeru karty na stronie otwartej z podejrzanej wiadomości.
Prawidłowe dane do przelewu sprawdzaj bezpośrednio na fakturze lub w oficjalnych kanałach obsługi PGE.
Czy rachunki za prąd wzrosną przez zmianę systemu?
PGE podkreśla, że samo wdrożenie nowego systemu nie zmienia cen energii ani warunków obowiązujących umów.
Nowy wygląd faktury czy numer konta nie oznaczają więc automatycznej podwyżki.
Nie wyklucza to innych zmian cen wynikających z taryf, umów czy przepisów, ale nie są one skutkiem samej migracji systemu rozliczeniowego.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób trzy rzeczy przed kolejną płatnością
Przede wszystkim sprawdź numer konta na najnowszej fakturze i porównaj go z zapisanym odbiorcą przelewu.
Po dokonaniu płatności zachowaj jej potwierdzenie, szczególnie jeśli saldo w aplikacji nie zostanie od razu zaktualizowane.
Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymujesz rachunków, skontaktuj się z PGE, aby wyjaśnić sytuację i uniknąć nagromadzenia płatności.
Najważniejsze: nie płać drugi raz tylko dlatego, że system pokazuje zaległość. Najpierw sprawdź, czy poprzedni przelew został prawidłowo wykonany.
PGE zapewnia, że utrudnienia mają charakter przejściowy, a celem zmian jest usprawnienie obsługi klientów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.