Wsypuję szczyptę do porannej kawy. Pachnie jak w najlepszej kawiarni, a cukier staje się zbędny
Wystarczy jedna niewielka szczypta, żeby zwykła poranna kawa nabrała zupełnie innego charakteru. Jej zapach staje się intensywny, lekko słodki i korzenny, a smak przypomina napoje serwowane w orientalnych kawiarniach. Nie potrzeba drogich syropów ani specjalnych dodatków. Sekret tkwi w przyprawie, którą można kupić w niemal każdym supermarkecie.
Dla milionów Polaków dzień zaczyna się od filiżanki kawy. Jedni piją ją czarną, inni dodają mleko, cukier lub słodkie syropy smakowe.
Tymczasem istnieje prosty sposób, żeby nadać kawie wyjątkowy aromat bez konieczności jej dosładzania.
Wystarczy odrobina kardamonu.
Ta niepozorna przyprawa od wieków wykorzystywana jest w kuchniach Bliskiego Wschodu i Azji. Doskonale komponuje się z kawą, a jej charakterystyczny zapach sprawia, że nawet zwykły napój może smakować zupełnie inaczej.
Jedna szczypta zmienia smak kawy. Dlaczego?
Kardamon ma bardzo charakterystyczny aromat. Łączy w sobie nuty cytrusowe, korzenne, lekko kwiatowe i delikatnie pieprzne.
Niektórzy wyczuwają w nim również subtelną słodycz, chociaż sama przyprawa nie jest słodzikiem.
Właśnie dlatego tak dobrze pasuje do kawy.
Intensywny aromat kardamonu może sprawić, że napój będzie wydawał się bogatszy w smaku. Osoby przyzwyczajone do słodzenia kawy mogą dzięki temu łatwiej ograniczyć dodatek cukru.
Kardamon nie zastępuje cukru pod względem słodkości, ale może sprawić, że kawa bez cukru stanie się znacznie przyjemniejsza.
To szczególnie interesujące rozwiązanie dla osób, które chciałyby stopniowo odzwyczaić się od słodkich napojów.
Kawa z kardamonem. Przepis jest banalnie prosty
Do przygotowania aromatycznej kawy nie potrzeba ekspresu za kilka tysięcy złotych.
Wystarczy ulubiona kawa, gorąca woda i niewielka ilość przyprawy.
Składniki na jedną filiżankę
- 150–200 ml świeżo zaparzonej kawy
- 1 niewielka szczypta mielonego kardamonu, około 1/8 łyżeczki
- Opcjonalnie 30–50 ml mleka lub napoju roślinnego
- Opcjonalnie odrobina cynamonu
Przygotowanie krok po kroku
- Zaparz kawę w ulubiony sposób — w ekspresie, kawiarce lub metodą przelewową.
- Wsyp do filiżanki niewielką szczyptę mielonego kardamonu.
- Wlej gorącą kawę i dokładnie wymieszaj.
- Odczekaj około minutę, aby aromat przyprawy połączył się z napojem.
- Jeśli lubisz łagodniejszy smak, dodaj odrobinę ciepłego mleka.
Gotowe!
Najważniejsze, żeby nie przesadzić z ilością kardamonu. Zbyt duża porcja może nadać kawie gorzkawy, intensywnie korzenny smak.
Na początek najlepiej wykorzystać dosłownie szczyptę.
Jest jeszcze lepszy sposób. Tak robi się kawę na Bliskim Wschodzie
W wielu krajach arabskich kawa z kardamonem jest elementem wielowiekowej tradycji.
Przyprawę dodaje się niekiedy już na etapie przygotowywania napoju, a nie dopiero do gotowej filiżanki.
Dzięki temu olejki aromatyczne stopniowo uwalniają się podczas parzenia.
W domowych warunkach można wykorzystać podobną metodę.
Wystarczy delikatnie rozgnieść jedno zielone ziarenko kardamonu, czyli nasiona wyjęte z zielonej torebki przyprawy, i dodać je do zmielonej kawy przed zaparzeniem.
Można też lekko rozgnieść całą zieloną torebkę kardamonu i umieścić ją w kawie przygotowywanej w tygielku.
Efekt?
Napój zyskuje bardziej naturalny, głęboki aromat, bez konieczności używania gotowych syropów smakowych.
Dlaczego warto ograniczyć cukier w kawie?
Jedna płaska łyżeczka cukru waży około 4–5 gramów i dostarcza mniej więcej 16–20 kilokalorii.
Jeżeli ktoś pije trzy kawy dziennie i do każdej dodaje po dwie łyżeczki cukru, spożywa w ten sposób około 24–30 gramów cukru dziennie.
To około 96–120 dodatkowych kilokalorii.
W skali miesiąca ilość ta może być już znacząca.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczanie spożycia cukrów wolnych do mniej niż 10 proc. dziennej wartości energetycznej diety, a dalsze zmniejszenie do poniżej 5 proc. może przynosić dodatkowe korzyści.
Dlatego ograniczanie cukru dodawanego do napojów jest jednym z prostszych sposobów poprawy codziennych nawyków żywieniowych.
Kardamon może w tym pomóc przede wszystkim dzięki aromatowi, a nie poprzez działanie podobne do słodzika.
Czy kardamon jest zdrowy? Co mówią badania?
Kardamon zawiera naturalne związki aromatyczne, w tym składniki olejków eterycznych, oraz substancje o właściwościach przeciwutleniających badanych w warunkach laboratoryjnych.
Naukowcy analizują również jego potencjalny wpływ na niektóre parametry metaboliczne.
Część niewielkich badań klinicznych dotyczyła między innymi poziomu glukozy, markerów stanu zapalnego i ciśnienia tętniczego.
Wyniki nie są jednak wystarczające, aby uznać kardamon za skuteczny sposób leczenia cukrzycy czy innych chorób.
Co istotne, w badaniach wykorzystywano często znacznie większe ilości przyprawy niż szczypta dodawana do filiżanki kawy.
Nie można więc zakładać, że codzienne picie kawy z kardamonem obniży poziom cukru we krwi.
Najbardziej pewną korzyścią jest możliwość nadania napojowi intensywnego smaku bez dodawania cukru.
Kardamon czy cynamon? Która przyprawa lepiej pasuje do kawy?
Obie przyprawy świetnie komponują się z kawą, ale dają zupełnie inny efekt.
Cynamon jest ciepły, słodkawy i kojarzy się z domowymi wypiekami.
Kardamon ma bardziej wyrazisty, świeży i lekko cytrusowy aromat.
Jeśli lubisz kawę przypominającą szarlotkę lub piernik, prawdopodobnie bardziej przypadnie Ci do gustu cynamon.
Jeśli natomiast szukasz czegoś nietypowego, przypominającego napoje z orientalnych kawiarni, warto wypróbować kardamon.
Można również połączyć obie przyprawy, dodając po niewielkiej szczypcie każdej z nich.
Jeden błąd może zepsuć całą filiżankę
Najczęstszym błędem jest dodawanie zbyt dużej ilości kardamonu.
Przyprawa ma bardzo intensywny aromat i łatwo może zdominować smak kawy.
Nie warto zaczynać od całej łyżeczki.
Najlepiej wsypać około 1/8 łyżeczki, spróbować napoju i dopiero później dostosować proporcje do własnych upodobań.
Ważna jest również świeżość przyprawy.
Kardamon mielony stopniowo traci aromat, dlatego najlepiej przechowywać go w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od światła i wilgoci.
Jeszcze bardziej intensywny zapach można uzyskać, rozgniatając nasiona bezpośrednio przed przygotowaniem kawy.
Ile kosztuje kawa z kardamonem?
Nie trzeba kupować drogich mieszanek ani specjalnych syropów.
Mielony kardamon jest dostępny w sklepach spożywczych i marketach, zwykle w niewielkich opakowaniach.
Ponieważ do jednej filiżanki wystarczy szczypta, nawet mała paczka może wystarczyć na wiele porcji.
To prosty sposób na urozmaicenie codziennej kawy bez dużych wydatków.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli codziennie pijesz kawę z cukrem i chcesz stopniowo ograniczyć jego ilość, spróbuj dodać odrobinę kardamonu.
Nie musisz od razu całkowicie rezygnować ze słodzenia.
Możesz zacząć od zmniejszenia ilości cukru o pół łyżeczki i wzbogacenia napoju aromatyczną przyprawą.
Z czasem być może okaże się, że kawa bez dodatku cukru smakuje równie dobrze.
Jedna szczypta, kilka sekund przygotowania i zupełnie nowy aromat porannej kawy. Czasem najprostsze kuchenne triki okazują się najlepsze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.