Właściciel uwielbianej przez Polaków marki ogłasza rewolucję. Pracę straci kilkaset osób

Koncern Danish Crown, który od kilkunastu lat kontroluje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek spożywczych Sokołów, ogłosił plan radykalnych zmian strukturalnych. Zapowiadana „poważna transformacja” pociągnie za sobą masową likwidację miejsc pracy oraz całkowite przemodelowanie zarządzania międzynarodową grupą.

Ujednolicenie grupy zamiast niezależnych spółek Duński potentat spożywczy dąży do zdecydowanej poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na wymagającym, globalnym rynku. Droga do tego celu ma prowadzić przez drastyczne uproszczenie struktury organizacyjnej oraz ściślejsze zintegrowanie ze sobą poszczególnych podmiotów wchodzących w skład holdingu. Do tej pory jednostki biznesowe należące do koncernu cieszyły się dużą autonomią i działały w zasadzie jako niezależne przedsiębiorstwa, co ma odejść w przeszłość. Newralgicznym założeniem jest upodobnienie modelu operacyjnego do standardów innych międzynarodowych graczy w tej branży. „Musimy fundamentalnie znormalizować Danish Crown, abyśmy upodobnili się do innych międzynarodowych firm w naszej branży. Obecnie nasze jednostki biznesowe działają w dużej mierze jako niezależne firmy. Zmieniamy to, zbliżając nasze przedsiębiorstwa do siebie. Musimy działać jako jedna, w pełni zintegrowana grupa w różnych obszarach biznesowych i krajach” – poinformował w oficjalnym oświadczeniu Niels Ulrich Duedahl, prezes grupy Danish Crown.

Redukcja etatów. Kto ucierpi najbardziej w wyniku cięć? Wdrażana reforma administracyjna przyniesie bolesne konsekwencje kadrowe. Koncern zakłada konieczność likwidacji 800 miejsc pracy w okresie najbliższych dwóch do trzech lat. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, redukcje nie uderzą w pracowników linii produkcyjnych, lecz dotkną przede wszystkim kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla oraz pracowników umysłowych. Wynika to bezpośrednio z faktu, że dotychczasowe funkcje centralne grupy zostaną skonsolidowane i przeniesione w ramy konkretnych jednostek biznesowych. Efektem tych działań będzie znaczne spłaszczenie struktury zarządzania oraz likwidacja zbędnych szczebli decyzyjnych.

Kluczowe parametry i cele finansowe restrukturyzacji Danish Crown Głównym motorem napędowym zmian jest konieczność znalezienia ogromnych oszczędności finansowych i optymalizacja procesów biznesowych. Tabela: Strategiczne założenia transformacji koncernu (perspektywa do 2029 r.) Obszar operacyjny holdingu Planowane wskaźniki i założenia restrukturyzacyjne Horyzont czasowy wdrażania zmian Najbliższe 2 do 3 lat. Skala zwolnień pracowniczych 800 etatów Grupa zawodowa objęta redukcją Kadra zarządzająca oraz pracownicy umysłowi (administracja). Szacowany zysk z efektywności 500 mln DKK (ok. 66 mln EUR) Obecna struktura grupy 7 jednostek biznesowych, w tym polski Sokołów.