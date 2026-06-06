Wody brakuje, ale nowych osiedli przybywa. Mieszkańcy podwarszawskiej gminy nie kryją frustracji
Mieszkańcy Brwinowa od kilku lat słyszą apele o oszczędzanie wody i zakazy podlewania ogródków. Tymczasem w gminie powstają kolejne osiedla, a wraz z nimi rośnie liczba mieszkańców. Gdy przychodzą upały, w części domów spada ciśnienie lub brakuje wody w kranach. Mieszkańcy wskazują na przeciążoną infrastrukturę, a władze tłumaczą problemy suszą i nadmiernym zużyciem wody do celów innych niż bytowe.
Woda znika z kranów pod Warszawą. Mieszkańcy pytają, kto naprawdę odpowiada za problem
W gminie Brwinów wraca problem z dostępem do wody. W czasie upałów mieszkańcy słyszą apele o oszczędzanie i zakaz podlewania ogródków, a jednocześnie wskazują na szybki rozwój zabudowy oraz sieć, która ich zdaniem nie nadąża za liczbą nowych domów i mieszkań.
Podwarszawski Brwinów jest jedną z tych miejscowości, które w ostatnich latach mocno zyskały na popularności. Bliskość Warszawy, kolej, niższe ceny mieszkań i oferta deweloperów przyciągają nowych mieszkańców. Dla wielu osób to kompromis między życiem poza stolicą a codziennym dojazdem do pracy.
Ten rozwój ma jednak drugą stronę. W upalne dni w części gminy pojawiają się problemy z ciśnieniem i dostępem do wody. Mieszkańcy skarżą się, że woda znika z kranów wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Urzędnicy odpowiadają, że problem nasila się przy zwiększonym poborze, zwłaszcza gdy woda z sieci trafia do podlewania ogrodów, trawników i napełniania basenów.
Zakaz podlewania obowiązuje od lat. Mieszkańcy mają dość tych samych tłumaczeń
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody. W godzinach największego zapotrzebowania, od 15 do 24, obowiązuje zakaz używania wody z gminnej sieci do podlewania ogródków, terenów zielonych, upraw, tuneli foliowych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.
Zakaz dotyczy nie tylko osób prywatnych. Obejmuje także osoby prawne i jednostki organizacyjne. W praktyce oznacza to, że woda z sieci ma być w tym czasie przeznaczona przede wszystkim na potrzeby bytowe: picie, gotowanie, higienę i codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych.
Dla części mieszkańców problemem nie jest jednak sam apel o oszczędzanie. Wątpliwości budzi to, że ograniczenia wracają regularnie, a w gminie nadal powstają kolejne budynki. W komentarzach mieszkańcy wskazują, że intensywna zabudowa, wycinka zieleni i brak odpowiednio szybkich inwestycji w sieć tworzą mieszankę, która co roku kończy się podobnie.
Gmina rośnie, a infrastruktura jest pod coraz większą presją
Brwinów leży około 25 kilometrów od Warszawy. To odległość, która dla wielu kupujących jest akceptowalna, zwłaszcza przy dużej różnicy cen między stolicą a miejscowościami podwarszawskimi. W ofertach sprzedaży pojawiają się mieszkania, segmenty i domy w zabudowie bliźniaczej. Deweloperzy reklamują inwestycje jako kameralne, zielone i dobrze skomunikowane.
Według danych przywoływanych przez lokalny urząd w gminie mieszka ponad 25 tysięcy osób zameldowanych. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury może być jednak wyższa, bo w gminach podwarszawskich część osób mieszka bez meldunku. To typowy problem samorządów w aglomeracji warszawskiej. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i drogowe pracują wtedy dla większej liczby osób, niż pokazują oficjalne rejestry.
Mieszkańcy zwracają uwagę na prosty paradoks. Gdy świeci słońce, brakuje wody w kranach. Gdy przychodzą intensywne opady, lokalnie pojawiają się problemy z zalewaniem garaży i posesji. To pokazuje, że problem wody w gminie nie ogranicza się wyłącznie do suszy. Chodzi także o sposób zagospodarowania terenu, retencję, tempo zabudowy i zdolność infrastruktury do przyjęcia nowych obciążeń.
Burmistrz wskazuje na upały, podlewanie i ograniczone zasoby
Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński przyznaje, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak na końcówkach sieci, wyżej położonych terenach i wyższych kondygnacjach budynków zaczęło brakować wody. Według jego wyjaśnień w czasie pierwszej fali upałów dobowe zużycie wody wzrosło nawet trzykrotnie względem normalnego poboru.
Władze gminy argumentują, że uzdatniona woda głębinowa nie powinna być bez ograniczeń używana do podlewania trawników, tuj i ogrodów. Burmistrz wskazuje, że zasoby wody nie są nieograniczone i trzeba myśleć nie tylko o bieżącym komforcie, ale także o kolejnych latach.
Samorząd podkreśla też, że sytuacja poprawia się po opadach. Zdaniem władz ma to potwierdzać, jak duża część zwiększonego poboru wynika z podlewania zieleni. Ten argument nie przekonuje jednak wszystkich mieszkańców. Część z nich odpowiada, że skoro gmina dopuszcza kolejne inwestycje mieszkaniowe, powinna równolegle zapewnić odpowiednią wydajność sieci.
Nowa stacja uzdatniania ma pomóc, ale mieszkańcy pytają o tempo inwestycji
Gmina zapowiada inwestycje, które mają poprawić sytuację. Według informacji przekazywanych przez burmistrza odnaleziono nowe złoża wody w Parzniewie i Owczarni. Trwa projektowanie infrastruktury, która ma podnieść ciśnienie i poprawić dostawy do bardziej oddalonych części gminy.
Jednym z kluczowych elementów ma być nowa stacja uzdatniania wody w Owczarni. Samorząd zapowiada, że jej budowa ma ruszyć po zakończeniu prac projektowych. Wcześniej gmina rozbudowywała już istniejące stacje, zwiększając możliwości produkcji wody.
To ważne, ale nie zamyka dyskusji. Mieszkańcy oczekują odpowiedzi na pytanie, czy planowane inwestycje wystarczą przy dalszym rozwoju zabudowy. W gminach podwarszawskich problem często nie polega na jednej awarii, lecz na stałym napięciu między tempem urbanizacji a możliwościami infrastruktury.
Czy woda z kranu jest za tania? Burmistrz chce innego podejścia
W tle pojawia się także temat cen. Burmistrz zwraca uwagę, że metr sześcienny wody z wodociągu, czyli 1000 litrów, kosztuje kilka złotych. Jego zdaniem taka cena jest uzasadniona przy zużyciu bytowym, ale nie zachęca do oszczędzania, gdy ta sama uzdatniona woda trafia do basenów, ogrodów i na trawniki.
Włodarz sugeruje, że woda zużywana bezpowrotnie mogłaby być droższa. Taki pomysł wymagałby jednak rozwiązań prawnych i taryfowych, których samorząd nie może wprowadzać dowolnie. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są zatwierdzane w określonym trybie, a przedsiębiorstwa wodociągowe działają w ramach przepisów ustawy.
Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak coś bardziej podstawowego. Chcą mieć pewność, że po odkręceniu kranu woda będzie dostępna. Zakaz podlewania może ograniczyć pobór w czasie największego obciążenia, ale nie zastąpi długofalowego planowania przestrzennego, retencji i modernizacji sieci.
To nie tylko problem Brwinowa. Podwarszawskie gminy mierzą się z tym samym zjawiskiem
Brwinów nie jest wyjątkiem. Podobne napięcia pojawiają się w innych gminach wokół Warszawy, gdzie w ostatnich latach szybko przybywa mieszkańców. Deweloperzy budują nowe osiedla, a samorządy próbują nadążyć z drogami, szkołami, kanalizacją i wodociągami.
Zmiany klimatu i okresy suszy pogłębiają problem, ale nie tłumaczą wszystkiego. Jeżeli kolejne działki są zabudowywane, a powierzchnie biologicznie czynne kurczą się, woda szybciej odpływa z terenu. Gdy brakuje retencji, deszcz nie zasila lokalnego bilansu wodnego tak skutecznie, jak mógłby. W efekcie ta sama gmina może jednocześnie zmagać się z okresowymi podtopieniami i niedoborem wody w sieci.
Dlatego mieszkańcy coraz częściej pytają nie tylko o zakazy, ale też o pozwolenia na budowę, miejscowe plany, wycinkę drzew i realny harmonogram inwestycji. To pytania niewygodne, ale konieczne. Bez nich problem będzie wracał przy każdej fali upałów.
Co to oznacza dla Ciebie? Woda w kranie zależy nie tylko od pogody
Jeśli mieszkasz w Brwinowie lub innej szybko rozwijającej się gminie pod Warszawą, sprawdzaj lokalne komunikaty wodociągów i urzędu. Zakazy podlewania mogą obowiązywać w konkretnych godzinach i dotyczyć wyłącznie wody z sieci. Ich złamanie może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w lokalnych przepisach.
W praktyce warto ograniczyć podlewanie w najgorętszych godzinach, zbierać deszczówkę i unikać napełniania basenów wodą z sieci w czasie zwiększonego poboru. To działania doraźne, ale mogą pomóc utrzymać ciśnienie wody dla podstawowych potrzeb mieszkańców.
Jednocześnie mieszkańcy mają prawo pytać samorząd o plany modernizacji sieci, wydajność ujęć, harmonogram budowy nowych stacji uzdatniania i wpływ nowych osiedli na lokalną infrastrukturę. Problem wody nie kończy się na prywatnym ogródku. To sprawa całej gminy, jej planowania przestrzennego i decyzji podejmowanych na lata.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.