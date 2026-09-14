Wojsko ruszyło na polskie drogi. Tych rzeczy pod żadnym pozorem nie rób na trasach wokół Warszawy
Od poniedziałku 14 września do 24 września 2026 roku na polskich drogach oraz w przestrzeni powietrznej obowiązuje stan wzmożonej aktywności Sił Zbrojnych RP. W ramach wielkich manewrów Czarny Obrońca–26 na lądzie, morzu i w powietrzu ćwiczą połączone siły Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Choć główny ciężar działań lądowych skupia się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim, przemieszczenia kolumn sprzętu oraz operacje lotnicze obejmują kluczowe arterie komunikacyjne w całym kraju – w tym trasy dojazdowe wokół Warszawy (A2, S7, S8) oraz przestrzeń powietrzną nad Mazowszem.
Zasady ruchu drogowego dla kolumn wojskowych. Zakaz wyprzedzania i rozdzielania pojazdów
Przejazd ciężkich pojazdów gąsienicowych, transporterów opancerzonych oraz ciężarówek logistycznych w uformowanych kolumnach wymaga od kierowców szczególnej ostrożności. Poruszanie się kolumn wojskowych po drogach publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1042 z późn. zm.). Zgodnie z prawem, kolumna pojazdów uprzywilejowanych lub oznakowanych specjalnymi tablicami stanowi całą jednostkę organizacyjną.
Wojsko i Policja kierują do kierowców stanowczy apel: pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Próba przecięcia kolumny lub wciśnięcia się między ciężarówki na węzłach drogowych wokół Warszawy wywołuje bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym i zakłóca płynność przejazdu. Wyprzedzanie całej kolumny jest dozwolone wyłącznie na odcinkach o odpowiedniej widoczności i przy zachowaniu bezpiecznego odstępu, pod warunkiem że nie porusza się ona jako kolumna pojazdów uprzywilejowanych z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.
Apel o ochronę danych i OPSEC. Czego kategorycznie nie publikować w sieci
Równolegle ze sprawdzaniem mobilności i logistyki Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych testuje systemy dowodzenia i bezpieczeństwa operacyjnego (OPSEC). Służby wojskowe i cywilne apelują do obywateli o powściągliwość w mediach społecznościowych. Kategorycznie zabrania się publikowania w czasie rzeczywistym:
- Zdjęć i nagrań wideo przedstawiających przemieszczające się kolumny wojskowe, numery taktyczne czy specjalistyczny sprzęt bojowy,
- Dokładnych lokalizacji, dat i godzin przejazdu wojsk na trasach szybkiego ruchu i węzłach autostradowych,
- Informacji o bazach, lądowiskach tymczasowych oraz rejonach koncentracji żołnierzy.
Nieprzemyślane wpisy w sieci mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz ułatwiać prowadzenie działań dezinformacyjnych i wywiadowczych podmiotom nieprzyjaznym.
Jak krok po kroku zachować się podczas manewrów Czarny Obrońca–26
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą bezpiecznie podróżować po trasach objętych ruchami wojsk:
- Zachowaj bezpieczną odległość od kolumny wojskowej – unikaj nagłego hamowania przed pierwszym lub za ostatnim pojazdem w kolumnie.
- Nie wjeżdżaj między pojazdy wojskowe w trakcie manewrów włączania się do ruchu – ułatwiaj przejazd na węzłach autostradowych i trasach ekspresowych.
- Bezwzględnie stosuj się do sygnałów wydawanych przez Żandarmerię Wojskową i Policję – kieruj się poleceniami służb zabezpieczających przejazd.
- Zaniechaj robienia zdjęć i nagrywania filmów podczas jazdy oraz na postojach – dbaj o zasady bezpieczeństwa operacyjnego w przestrzeni cyfrowej.
- Uwzględnij wydłużony czas podróży na głównych trasach krajowych – planuj przejazdy z wyprzedzeniem, omijając rejony intensywnych przemieszczeń sprzętu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.