Wojsko wyśle wezwania do tysięcy Polaków. Tego pisma nie można zignorować. Możliwe nawet doprowadzenie przez policję
W 2027 roku kolejna duża grupa Polaków ma przejść kwalifikację wojskową. Do osób objętych obowiązkiem będą trafiały imienne wezwania wskazujące dzień, godzinę i miejsce stawienia się. Otrzymanie takiego dokumentu nie oznacza jednak powołania do wojska ani wysłania na ćwiczenia. Oznacza obowiązek stawienia się do kwalifikacji, a zignorowanie go bez uzasadnionej przyczyny może skończyć się grzywną w celu przymuszenia, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez policję. Takie środki wprost przewiduje ustawa o obronie Ojczyzny.
Wokół wojskowych wezwań narosło wiele nieporozumień. Najważniejsze rozróżnienie jest proste: wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest kartą powołania do czynnej służby wojskowej.
Celem kwalifikacji jest przede wszystkim wprowadzenie lub aktualizacja danych w ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności danej osoby do służby wojskowej.
Takie pismo może przyjść do domu
Osoby objęte kwalifikacją otrzymują wezwanie z informacją, gdzie i kiedy powinny się zgłosić. Procedurę organizują właściwe organy samorządowe, komisje lekarskie i Wojskowe Centra Rekrutacji.
Nie należy więc traktować pisma jak zwykłego zawiadomienia, które można odłożyć i o nim zapomnieć. Stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe.
Co więcej, samo nieotrzymanie indywidualnego wezwania nie zawsze oznacza, że obowiązek znika. W obwieszczeniach dotyczących kwalifikacji wskazuje się, że publiczne obwieszczenie również stanowi wezwanie dla osób należących do wymienionych w nim grup.
Nie tylko młodzi mężczyźni
Podstawową grupę kwalifikacji stanowią mężczyźni z rocznika, który w danym roku jest obejmowany procedurą. Wezwania mogą jednak otrzymać również starsi mężczyźni, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności, a także osoby wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby.
Kwalifikacja może obejmować również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej albo kształcące się w określonych specjalnościach. W poprzednich kwalifikacjach dotyczyło to m.in. części osób z wykształceniem medycznym czy informatycznym.
Do kwalifikacji mogą ponadto zgłaszać się ochotnicy.
Nie przyjdziesz? Policja może doprowadzić na kwalifikację
Tutaj przepisy są jednoznaczne.
Jeżeli osoba podlegająca kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny się nie stawi, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.
To nie wszystko. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje także odpowiedzialność za określone naruszenia obowiązków związanych z kwalifikacją. Niestawienie się w wymaganym miejscu i terminie, nieprzedstawienie nakazanych dokumentów czy odmowa poddania się wymaganym badaniom mogą skutkować grzywną albo karą ograniczenia wolności.
Choroba? Można otrzymać inny termin
Przepisy uwzględniają sytuacje, w których ktoś rzeczywiście nie może pojawić się przed komisją.
Jeżeli istnieje ważna przyczyna, osoba wezwana powinna poinformować właściwy urząd najpóźniej w dniu, w którym miała się stawić, podać powód nieobecności i odpowiednio go udokumentować. Wówczas może zostać wyznaczony nowy termin.
Kluczowe jest więc, aby wezwania po prostu nie ignorować.
Komisja określi zdolność do służby
Jednym z najważniejszych elementów kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia. Procedura służy określeniu zdolności do pełnienia służby wojskowej.
Dlatego osoby posiadające dokumentację dotyczącą istotnych problemów zdrowotnych powinny przygotować ją przed wizytą. W oficjalnych instrukcjach dotyczących kwalifikacji wskazywano m.in. na dokumentację medyczną i wyniki badań specjalistycznych.
Wezwanie nie oznacza, że ktoś właśnie został powołany do wojska
To najważniejsza informacja dla osób, które znajdą wojskowe wezwanie w skrzynce.
Kwalifikacja wojskowa i powołanie do czynnej służby to dwie różne procedury. Ustawa określa cel kwalifikacji jako prowadzenie ewidencji wojskowej oraz ustalenie zdolności do służby.
Nie należy więc przedstawiać samego wezwania na komisję jako informacji, że adresat ma rozpocząć służbę wojskową.
Jednocześnie wezwania nie wolno lekceważyć. Osoba objęta obowiązkiem powinna stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie albo – jeśli ma uzasadnioną przeszkodę – odpowiednio wcześniej zgłosić ten fakt.
Uwaga dotycząca 2027 roku: szczegółowe liczby, dokładne roczniki oraz daty przyszłorocznej kwalifikacji warto publikować dopiero na podstawie obowiązującego rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2027 r. W oficjalnych źródłach, które sprawdziłem, nie znalazłem obecnie podstawy pozwalającej mi potwierdzić wszystkie podane w materiale Burbonika szczegóły – w tym liczbę 245 tys. osób i cały wskazany tam harmonogram – dlatego nie przedstawiam ich jako pewnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.