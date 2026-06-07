Wpis kościoła pod Warszawą oburzył Internautów. Parafia ograniczyła komentarze
Nietypowy wpis jednej z parafii pod Warszawą wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Duchowni zwrócili się do uczestników sobotniego wesela z prośbą o uprzątnięcie śmieci pozostawionych po ceremonii. Internauci błyskawicznie podzielili się na dwa obozy, a pod postem pojawiły się setki komentarzy.
Poszło o śmieci po wyjściu młodej pary
Parafia opublikowała zdjęcia przedstawiające schody i wnętrze świątyni, gdzie widoczne były rozsypane ozdoby pozostawione po zakończeniu uroczystości ślubnej.
W komunikacie zaapelowano do uczestników wesela, którzy obsypali nowożeńców różnego rodzaju dekoracjami, aby posprzątali teren wokół kościoła. Jednocześnie zwrócono się do kolejnych par młodych i ich gości z prośbą o rezygnację z podobnych praktyk w przyszłości.
Duchowni podkreślili również kwestie związane z ochroną środowiska i utrzymaniem porządku wokół świątyni.
Wpis błyskawicznie obiegł internet
Publikacja bardzo szybko zaczęła zdobywać popularność. W krótkim czasie pod postem pojawiły się liczne komentarze, a dyskusja przeniosła się także na inne profile społecznościowe.
Część internautów poparła stanowisko parafii. Wskazywano, że pozostawianie po sobie bałaganu jest zwyczajnie nieodpowiedzialne, a organizatorzy uroczystości powinni zadbać o posprzątanie miejsca po zakończeniu wydarzenia.
Nie brakowało jednak także głosów krytycznych. Niektórzy komentujący uznali formę komunikatu za zbyt ostrą i publiczną. Pojawiły się również opinie, że podobne kwestie powinny być rozwiązywane bezpośrednio z organizatorami uroczystości, a większość kościołów po prostu bierze sprzątanie na siebie.
Zwyczaj coraz częściej budzi kontrowersje
Obsypywanie młodej pary ryżem, płatkami kwiatów, konfetti czy sztucznymi ozdobami to tradycja znana od wielu lat.
Część miejsc prosi o doprecyzowanie formy świętowania przed uroczystością. Powodem są nie tylko kwestie estetyczne, ale również bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Sprzątanie drobnych elementów rozsypanych wokół budynków bywa czasochłonne, a część materiałów może trafiać do kanalizacji lub terenów zielonych.
Sprawa pokazuje, że organizując ślub i wesele warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w danym kościele lub urzędzie. Coraz więcej miejsc wprowadza własne regulaminy dotyczące dekoracji i sposobu świętowania po ceremonii.
Choć sam wpis wzbudził wiele emocji, dyskusja zwróciła uwagę na problem, z którym mierzą się nie tylko parafie, ale także urzędy stanu cywilnego, obiekty weselne i zarządcy przestrzeni publicznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.