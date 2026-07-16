Wspólny bilet i duże zmiany w rozkładach ZTM. Wiemy kto zyska najszybszy dojazd, a kto utknie w objazdach
Prawdziwa rewolucja w warszawskich dojazdach kolejowych rozegrała się już w grudniu, kiedy po zakończeniu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia pociągi przeszły na nowy, stabilny rozkład jazdy. To właśnie ta zmiana, w połączeniu z działającym od lat systemem wspólnego biletu ZTM-KM-WKD, realnie wpływa dziś na to, jak szybko mieszkańcy różnych części miasta dojeżdżają do centrum.
Co dokładnie zmienił grudniowy rozkład?
Kluczowa zmiana to przejście na cykliczny, bardziej przewidywalny takt. Pociągi linii S1 kursują teraz co około 30 minut przez cały dzień, więc pasażerowie nie muszą już wcześniej sprawdzać rozkładu, żeby wiedzieć, kiedy mniej więcej pojedzie kolejny skład. Na linii legionowskiej przybyło kursów – w szczycie jeżdżą teraz trzy pociągi na godzinę zamiast dotychczasowej liczby, a na linii obwodowej przez Warszawę Gdańską również zwiększono częstotliwość. Poprawiła się też obsługa Lotniska Chopina, co ma znaczenie nie tylko dla podróżnych z bagażami, ale i dla części pracowników dojeżdżających w tamten rejon miasta.
Wspólny bilet – trzej przewoźnicy, jedna opłata
System „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” pozwala jeździć na podstawie biletów ZTM – okresowych, dobowych, a w wielu relacjach także jednorazowych – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach stref biletowych Warszawy. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec Pruszkowa, Legionowa czy Otwocka z ważnym biletem ZTM może przesiąść się z autobusu czy tramwaju do pociągu podmiejskiego bez kupowania drugiego biletu. Warto jednak pilnować szczegółów – część jednorazowych biletów ZTM, w tym te 20-minutowe, nie jest honorowana we wszystkich relacjach, a zasady różnią się w zależnosci od tego, czy podróżujemy pociągiem KM, czy WKD.
Kto dojedzie szybciej na Wolę?
Dla osób pracujących w biurowym centrum wokół Ronda Daszyńskiego i ulicy Towarowej najbardziej praktyczna jest stacja Warszawa Wola przy alei Prymasa Tysiąclecia, między Kasprzaka a Wolską – to stąd do biurowców typu Warsaw Spire czy Warsaw Unit jest już tylko spacer albo krótki odcinek komunikacją miejską. Stacja obsługuje linię obwodową, więc korzysta na tym samo zwiększenie częstotliwości kursów wprowadzone w grudniu – dojazd pociągiem z Legionowa, Wieliszewa czy Nasielska stał się w praktyce bardziej regularny, choć sama stacja nie jest nowa – działa od 1986 roku, a obecną nazwę nosi od 2018.
Kto musi liczyć się z utrudnieniami?
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na linii numer 7, na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. Od kwietnia do grudnia 2026 roku trwa tam modernizacja, która na kilkanaście miesięcy zamieniła tor dwukierunkowy w jednotorowy, z mijanką w Falenicy – według zapowiedzi wykonawcy głównych utrudnień można się spodziewać jeszcze do wiosny 2027 roku. Przez ten czas część kursów SKM i Kolei Mazowieckich kończy bieg na stacji Wawer, skąd pasażerów rozwozi zastępcza komunikacja autobusowa uruchamiana przez ZTM, a bilety obu przewoźników są w tym czasie honorowane wzajemnie na całym dotkniętym odcinku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te dwie rzeczy przed najbliższą podróżą
– Jeśli dojeżdżasz z okolic Legionowa, Otwocka, Pruszkowa czy Grodziska Mazowieckiego, jeden bilet ZTM w wielu przypadkach wystarczy na całą trasę – ale warto to zweryfikować na stronie danego przewoźnika, bo zakres honorowania różni się między biletami jednorazowymi a okresowymi.
– Trasa przez Wawer do Otwocka do wiosny 2027 roku będzie wolniejsza niż zwykle, więc jeśli masz elastyczność w planowaniu podróży, warto doliczyć dodatkowy czas na przesiadkę do autobusu zastępczego.
– Dojazd do biurowców przy Rondzie Daszyńskiego pociągiem przez stację Warszawa Wola bywa szybszą alternatywą dla korków na Prymasa Tysiąclecia w godzinach szczytu, zwłaszcza od grudniowej zmiany rozkładu na linii obwodowej.
– Zanim wybierzesz się w nietypową dla siebie trasę, sprawdz aktualny rozkład na stronie danego przewoźnika – w tym roku równolegle trwa kilka inwestycji kolejowych w różnych częściach miasta, więc szczegóły potrafią się zmieniać z miesiąca na miesiąc.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.