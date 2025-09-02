Wypadek na Moście Południowym sparaliżował Warszawę. S2 nieprzejezdna, gigantyczne korki na całej obwodnicy
Na Moście Południowym doszło dziś do poważnego wypadku z udziałem BMW, toyoty i ciężarówki marki Volvo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że po zderzeniu, toyota została wypchnięta i zderzyła się z nadjeżdżającym volvo. Łącznie w pojazdach podróżowały cztery osoby. Jedna z nich — pasażerka toyoty — została ranna i trafiła do szpitala. Ruch w wielu miejscach jest sparaliżowany.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja. Funkcjonariusze prowadzą czynności, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Jedno jest pewne — skutki tego wypadku odczuwają dziś niemal wszyscy kierowcy poruszający się po Warszawie.
Ruch sparaliżowany w wielu dzielnicach
Zablokowane są trzy pasy ruchu w stronę Terespola. Przejezdny pozostaje tylko jeden. Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy jest okresowo zamykany, co dodatkowo potęguje chaos. Korek na trasie S2 ma już ponad 15 kilometrów i nie widać poprawy.
To jednak nie wszystko. W wyniku zatorów na S2, kierowcy próbują omijać korek bocznymi trasami, co powoduje gigantyczne przeciążenia również na:
- S8 od Bemowa w stronę Marek,
- S79 w kierunku lotniska Chopina,
- trasie Siekierkowskiej i Łazienkowskiej,
- Alei Krakowskiej i Puławskiej,
- trasie 801 od Wilanowa przez Wawer do Wesołej.
Jak pokazuje aktualna mapa drogowa, cała obwodnica Warszawy została zakorkowana — od Piastowa po Starą Miłosnę, od Ursynowa po Żoliborz. Czerwone odcinki dominują nie tylko na drogach ekspresowych, ale też na głównych ulicach miejskich. To jeden z najtrudniejszych poranków dla kierowców od miesięcy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz podróż przez Warszawę — przełóż ją lub poszukaj alternatywnych tras daleko od obwodnicy. Nawet komunikacja miejska może działać z opóźnieniem, ponieważ wiele autobusów stoi w korkach. Jeśli musisz wyjechać, sprawdzaj sytuację na bieżąco i wybieraj trasy lokalne.
