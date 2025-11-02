Wypadek na skrzyżowaniu. Ruch wstrzymany, na miejscu służby, jedna osoba poszkodowana
Na warszawskim Mokotowie doszło dziś do zderzenia dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Chełmskiej i Stępińskiej. Zdarzenie sparaliżowało ruch w tej części dzielnicy, powodując poważne utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, policję oraz karetkę pogotowia. Jedna z osób uczestniczących w zdarzeniu została przebadana przez ratowników medycznych w karetce. Nie ma decyzji odnośnie przewiezienia jej do szpitala.
Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Skrzyżowanie Chełmskiej i Stępińskiej jest obecnie nieprzejezdne. Kierowcy powinni omijać ten rejon, wybierając alternatywne trasy.
Warto zachować szczególną ostrożność w rejonie skrzyżowań na Mokotowie, gdzie ruch jest wzmożony w okresie zadusznym i okresie powrotów do stolicy ze świąt. Warunki atmosferyczne są trudne – liście i śliska nawierzchnia to niebezpieczne połączenie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.