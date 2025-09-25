Wyrzuciłeś paragon do kosza? Uważaj. Możesz zapłacić nawet 500 zł mandatu!
Paragon to coś, co większość z nas traktuje jak nic nieznaczący skrawek papieru. Po zakupach ląduje zwykle w pierwszym lepszym koszu albo w niebieskim pojemniku na makulaturę. I tu tkwi ogromny błąd – za takie działanie grozi mandat do 500 zł, a dodatkowo narażamy na szwank środowisko i zdrowie.
Dlaczego paragon to nie makulatura?
Choć wygląda jak zwykły papier, większość paragonów drukowana jest na papierze termicznym. Zawiera on m.in. bisfenol A (BPA) – związek chemiczny podejrzewany o zakłócanie gospodarki hormonalnej. Jeśli taki odpad trafi do recyklingu papieru, toksyczne substancje mogą przedostać się do nowych produktów, w tym np. opakowań na żywność. To poważne zagrożenie, którego można łatwo uniknąć.
Gdzie wyrzucać paragony?
Zgodnie z zasadami segregacji, paragony zawsze powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane (czarnego). To jedyny sposób, by nie zanieczyściły surowców przeznaczonych do recyklingu. Do tej samej frakcji należy wrzucać także:
-
zabrudzone ręczniki papierowe,
-
zużyte chusteczki higieniczne,
-
tłuste pudełka po jedzeniu,
-
papier powlekany folią.
Jak sprawdzić, czy to papier termiczny?
Wystarczy przejechać paznokciem po powierzchni paragonu. Jeśli pojawi się ciemna kreska – masz pewność, że to papier termiczny, a więc powinien trafić do odpadów zmieszanych.
Mandaty i konsekwencje dla środowiska
Za nieprawidłową segregację śmieci grozi mandat do 500 zł. Coraz więcej gmin kontroluje zawartość pojemników i reaguje, gdy odpady trafiają do niewłaściwej frakcji. Co gorsza, jeden źle wyrzucony paragon może sprawić, że cała partia makulatury zostanie zanieczyszczona i nie nada się do recyklingu. W efekcie odpady, które mogły zostać ponownie wykorzystane, trafią na wysypisko.
Co to oznacza dla czytelnika?
Wyrzucając paragon do odpowiedniego pojemnika, nie tylko unikasz wysokiej kary, ale też realnie przyczyniasz się do ochrony środowiska. Pamiętaj – paragon to nie makulatura, a jego właściwa segregacja to prosty nawyk, który ma ogromne znaczenie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.